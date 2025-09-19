Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии: НАТО задействовало истребители F-35
Сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Об этом сообщил МИД Эстонии и пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
После этого инцидента МИД страны вызвал временного поверенного в делах РФ для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства.
"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким", - заявил глава МИД Маргус Цахкна.
Он также добавил, что на все более масштабное испытание границ Россией и ее агрессивность нужно ответить быстрым усилением политического и экономического давления на Москву.
В Politico отмечают, что инцидент рассматривают как серьезную эскалацию на восточной границе Альянса.
По информации лиц, знакомых с ситуацией, самолеты МиГ-31 - тяжелые перехватчики, способные нести российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" - пролетели около пяти морских миль над территорией Эстонии и направились к столице Таллинна.
Самолеты кружили около 12 минут, после чего НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы перехватить их.
