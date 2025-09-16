У Польщі 10 вересня у будинок влучив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16, - Rzeczpospolita

Дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Польщі поки не розкриває інформації про "невстановлений об’єкт", що зруйнував дах будинку у селі Вирики на Люблінщині 10 вересня під час вторгнення російських дронів до Польщі. Міноборони країни також не розповіло деталей.

Rzeczpospolita з посиланням на свої джерела стверджує, що, ймовірно, це був не збитий російський БПЛА типу "Шахед", а ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з польського F-16 довжиною близько 3 метрів і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

Руйнування могли бути значно гіршими, але, на щастя, ракета не перейшла у "бойовий" режим та не вибухнула –– тому що активувалися запобіжники детонатора, повідомив співрозмовник медіа.

За інформацією Rzeczpospolita, польські слідчі вже встановили, що відбулося 10 вересня, проте не розкривають публічно інформацію для суспільства.

Мер Вириків додав, що відновлення знищеного даху буде коштувати близько 50 тисяч злотих. Власникам запропонували інше тимчасове житло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни, - Навроцький

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський вважає, що Польща успішно відбила атаку дронів РФ