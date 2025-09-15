РУС
Новости Падение дронов в польше
4 357 20

Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Задержаны два белоруса, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Вечером 15 сентября в центре Варшавы нейтрализовали неизвестный беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Служба государственной охраны обезвредила беспилотник, который летал над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер (одной из резиденций президента Польши. - Ред.)", - рассказал Туск.

По словам политика, задержаны двое граждан Беларуси.

Польская полиция расследует обстоятельства инцидента, добавил Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше растет волна пророссийских настроений, и роль политиков - остановить ее, - Туск

Бельведерский дворец - одна из резиденций президента Польши Кароля Навроцкого. Она и улица Парковая расположены неподалеку друг от друга в столице страны Варшаве.

Автор: 

Польша (8792) Туск Дональд (804) Варшава (187) дроны (4677)
Топ комментарии
+17
таак навчанння ж проходять..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:54 Ответить
+13
Ну так не дарма ж Тампон зняв з бульбашів санкції. Бульбофюрер це розцінив як заохочення до нової агресії
показать весь комментарий
15.09.2025 22:05 Ответить
+9
Це була помилка.
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
показать весь комментарий
15.09.2025 22:10 Ответить
таак навчанння ж проходять..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:54 Ответить
Доречі а де новина про піндосів вояк що приїхали в Білорусь на навчання??
показать весь комментарий
15.09.2025 21:55 Ответить
Не тільки американці. Від НАТО припхалися мад'яри і турки. Ось така муйня малята!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:03 Ответить
Тобто, солдати НАТО в Україні це третя світова війна, а на Бульбосрані це все в порядку речей?
показать весь комментарий
15.09.2025 22:07 Ответить
Так отож! Але може вони з мирною міссією - постелити червону килимову доріжку Бульбофюреру теж, як )(уйлу. А чого ж - гулять,так гулять!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:09 Ответить
Ну раз вже Бульбофюрер який вбив не менше 2500 людей і хрен знає скільки тримає в концтаборах, то пора вже Усаму Бен Ладена реабілітувати, а там і Гітлера. А ****, якщо вже в цьому світі новий тренд масових вбивць
показать весь комментарий
15.09.2025 22:17 Ответить
Ну так не дарма ж Тампон зняв з бульбашів санкції. Бульбофюрер це розцінив як заохочення до нової агресії
показать весь комментарий
15.09.2025 22:05 Ответить
Літав також 50 хвилин, як і в Румунії? Доки не вирішили що з цим робити. У Румунії нічого,у Польщі нейтралізували. І то добре.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:08 Ответить
Наверное искали где у поляков стратегические запасы бульбы..
показать весь комментарий
15.09.2025 22:08 Ответить
Краще б дрон затримали, а білорусів знешкодили. Мали би дрона і не мали би більше бажаючих наступний раз.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:10 Ответить
З чатирох старон.
показать весь комментарий
16.09.2025 01:00 Ответить
Це була помилка.
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
показать весь комментарий
15.09.2025 22:10 Ответить
Та нехай собі літають дрони, Трамп же сказав, як відрубав, що це «ПОМИЛКА» від ******, що не ясно??
З московської війни проти України, 2014 року, керівники країн ЄС і НАТО, перебувають, як під «гіпнозом», обмазані московськими грошима з кров'ю, убитих Українців!
«Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс….»(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:10 Ответить
Можна гірко пожартувати - Поляки! Вітаємо вас з першою ластівкою над Варшавою -
показать весь комментарий
15.09.2025 22:11 Ответить
З Великим Почином!
показать весь комментарий
15.09.2025 23:50 Ответить
по ходу та оранізація НАТО якокою мене з дитиства лякали просто є терпілою.
Прикольно і сумно водночас.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:11 Ответить
відбулася спланована американо- білоруська диверсія проти Польщі...
показать весь комментарий
15.09.2025 22:26 Ответить
Грайтеся далі у "благородіє" з людожерами,вони вам віддячать, з'їдять вас повільно.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:29 Ответить
Дрон ? Ето sовсєм другоє ...а нє то чта ві падумалі ....Трєвогі нєт ...Дєржітєсь
показать весь комментарий
15.09.2025 23:07 Ответить
«Все буде як раніше» - казав Туск після зальотних беспілотників.
Як раніше вже ніколи не буде. Настала черга Польщі рахувати дрони кожної доби. А могли ж цього уникнути, сцикливі ляхи.
показать весь комментарий
16.09.2025 01:01 Ответить
 
 