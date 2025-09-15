4 357 20
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Задержаны два белоруса, - Туск
Вечером 15 сентября в центре Варшавы нейтрализовали неизвестный беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Служба государственной охраны обезвредила беспилотник, который летал над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер (одной из резиденций президента Польши. - Ред.)", - рассказал Туск.
По словам политика, задержаны двое граждан Беларуси.
Польская полиция расследует обстоятельства инцидента, добавил Туск.
Бельведерский дворец - одна из резиденций президента Польши Кароля Навроцкого. Она и улица Парковая расположены неподалеку друг от друга в столице страны Варшаве.
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
З московської війни проти України, 2014 року, керівники країн ЄС і НАТО, перебувають, як під «гіпнозом», обмазані московськими грошима з кров'ю, убитих Українців!
«Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс….»(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Прикольно і сумно водночас.
Як раніше вже ніколи не буде. Настала черга Польщі рахувати дрони кожної доби. А могли ж цього уникнути, сцикливі ляхи.