Навчання "Захід-2025" розширюють на Калінінградську область

Фото: AFP

Балтійський флот РФ під час спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території Калінінградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

ЗМІ з посиланням на заяву російського міністерства оборони повідомили, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".

Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "умовного противника" на узбережжі Калінінградської області.

Також дивіться: Операція "Східний вартовий" стартувала у Польщі. ВІДЕО+ФОТО

На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.

Для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", який знищив ворожий морський безпілотник.

У цей час надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували бойові завдання над Баренцевим морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі немає активності біля кордону з Україною, - ДПСУ

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".