Відповідальність за зруйнований будинок у Польщі несе РФ, - глава Міноборони Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що відповідальність, зокрема за часткове руйнування будинку в селі Вирики, несе Російська Федерація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Так, він прокоментував інформацію, що будинок зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16. Міністр сказав, що прокуратура з'ясовує деталі.

"Є кілька правдоподібних гіпотез - кожну з них потрібно перевірити. Сьогодні робити висновки було б дуже безвідповідально, адже в Інтернеті ми можемо прочитати про різні причини, чому це могло статися, тому ці деталі потрібно дослідити", - зазначив він.

Косіняк-Камиш наголосив, що російські безпілотники є причиною, обґрунтуванням і винуватцями інциденту.

16 вересня газета Rzeczpospolita повідомила, що дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.

Читайте також: Навроцький вимагає пояснень від уряду Польщі після статті ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте: Трамп припустив, що дрони, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу"

Автор: 

