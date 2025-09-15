Навчання "Захід-2025" розширюють на Калінінградську область
Балтійський флот РФ під час спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території Калінінградської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
ЗМІ з посиланням на заяву російського міністерства оборони повідомили, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".
Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "умовного противника" на узбережжі Калінінградської області.
На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.
Для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", який знищив ворожий морський безпілотник.
У цей час надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували бойові завдання над Баренцевим морем.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Доречi "часи срср" закiнчилися 34 рочки тому, про що ви пишите!?
