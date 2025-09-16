Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить свои усилия, чтобы "быть готовыми к войне".

Об этом он заявил в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это даст нам мир", - отметил он.

Комментируя массированную атаку российских дронов на Польшу Навроцкий заявил, что не сомневается, "что это была атака, направленная непосредственно из Москвы".

Президент Польши предполагает, что больше таких атак на территорию НАТО не будет.

"НАТО будет еще лучше подготовленным", - добавил он.

Также лидер Польши поддерживает призыв президента США Дональда Трампа ко всем членам НАТО прекратить импорт нефти из России.

"Все страны, которые стремятся к миру и свободе, должны отказаться от субсидирования Российской Федерации", - отметил Навроцкий.

Ведение бизнеса с Россией лишь поощрит Москву, сказал он: "И тогда может произойти то, что произошло в Украине".

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

