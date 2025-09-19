РУС
Новости Нарушение воздушного пространства Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
3 390 36

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии: НАТО задействовало истребители F-35

Российские истребители залетели в воздушное пространство Эстонии 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Об этом сообщил МИД Эстонии и пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

После этого инцидента МИД страны вызвал временного поверенного в делах РФ для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства.

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким", - заявил глава МИД Маргус Цахкна.

Он также добавил, что на все более масштабное испытание границ Россией и ее агрессивность нужно ответить быстрым усилением политического и экономического давления на Москву.

В Politico отмечают, что инцидент рассматривают как серьезную эскалацию на восточной границе Альянса.

По информации лиц, знакомых с ситуацией, самолеты МиГ-31 - тяжелые перехватчики, способные нести российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" - пролетели около пяти морских миль над территорией Эстонии и направились к столице Таллинна.

Самолеты кружили около 12 минут, после чего НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы перехватить их.

19.09.2025 17:38 Ответить
турція, член нато, вирішило це питання, без шуму і без пилі.
але, єврокуколди, мабуть скликають саміт обговорення?
коли зберетесь?
десь у середу?
19.09.2025 17:39 Ответить
Ердогана на них нема
19.09.2025 17:40 Ответить
19.09.2025 17:38 Ответить
Це якось пов'язано, з порушеннями кордону ************ орками???
19.09.2025 17:43 Ответить
Рускі - підараси. Чи не так?
19.09.2025 18:17 Ответить
турція, член нато, вирішило це питання, без шуму і без пилі.
але, єврокуколди, мабуть скликають саміт обговорення?
коли зберетесь?
десь у середу?
19.09.2025 17:39 Ответить
Саме так. Все, що треба зробити-збити хоча б один. Аж цілих 12 хвилин у просторі. а це ж літаки. Паралічна Європа.
19.09.2025 18:04 Ответить
Ердогана на них нема
19.09.2025 17:40 Ответить
А для Туреччини з Єрдоганом, такі вихиляси ****** були просто припинені!! А на НАТО, і не було ніяких сподівань!
19.09.2025 17:42 Ответить
Тугі якісь..збивати треба відразу! мокши розуміють тільки мову сили! Поки по @балу не отримають - ото й будуть літати..потім бомбити..
19.09.2025 17:42 Ответить
Це ж стосується і повітряного кордону?...
19.09.2025 17:45 Ответить
Може Естонія хоче знову побувати під чоботом рузкава салдата?
19.09.2025 17:48 Ответить
Якщо при загрозі "задіяли" і "перехопили" - це трохи політали, то як би це називалось при застосуванні зброї? Якийсь фанкульний "новояз"...
19.09.2025 17:44 Ответить
А от чого було не збити, ну хоч раз, хоч одного.
19.09.2025 17:44 Ответить
Чому не збили? Сцикуни!
19.09.2025 17:46 Ответить
Путін продовжує працювати над опусканням свого рудого активу ?
19.09.2025 17:51 Ответить
Рудий актив в Естонії?
19.09.2025 18:11 Ответить
Не на тих путєн напав,не на тих..
Так був би вже біля Лісабону
19.09.2025 18:01 Ответить
А почему не сбить и не включить дурака как росияне делают?
Сказать, что это не мы. Неизвестное ПВО или неизвестный самолет, или ЗРК неустановленный. Ведется расследование комиссии, приносим сожаление и выражаем озабоченность, обязательно известим вас о результатах комиссии.
Не нравится, подавайте в международный суд. И что росия сделает? Да ни хера.
19.09.2025 18:04 Ответить
В суде рішають питання чи свідомо ******* показав статевий орган,чи у нього просто спали штани?
19.09.2025 18:05 Ответить
Тільки "казус Перл Харбора". Інакше кіна не буде. Надіюсь у кацапні вистачить "здорового глузду" щоб напасти на когось окрім України.
19.09.2025 18:07 Ответить
Да не, хватило бы и пары Кинжалов или 20 шахедов, но орки только герберы горазды запускать да на пол шишечки залетать, после чего подымается такая невменяемая истерия в комментах отношении НАТО, мол что за импотенты, почему сразу в ответ не разбомбили рф ...уям, ведь смотрите, Эрдоган сразу сбил, а то что перед этим стерпел множество таких нарушений это уже никому ненужные детали.
19.09.2025 18:18 Ответить
Лол. Х*йло вже крутить НАТО на х*йлі, вибачаюсь за тавтологію, а ті тільки очима кліпають. Спочатку дрони, тепер Міги... Не знаєте, що робити? У Ердогана спитайне, куколди!
19.09.2025 18:11 Ответить
Це вже операція « східний вартовий» чи ні?😄
19.09.2025 18:11 Ответить
19.09.2025 18:15 Ответить
заблукали
19.09.2025 18:17 Ответить
незабаром: "НАТО оцінює, чи навмисно три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії - CNN"(С) ))
19.09.2025 18:18 Ответить
Позорище, а не НАТО, хоч би проконсультувались у ердогана
19.09.2025 18:24 Ответить
Задіяло винищувачі - це коли збиваються порушники.
В коли в сраку поцілували, то це голубізна.
19.09.2025 18:24 Ответить
Пора випускати на арену цирку рудого клоуна та запускати один і той же ролик- Це випадковість , 3 літака та ще 12 хвилин це просто випадковість.
19.09.2025 18:28 Ответить
Посцикують збить
А Туреччина збила, і що? Має право, ************
19.09.2025 18:36 Ответить
Вражає потужність українських РЕБ. Змогли перенаправити аж три російські МІГи одночасно. Та ще й на такій відстані.
19.09.2025 18:37 Ответить
хоч ердоган ще той ...ідор, але впорався за 5 хвилин
19.09.2025 18:45 Ответить
За 12 хвилин вони облетіли Естонію разів п'ять .
19.09.2025 18:45 Ответить
 
 