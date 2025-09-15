Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі немає активності біля кордону з Україною, - ДПСУ
На території Білорусі в межах спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025" не зафіксовано активності в напрямку українського кордону.
Про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо нашого кордону безпосередньо, то такої активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону, зокрема і в безпосередньої близькості, на щастя, немає. Але ми продовжуємо відстежувати все, що відбувається на території Білорусі…", - сказав Демченко.
Він наголосив, що під час активної фази навчань, яка триває з 12 по 16 вересня, Росія не залучила значних сил та засобів. Більшість учасників маневрів становлять білоруські підрозділи. Також не спостерігається формування ударних угруповань чи переміщення військ до українського кордону.
Разом з тим речник підкреслив, що цей напрямок залишається загрозливим. За його словами, Україна має нарощувати оборонні можливості на понад 1000 км кордону з Білоруссю.
"Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини… щоб кожен український воїн на цьому напрямку мав усі можливості протидіяти будь-якій загрозі", - зазначив він.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Публічно представники української влади продовжували заперечувати можливість великої війни.
Міністр оборони України Олексій Резніков 20 лютого у прямому включенні "ТСН.Тиждень" назвав недоречними розмови про те, що повномасштабнийнапад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".
"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - сказав міністр оборони.
Американці були розчаровані скептицизмом України щодо планів Росії, то українці були не менше збентежені дедалі більш публічними попередженнями США про наближення вторгнення.
12 січня 2022 року голова ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Києві з президентом Зеленським і повідомив, що, за даними розвідки, Росія має намір завдати блискавичного удару по столиці України та обезголовити центральну владу. США також припускали, що Росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і потім розпочне штурм Києва.
Американські попередження були повторені 19 січня 2022 року, коли Блінкен здійснив короткий візит до Києва для очної зустрічі із Зеленським і Кулебою. На розчарування держсекретаря США, Зеленський продовжував стверджувати, що будь-який публічний заклик до мобілізації спричинить паніку, а також втечу капіталу, що підштовхне і так нестабільну українську економіку.