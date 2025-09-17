Російсько-білоруські навчання "Запад-2025" не свідчать про прагнення до деескалації та миру, - Євросоюз

Євросоюз уважно стежить за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025". ЄС вважає ці навчання свідченням неготовності Росії до миру.

Про це йдеться у заяві Високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас від імені ЄС.

"З огляду на триваючу агресію Росії проти України та неодноразові порушення повітряного простору наших держав-членів російськими безпілотниками, такі навчання, як "Запад-2025", не свідчать про прагнення до деескалації та миру", - сказано в заяві.

Окрім цього, у ЄС вважають участь інших країн у навчаннях "предметом серйозного занепокоєння з погляду безпеки" для Євросоюзу.

"ЄС очікує, що Росія та Білорусь повністю дотримуватимуться своїх міжнародних зобов’язань, зокрема Віденського документа ОБСЄ 2011 року. ЄС залишається пильним щодо будь-яких потенційних загроз безпеці, пов’язаних із навчаннями "Запад-2025",- йдеться у заяві.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

