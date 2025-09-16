РУС
Шахеды залетели в Польшу
1 277 13

Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне, - Навроцкий

Навроцкий призвал усилить усилия, чтобы готовиться к войне

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить свои усилия, чтобы "быть готовыми к войне".

Об этом он заявил в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это даст нам мир", - отметил он.

Комментируя массированную атаку российских дронов на Польшу Навроцкий заявил, что не сомневается, "что это была атака, направленная непосредственно из Москвы".

Президент Польши предполагает, что больше таких атак на территорию НАТО не будет.

Читайте: Зеленский о российских дронах в Польше: Путин проверяет, на что способно НАТО

"НАТО будет еще лучше подготовленным", - добавил он.

Также лидер Польши поддерживает призыв президента США Дональда Трампа ко всем членам НАТО прекратить импорт нефти из России.

"Все страны, которые стремятся к миру и свободе, должны отказаться от субсидирования Российской Федерации", - отметил Навроцкий.

Ведение бизнеса с Россией лишь поощрит Москву, сказал он: "И тогда может произойти то, что произошло в Украине".

Читайте: Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Задержаны двое белорусов, - Туск

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 сентября войдет в учебники истории как акт агрессии РФ против страны НАТО, - спикер Навроцкого

Автор: 

Польша (8792) Навроцкий Кароль (61)
Топ комментарии
+11
Найкраща підготовка - розкопка могил 82-річної давнини...
показать весь комментарий
16.09.2025 08:51 Ответить
+11
Ні,перекриття кордону для зерна з України
показать весь комментарий
16.09.2025 08:56 Ответить
+7
тут головне заблокувати кордон !
показать весь комментарий
16.09.2025 08:54 Ответить
Купуй підгузки
показать весь комментарий
16.09.2025 08:52 Ответить
А шо сі стплось?
Рrzyjaciel Кароль, шо сі сталось?
показать весь комментарий
16.09.2025 08:53 Ответить
Навроцький, ну шо ти розмріявся, пшек? Для тебе особисто треба звинуватити Україну в волинській різні і всі ворого від такого призвіздента розбіжаться, кацапи дрони перестануть запускати і будуть молитися на тебе, ідіота..
показать весь комментарий
16.09.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 09:16 Ответить
Інколи здається, що у поляків замість крові гальмівна рідина.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:27 Ответить
Сорок пачок "Верховини"
Мило, маєтки i майка
Шапка, чоботи, фуфайка
I з начосом калiсони
показать весь комментарий
16.09.2025 09:46 Ответить
Ось навроцький, допизтелся до президентства. Зараз на твої плечі ляже важка проблема з війною. Ще будеш українців просити про допомогу. Бо українці зараз сильніше за НАТО.

до речі, з початком вторгнення у Польщі серед громадян постійно були розмови , що треба з Польщі їхати, бо війна буде у Польщі. Мабуть Навроцький тих розмов не чув
показать весь комментарий
16.09.2025 09:48 Ответить
"НАТО буде ще краще підготовленим", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3574288

показать весь комментарий
16.09.2025 09:50 Ответить
у вас було 3,5 роки, соплежуї
показать весь комментарий
16.09.2025 10:27 Ответить
,,А что нам скажет начальник транспортного цеха?,,. Из давнего. М. Жванецкий.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:16 Ответить
 
 