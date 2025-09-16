Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, щоб "бути готовими до війни".
Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні зробити все, щоб бути готовими до війни. Бо тільки це дасть нам мир", - зазначив він.
Коментуючи масовану атаку російських дронів на Польщу Навроцький заявив, що не має сумнівів, "що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви".
Президент Польщі припускає, що більше таких атак на територію НАТО не буде.
"НАТО буде ще краще підготовленим", - додав він.
Також лідер Польщі підтримує заклик президента США Дональда Трампа до всіх членів НАТО припинити імпорт нафти з Росії.
"Всі країни, які прагнуть миру і свободи, повинні відмовитися від субсидування Російської Федерації", - зазначив Навроцький.
Ведення бізнесу з Росією лише заохотить Москву, сказав він: "І тоді може статися те, що сталося в Україні".
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
до речі, з початком вторгнення у Польщі серед громадян постійно були розмови , що треба з Польщі їхати, бо війна буде у Польщі. Мабуть Навроцький тих розмов не чув