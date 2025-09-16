Пентагон подтвердил присутствие американских наблюдателей на учениях "Запад-2025" в Беларуси

Военнослужащие США наблюдали за совместными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025". Они присутствовали там в "день почетных гостей".

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей, и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", - рассказал Парнелл.

По его словам, присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.

Как пишет Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью. Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России - стратегия, которую многие считают малореалистичной, - или использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.