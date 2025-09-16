Пентагон подтвердил присутствие американских наблюдателей на учениях "Запад-2025" в Беларуси
Военнослужащие США наблюдали за совместными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025". Они присутствовали там в "день почетных гостей".
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей, и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", - рассказал Парнелл.
По его словам, присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.
Как пишет Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью. Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России - стратегия, которую многие считают малореалистичной, - или использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як щодо чаювання з ІДІЛ та Алькаїдою?
Якісь американці вибірково чемні.
Продавати зброю і супутні військові послуги США мабуть продовжать, з вигодою для себе, але це вже торговельний бізнес, а не військовий союз. Європейцям, Великий Британії, Німеччині, Польщі та іншим країнам учасниками зруйнованої НАТО, необхідно терміново створювати новий військовий альянс на базі ЗСУ та спільного військово-промислового потенціалу ЄС і всіх дружніх країн, які матимуть бажання приєднатися для відсічі терористичній державі - агресору.
Трампон перейняв досвід і заставив своїх військових стелити перед ******.
Тепер Трампон вирішив перейняти ще й досвід вусатого таргана лука-вого...
Бо товариш Сі про це попросили - в Гданську китайські портові потужності з перевалки контейнерів простоюють.
Но с трумпаком - однозначно лишь подлость возможна
Заплющення очей, а фактично надання дозволу путлєру на повітряні напади на країни НАТО, є не чим іншим, як спробою зупинити військову допомогу Україні від Європи в обмін на обіцянку путлєра не здійснювати повітряні напади на країни НАТО в Європі, зокрема - на Польщу.
Трамп з "добрим хлопцем володєю"- військовим злочинцем , разом дотискають Україну до капітуляції, називаючи це "зупиненням війни". Військової допомоги від адміністрації Трампа Україні з січня 2025 року не надходить, а європейську допомогу Україні друзі-спільники "миротворці" планують зупинити шляхом залякування європейців повітряними ударами путлєра.