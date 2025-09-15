Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Задержаны два белоруса, - Туск

Вечером 15 сентября в центре Варшавы нейтрализовали неизвестный беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

"Только что Служба государственной охраны обезвредила беспилотник, который летал над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер (одной из резиденций президента Польши. - Ред.)", - рассказал Туск.

По словам политика, задержаны двое граждан Беларуси.

Польская полиция расследует обстоятельства инцидента, добавил Туск.

Бельведерский дворец - одна из резиденций президента Польши Кароля Навроцкого. Она и улица Парковая расположены неподалеку друг от друга в столице страны Варшаве.