5 627 59

В Польше растет волна пророссийских настроений, и роль политиков – остановить ее, - Туск

пропаганда

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к польским политикам с призывом остановить волну "пророссийских настроений" в стране, а не "поддаваться ей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал в соцсети Х.

Туск заявил, что сейчас в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о вторжении дронов РФ в Польшу: Путин проверяет, может ли он еще дальше подвинуть границу

По его словам, эта волна "создана Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций".

Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса", - подчеркнул польский премьер.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, 12 сентября премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Польша (8781) Туск Дональд (804)
+29
Поляки скучили за новою Катиню та НКВД?
14.09.2025 15:39 Ответить
+28
Польська бидлота навіть тоді коли їй на голову будуть летіти кацапські ракети буде звинувачувати в цьому українців. Вони ще коли їх частина території була під німцями, а частина під кацапами вважали українців ворогами.
14.09.2025 15:40 Ответить
+26
В Україні теж хвиля проросійських настроїв зростала. Для багатьох знадобилася кацапська повномасштабна агресія, щоб цю хвилю збити. Декому навіть це розуму не вставило. Схоже, поляки йдуть шляхом України. Сумно.
14.09.2025 15:50 Ответить
Не туди поїхав їх президент, не туди.
Передавлять пшеків як в 39.
14.09.2025 15:30 Ответить
Досиділися!! Забули що Світова Гібридна війна вже йде більше 15 років !!!
А ще немає рації що робити з режимом міндіча....
14.09.2025 15:35 Ответить
Поляки скучили за новою Катиню та НКВД?
14.09.2025 15:39 Ответить
Волинська трагедія у пшеків на першому місці. На@@@ти їм на Катинь й Лєха Качинського
14.09.2025 16:59 Ответить
Навіщо зупиняти ? Кацапи це чума. Ваші люди мають бути свідомими і не втрачати пильність.
14.09.2025 15:40 Ответить
Польська бидлота навіть тоді коли їй на голову будуть летіти кацапські ракети буде звинувачувати в цьому українців. Вони ще коли їх частина території була під німцями, а частина під кацапами вважали українців ворогами.
14.09.2025 15:40 Ответить
Ти диви, я думав, що поляки навпаки точать ножі та готуються до великого протистояння з кацапами, якщо Україна не витримає. А виявляється вони не проти встромити ножа Україні в спину, щоби остаточно добити
14.09.2025 15:43 Ответить
Сцикливі ідіоти… росія може відкрито вбивати їх політичну верхівку і вони бояться хоч слово сказати, а Україна стікає кровʼю і тут герої знайшли на кому самоствердитися 🤮
14.09.2025 15:53 Ответить
І це країна альянсу? Угорщина та Слваччина, буде Польша. Криваві гроші ***** живуть та перемогають здоровий глузд
14.09.2025 15:44 Ответить
...і це показник роботи нашої дипломатії. Само по собі нічого не відбувається - не робиш ти, роблять тебе.
14.09.2025 15:46 Ответить
До чого тут дипломатія? Поляки що живуть в Африці і не розуміють, що відбувається? Все вони прекрасно розуміють, тому багато хто там не хоче йти на пряму конфронтацію з кацапами, щоби в разі можливого падіння України самим не довелося воювати
14.09.2025 15:52 Ответить
А в нас у 2019 розуміли, що відбувається?
14.09.2025 16:40 Ответить
хочуть пшеки ******* розраховуватися, та їздити до Сибиру на роботу
14.09.2025 15:49 Ответить
Втечуть до Британії. Їх тут вже мо більше ніж місцевих.
14.09.2025 16:20 Ответить
якщо встигнуть
14.09.2025 17:04 Ответить
В Україні теж хвиля проросійських настроїв зростала. Для багатьох знадобилася кацапська повномасштабна агресія, щоб цю хвилю збити. Декому навіть це розуму не вставило. Схоже, поляки йдуть шляхом України. Сумно.
14.09.2025 15:50 Ответить
У 2017 році поїзд Львов-Москва став лідером із перевезення до кацапії. На другому місці Київ-Москва. Отак поступово до нас і наблизилася повномасштабна.
14.09.2025 16:06 Ответить
