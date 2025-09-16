УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни, - Навроцький

Навроцький закликав посилити зусилля, щоб готуватися до війни

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, щоб "бути готовими до війни".

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні зробити все, щоб бути готовими до війни. Бо тільки це дасть нам мир", - зазначив він.

Коментуючи масовану атаку російських дронів на Польщу Навроцький заявив, що не має сумнівів, "що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви".

Президент Польщі припускає, що більше таких атак на територію НАТО не буде.

Читайте: Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

"НАТО буде ще краще підготовленим", - додав він.

Також лідер Польщі підтримує заклик президента США Дональда Трампа до всіх членів НАТО припинити імпорт нафти з Росії.

"Всі країни, які прагнуть миру і свободи, повинні відмовитися від субсидування Російської Федерації", - зазначив Навроцький.

Ведення бізнесу з Росією лише заохотить Москву, сказав він: "І тоді може статися те, що сталося в Україні".

Читайте: Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон. Затримано двох білорусів, - Туск

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 вересня увійде в підручники історії як акт агресії РФ проти країни НАТО, - речник Навроцького

Польща (8942) Навроцький Кароль (61)
Топ коментарі
+11
Найкраща підготовка - розкопка могил 82-річної давнини...
показати весь коментар
16.09.2025 08:51 Відповісти
Ні,перекриття кордону для зерна з України
показати весь коментар
16.09.2025 08:56 Відповісти
Купуй підгузки
показати весь коментар
16.09.2025 08:52 Відповісти
А шо сі стплось?
Рrzyjaciel Кароль, шо сі сталось?
показати весь коментар
16.09.2025 08:53 Відповісти
Навроцький, ну шо ти розмріявся, пшек? Для тебе особисто треба звинуватити Україну в волинській різні і всі ворого від такого призвіздента розбіжаться, кацапи дрони перестануть запускати і будуть молитися на тебе, ідіота..
показати весь коментар
16.09.2025 08:54 Відповісти
тут головне заблокувати кордон !
показати весь коментар
16.09.2025 08:54 Відповісти
16.09.2025 09:16 Відповісти
Інколи здається, що у поляків замість крові гальмівна рідина.
показати весь коментар
16.09.2025 09:27 Відповісти
Сорок пачок "Верховини"
Мило, маєтки i майка
Шапка, чоботи, фуфайка
I з начосом калiсони
показати весь коментар
16.09.2025 09:46 Відповісти
Ось навроцький, допизтелся до президентства. Зараз на твої плечі ляже важка проблема з війною. Ще будеш українців просити про допомогу. Бо українці зараз сильніше за НАТО.

до речі, з початком вторгнення у Польщі серед громадян постійно були розмови , що треба з Польщі їхати, бо війна буде у Польщі. Мабуть Навроцький тих розмов не чув
показати весь коментар
16.09.2025 09:48 Відповісти
"НАТО буде ще краще підготовленим", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3574288

показати весь коментар
16.09.2025 09:50 Відповісти
у вас було 3,5 роки, соплежуї
показати весь коментар
