РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4004 посетителя онлайн
Новости Военные учения РФ и Беларуси
825 18

Пентагон подтвердил присутствие американских наблюдателей на учениях "Запад-2025" в Беларуси

Наблюдатели США на учениях в Беларуси

Военнослужащие США наблюдали за совместными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025". Они присутствовали там в "день почетных гостей".

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей, и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", - рассказал Парнелл.

По его словам, присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.

Также смотрите: Американские военные посетили учения "Запад-2025" в Беларуси, - Reuters. ВИДЕО

Как пишет Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью. Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России - стратегия, которую многие считают малореалистичной, - или использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.

Автор: 

Беларусь (8012) Пентагон (1496) США (27912) военные учения (3490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А чого військові США на парад в Іран не поїхали?

Як щодо чаювання з ІДІЛ та Алькаїдою?
показать весь комментарий
16.09.2025 23:48 Ответить
+6
Так і бомбити ядерні об'єкти їх Іран не запрошував. 😁
Якісь американці вибірково чемні.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:57 Ответить
+5
червоний килимок треба ж комусь розстилати , ось і покликали янкі .
показать весь комментарий
17.09.2025 00:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого військові США на парад в Іран не поїхали?

Як щодо чаювання з ІДІЛ та Алькаїдою?
показать весь комментарий
16.09.2025 23:48 Ответить
Не запросили...
показать весь комментарий
16.09.2025 23:52 Ответить
Так і бомбити ядерні об'єкти їх Іран не запрошував. 😁
Якісь американці вибірково чемні.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:57 Ответить
Ті всі ще не доросли до расєйскава вялічія
показать весь комментарий
17.09.2025 00:18 Ответить
Ще не вечір. Думаю скоро ще черговий позор америки побачимо
показать весь комментарий
17.09.2025 01:39 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 23:48 Ответить
ахахах! яка зрада потужна...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:51 Ответить
червоний килимок треба ж комусь розстилати , ось і покликали янкі .
показать весь комментарий
17.09.2025 00:01 Ответить
Яка це велика честь для трампівської америки! Бути почесними гостями у терориста #1, це вам не хухри-мухри!!! 😂😂😂😂😂 докотилась америка.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:16 Ответить
Із фактичною відмовою надати відповідь військовій агресії , повітряному нападу РФ на Польщу та Румунію, адміністрація Трампа фактично перекреслила надії європейців на військовий захист США від нападу путлєра. США де- факто більше не член НАТО. Членство і лідерство США в цій організації поки лишається, але лише на папері.
Продавати зброю і супутні військові послуги США мабуть продовжать, з вигодою для себе, але це вже торговельний бізнес, а не військовий союз. Європейцям, Великий Британії, Німеччині, Польщі та іншим країнам учасниками зруйнованої НАТО, необхідно терміново створювати новий військовий альянс на базі ЗСУ та спільного військово-промислового потенціалу ЄС і всіх дружніх країн, які матимуть бажання приєднатися для відсічі терористичній державі - агресору.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:28 Ответить
Братушкі...Трамп з Лукашенкою ще подеруться хто більш улюблена жінка Путера...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:39 Ответить
Раніше найкращими спеціалістами в світі по стеленню червоних хідників були китайські і москальські військові.
Трампон перейняв досвід і заставив своїх військових стелити перед ******.
Тепер Трампон вирішив перейняти ще й досвід вусатого таргана лука-вого...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:48 Ответить
Цей "хід конем" прихвосня ***** Тромба, який вже опустив армію США нижче червоного коврика, означає лише одне - тиск на Польщу з метою примушення до зняття нею блокування кордону з рб.
Бо товариш Сі про це попросили - в Гданську китайські портові потужності з перевалки контейнерів простоюють.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:52 Ответить
Если бы был нормальный президент , то еше б можно было сказать, ну мол наблюдатели, смотрят что б провокаций не было...
Но с трумпаком - однозначно лишь подлость возможна
показать весь комментарий
17.09.2025 00:58 Ответить
Схоже, що не лише блокування кордону з рб.
Заплющення очей, а фактично надання дозволу путлєру на повітряні напади на країни НАТО, є не чим іншим, як спробою зупинити військову допомогу Україні від Європи в обмін на обіцянку путлєра не здійснювати повітряні напади на країни НАТО в Європі, зокрема - на Польщу.
Трамп з "добрим хлопцем володєю"- військовим злочинцем , разом дотискають Україну до капітуляції, називаючи це "зупиненням війни". Військової допомоги від адміністрації Трампа Україні з січня 2025 року не надходить, а європейську допомогу Україні друзі-спільники "миротворці" планують зупинити шляхом залякування європейців повітряними ударами путлєра.
показать весь комментарий
17.09.2025 01:26 Ответить
Думали чипсы, а попали на бульбу и драники...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:57 Ответить
Позоріще американське. Скоро американці будуть танцювати на весіллях талібів і хамасу
показать весь комментарий
17.09.2025 01:36 Ответить
Обговорюють мʼяку демілітарізацію США, яку за вказівкою кремля будуть впроваджувати кишенькові мага-консерватори.
показать весь комментарий
17.09.2025 01:43 Ответить
 
 