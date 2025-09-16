УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
У Польщі 10 вересня у будинок влучив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16, - Rzeczpospolita

У будинок в Польщі 10 вересня влучила ракета з F-16

Дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Польщі поки не розкриває інформації про "невстановлений об’єкт", що зруйнував дах будинку у селі Вирики на Люблінщині 10 вересня під час вторгнення російських дронів до Польщі.  Міноборони країни також не розповіло деталей.

Rzeczpospolita з посиланням на свої джерела стверджує, що, ймовірно, це був не збитий російський БПЛА типу "Шахед", а ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з польського F-16 довжиною близько 3 метрів і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

Руйнування могли бути значно гіршими, але, на щастя, ракета не перейшла у "бойовий" режим та не вибухнула –– тому що активувалися запобіжники детонатора, повідомив співрозмовник медіа.

За інформацією Rzeczpospolita, польські слідчі вже встановили, що відбулося 10 вересня, проте не розкривають публічно інформацію для суспільства.

Мер Вириків додав, що відновлення знищеного даху буде коштувати близько 50 тисяч злотих. Власникам запропонували інше тимчасове житло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни, - Навроцький

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський вважає, що Польща успішно відбила атаку дронів РФ

Польща (8942) F16 F-16 (703) винищувач (1)
+15
Одне тішить -- не сказали , що українська ракета .
16.09.2025 15:54 Відповісти
+13
А сросія тут зовсім невинна,ідіоти.
16.09.2025 15:48 Відповісти
+13
Боротьба НАТО з пінопластом.
Пінопласт переміг.
Добре хоч НАТО не повбивало нікого..
16.09.2025 15:48 Відповісти
А сросія тут зовсім невинна,ідіоти.
16.09.2025 15:48 Відповісти
кацапи у захваті!
16.09.2025 16:24 Відповісти
Боротьба НАТО з пінопластом.
Пінопласт переміг.
Добре хоч НАТО не повбивало нікого..
16.09.2025 15:48 Відповісти
Цікаво, скільки ракет AIM-120 вони нашмаляли.
16.09.2025 15:57 Відповісти
АІМ-120 розірвала би тот будинок як Тузік грєлку. Причому вистачило би тільки одного ракетного палива.
16.09.2025 15:51 Відповісти
Ну написали ж, що вона не перейшла в бойовий режим, спрацювали запобіжники. Пшеки теж можуть локшину на вуха вішати не гірше кацапів
16.09.2025 16:17 Відповісти
ракета тільки мимохідь зачепила край даху, а сама впала далеко за селом - її відразу ж закрили палаткою і написали "БПЛА невстановленого типу"
16.09.2025 17:17 Відповісти
З єврокуколдами все навіть гірше ніж здавалося.
16.09.2025 15:54 Відповісти
Одне тішить -- не сказали , що українська ракета .
16.09.2025 15:54 Відповісти
Ще не вечір...
16.09.2025 15:56 Відповісти
Ще не вечір. Приплетуть, що то був наш РЕБ, або що.
16.09.2025 15:57 Відповісти
На нас повісити не вдалось...
16.09.2025 15:57 Відповісти
Промазав і влучив в будинок, буває. Дрони літаками збивати мало ефективно. Літаками добре збивати ракети і кацапські літаки. Навчаться.
16.09.2025 16:01 Відповісти
Гризтися надалі з Поляками - працювати на рашку , я так вважаю.
16.09.2025 16:02 Відповісти
ми не гриземось вони нас покусюют і обсирают
16.09.2025 16:12 Відповісти
Хто гризеться? Зеленський їм чоботи лиже.
16.09.2025 16:13 Відповісти
я про нас тут з вами а не про куклу актора в руках зЄрмакомародені імені Кремля
16.09.2025 16:20 Відповісти
Тобто, результат роботи натівської ППО, 4 дрони і 1 будинок!
16.09.2025 16:08 Відповісти
а завтра буде заява що дронів взагалі не було і ***** принесут вибачення. цей світ зійшов з глузду
16.09.2025 16:10 Відповісти
Влада Києва знищила Верховного , генерала , котрий переміг наступавшого ворога під димом шашликів , зупинивши його . А за що - бо він занадто інтлегентно порівняв зЄРМАКОБОРДЕЛЬНІ важливість дронів у війні ********** , порівнявши це з винаходом ПОРОХУ ... Це відбувалося саме у той рік 2023 коли Камишін падло Ахметівське лиш зерно вивозив а про дрони мільйони дронів лиш обіцяв.

ГОДІ ГНАТИ НА СУСІДІВ - оглядайтеся ще й на своїх вами вибраних.
16.09.2025 16:18 Відповісти
Це до чого,взагалі?
16.09.2025 16:27 Відповісти
до теми дронів точно - як до неї йшла зЄмародерня - внесками волонтерів?
16.09.2025 16:49 Відповісти
Они серьёзно? AIM-120 AMRAAM попала в дом, и там даже окна целые??? 🤔🤪😁
16.09.2025 16:18 Відповісти
Может ракета сделана ещё при царе горохе, поэтому там вообще ничего не сработало, по сути металлическая болванка прилетела.
16.09.2025 16:27 Відповісти
Да там одной кинетики хватило бы чтоб все окна вынести
16.09.2025 16:57 Відповісти
Вот такие ракеты. Не нравится? Не бери.
16.09.2025 17:01 Відповісти
Х*ясе, вот это поворот.
16.09.2025 16:24 Відповісти
Тиждень тому: російський дрон зруйнував дах будинку в польському селі.
Сьогодні: ракета з F-16 зруйнувала дах будинку в польському селі.
Через тиждень: українська ракета зруйнувала дах будинку в польському селі.

Це ж вже було, коли двох фермерів в Польщі вбило!
16.09.2025 16:34 Відповісти
Смішно та й годі. Ну Дуда правий, їм будуть сцяти, а вони будуть казати, що то дощ. То рос ракета попала на територію Польщі- знайшли крайніх -Україну, а зараз ніяк не вийшло знайти крайньою Україну, то придумали ракету. Ну-ну!
16.09.2025 16:42 Відповісти
Ще ті вояки ...
16.09.2025 16:45 Відповісти
Поляки скажуть так , як їм порадить Трамп !!
А Трамп , як ми знаємо , засумнівався в тому , що це кацапи
запустили шахеди по Польщі 😡
16.09.2025 16:46 Відповісти
Лузери, не могли навіть нормально збити безпілотника
16.09.2025 17:20 Відповісти
 
 