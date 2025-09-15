Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі немає активності біля кордону з Україною, - ДПСУ

На території Білорусі в межах спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025" не зафіксовано активності в напрямку українського кордону.

Про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нашого кордону безпосередньо, то такої активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону, зокрема і в безпосередньої близькості, на щастя, немає. Але ми продовжуємо відстежувати все, що відбувається на території Білорусі…", - сказав Демченко.

Він наголосив, що під час активної фази навчань, яка триває з 12 по 16 вересня, Росія не залучила значних сил та засобів. Більшість учасників маневрів становлять білоруські підрозділи. Також не спостерігається формування ударних угруповань чи переміщення військ до українського кордону.

Разом з тим речник підкреслив, що цей напрямок залишається загрозливим. За його словами, Україна має нарощувати оборонні можливості на понад 1000 км кордону з Білоруссю.

"Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини… щоб кожен український воїн на цьому напрямку мав усі можливості протидіяти будь-якій загрозі", - зазначив він.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