Inok ЗЕлений довбограй, в тебе знов щось не складається до купи, бо чому тоді широкомасштабна війна почалася не у 2017 (за часів ненависного вам, імбіцилам, Порошенка), а у 2022, коли при владі вже третій рік був ваш кремлівський зелений скоморох?
14.09.2025 19:09 Ответить
хвиля ушла в подполье. выйдет-будет весело
14.09.2025 16:22 Ответить
кацапе, шо ти тут забув?
14.09.2025 17:01 Ответить
Так ваші політики ж самі маніпулювали антиукраїнськими настроями щоб прийти до влади..
14.09.2025 15:51 Ответить
Частина українців з Польщі поїхала далі на Захід. Туду куди втікає польска молодь і заробітчани. І виявилось що українц працюють краще за поляків і тому поляків почали масово звільняти і натомість наймати українців. Багато поляків повернулися до Польщі, а там, матка Боска!, знову українці... От і зляться...
14.09.2025 15:51 Ответить
беруть приклад з заокеанського додіка. "волинську різню" мусолять під різними соусами, а катинські, калінінські та харківські розстріли 1940р. та вбивство Качинського зі свитою під смоленськом табу для пшеків.
14.09.2025 15:52 Ответить
Сама влада в лиці президента і не тільки підбурює громадськість підніманням суперечливих моментів як от "Волинська різня".
14.09.2025 15:53 Ответить
+
14.09.2025 17:42 Ответить
Поляки вже ж вкусили заможного життя Заходу - чого їх на рашку потягнуло?
14.09.2025 15:54 Ответить
они по прежнему хотят райской жизни, но чтобы по ним не летели российские дроны
Т.е. хотят одновременно сидеть на двух стульях, но переоценили себя:
у них, курва, хитрожопая срака не такая широкая, но такой будет, когда придут кацапы
И тогда они сидеть будут не на стульях. а на ножках от этих стульев
14.09.2025 16:04 Ответить
Боротьба проти наслідків, а не проти причини.
14.09.2025 15:59 Ответить
Чтобы к ним не прилетали дроны и ракеты, поляки хотят отгородиться от Украины, показывая это россии, и жить по принципу:
"Наша хата с краю и мы ничего не знаем"
Совершенно не понимая, что в таком случае скоро:
их хата станет избушкой
14.09.2025 16:00 Ответить
Приберіть кацапську.
14.09.2025 17:02 Ответить
Не успели обломки российских Дронов запылиться, как великая Польша уже готова рухнуть в ноги кремлю
14.09.2025 16:05 Ответить
Загальнопольський стокгольмський синдром. Напевно, вже спостерігається зростання попиту на вазелін. Іспанський польський стид.
14.09.2025 16:08 Ответить
Ваша задача, дибилам местным, рассказывать про два раздела Польши и как убегали потом зачинщики от репрессий
14.09.2025 16:12 Ответить
До речі, про Кенигсберг . Вважаю,що Кенигсберг Україна має забрати собі, тому що Сталин за той Кенигсберг віддав Польщі частину західної України ( операція Вісла)
14.09.2025 16:14 Ответить
Боюся, у німців інша думка.
14.09.2025 16:22 Ответить
Доки Україну не приймуть у НАТО та ЄС , німці зі своїми думками нехай чекають . БО У УКРАЇНИ ЗАБРАЛИ ЧАСТИНУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ . Не будем же ми у поляків її відбирати
А ось Кенигсберг нам нехай від кацапів віддадуть
14.09.2025 16:27 Ответить
Певна логіка є. Не взагалі логіка і не чоловіча, але є.
14.09.2025 16:37 Ответить
14.09.2025 17:50 Ответить
Кенігсберг це батьківщина Канта. Все своє життя філософ прожив там і ніколи нікуди не виїздив. Це Пруссія. Не Польща, не Україна. СРСР мав звільнити цю територію через 50 років. В 1995 році. Але чомусь ніхто цього не вимагав. Німці були зайняті обєднанням Німеччини, а у поляків та литовців не вистачало прав та нахабства вимагати вивід кацапських військ з прилеглої території. Цю відкладену проблему потрібно вирішувати зараз. Населення переїздити в ********* не хоче. Якщо їм запропонувати європейську альтернативу вони вийдуть з федерації шляхом референдуму аж бігом. Достатньо одного каналу радіо і телебачення на Калінінградську область з поясненням перспектив і гарантії прийняття в ЄС. Це потрібно "на вчора"...
14.09.2025 17:43 Ответить
НБ СРСР мав звільнити цю територію через 50 років. В 1995 році.

