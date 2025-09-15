УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8705 відвідувачів онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
1 668 8

Навчання "Захід-2025" розширюють на Калінінградську область

рф
Фото: AFP

Балтійський флот РФ під час спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території Калінінградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

ЗМІ з посиланням на заяву російського міністерства оборони повідомили, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".

Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "умовного противника" на узбережжі Калінінградської області.

Також дивіться: Операція "Східний вартовий" стартувала у Польщі. ВІДЕО+ФОТО

На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.

Для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", який знищив ворожий морський безпілотник.

У цей час надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували бойові завдання над Баренцевим морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі немає активності біля кордону з Україною, - ДПСУ

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Автор: 

Калінінград (97) росія (67711) військові навчання (2807)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этом анклаве 90% населения ждут когда их вернут в цивилизацию.
показати весь коментар
15.09.2025 15:18 Відповісти
На жаль помиляєтесь , в часи срср , ніс службу саме в Калгрд. обл., так ,щоб ви розуміли ,левова частина населення - завезена русня з неблагополучних районів кацапії , всякі сидельці, бомжатня і їм схожа "інтелегенція" , німцями і т.зв аборигенами , там і не пахло - орієнтовно тей же підхід ,який зробив з українського Донбасу - даунбас , зі всіма витікаючими ...
показати весь коментар
15.09.2025 15:36 Відповісти
Я маю там знайомых та розумiюсь на ситуацiī в тому регионi, мешканцi марять щоб īх забрали в Европу ще з 1995-1996 рокiв. Теперишнi мешканцi того региону переважно дiти/онуки тих вiйськових яки там опинились в 1945-1947 роках після окупацiī того регioну червонною армiею, īм надавадось житло яке вiдiбрано в мiсцевого населення, про яких (німцями і т.зв аборигенами) ви пишите?,- īх там не було одразу пiсля оккупацiī!!!
Доречi "часи срср" закiнчилися 34 рочки тому, про що ви пишите!?
показати весь коментар
15.09.2025 17:48 Відповісти
Жалкое подобие Вс СССР
показати весь коментар
15.09.2025 15:19 Відповісти
Розширюють через Сувалки? Через сувалківсий коридор?
показати весь коментар
15.09.2025 15:30 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 15:32 Відповісти
"Ух-ти! Ми вишлі із бухти..."
https://www.youtube.com/watch?v=b8h8EPx11E4&ab_channel=%D0%A8%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%92
показати весь коментар
15.09.2025 15:37 Відповісти
Перед війною теж були відпрацювання біля України
показати весь коментар
15.09.2025 16:43 Відповісти
 
 