Я чув щось подібне про Аляску. Але це було до винаходу Інтернету
14.09.2025 18:23 Ответить
Рашиська пропоганда працює.
Кількість нерозумних людей критично велика - що завжди призводило до великих війн.
Невже Поляки хочуть "понюхати" кацапській чобіт? Невистачає розуму подивитись що там, куди прийшла звсрашка, повний пздц. Недостатньо працює анти - пропоганда теж.
14.09.2025 16:17 Ответить
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
14.09.2025 16:18 Ответить
Туск маш показаць як рускій забуйца "любі поляков" --- https://www.youtube.com/watch?v=IAFehzPKoQ8
14.09.2025 16:25 Ответить
"Паньство гонорове" здатне тільки на Україну "хвіст піднімати". А як повіяло справжньою російською загрозою так "шляхта" зразу перетворилась на звичайних пшеків.
14.09.2025 16:27 Ответить
14.09.2025 18:51 Ответить
Поляки считают Туска мудаком. А если народ так считает, значит скорее всего так и есть.
14.09.2025 16:30 Ответить
Американський нарід вважає трампа розумним. То як, це твердження відповідає дійсності? Про 73 й писати не буду.
14.09.2025 16:41 Ответить
"У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків - зупинити її"
Добре, що польські політики це усвідомлюють. Rzeczpospolita Polska скоро стане новою наддержавою східної Європи (до 2030 року її ВВП перевищить ВВП Великої Британії)
14.09.2025 16:39 Ответить
Облиште ігри в толерантність. Не мямліть про " йде слідство", "ймовірно", "підозрюємо".
Твердження.
рОсія свідомо направила безпілотники на Польщу. рОсія винна.
Не будете приміняти проти кацапського пропагандистського лому, ще більший лом, програєте.
14.09.2025 16:39 Ответить
Поляци забули, як кацапи їх "кинули" під час Варшавське повстання.
14.09.2025 16:43 Ответить
мені подобаються дописи ботів..
Невже ви не бачите ?
14.09.2025 16:44 Ответить
Я вже казав - почитайте польські соцмережі і все стане зрозуміло . У пшеків по відношенню до України - справжній комплекс старшого брата , точно як і у кацапів . На їх думку - бідна нещасна Україна ( брат менший ) , яку зобижають кацапи ,мала б прибігти до поляків , кланятися їм і слізно просити захисту . І заради цього мала б відмовилися б від своєї історії , та прийняти її польський варіант .
Натомість Україна кацапню не боїться , чинить їй запеклий спротив ( що на думку дуже багатьох , серливих по натурі поляків - є зухвальством ) , має свою думку , свої інтереси , і огризається коли висипають її зерно . Яка нечувана наглість ..
Те що з поляками працює кацапська пропаганда це правда , але ж вони не проти . Не ігногують їй , а навпаки піддакують .
Туск тут правий . І колотять всю цю воду прихильники Навротцького , і його союзника , того дебіла з фашистської Конфедерації .
14.09.2025 16:45 Ответить
В 1920 році це вже проходили. Війська УНР під командуванням генерал-хорунжого МаркА Безручко допомогли Польщі відстояти свою державу від московитських орд тухачевського і будьоного, створивши так зване "Диво на Віслі", а потім поляки, домовившись за спиною УНР, зрадили "Пакт Петлюри-Пілсудського" та поділили УНР навпіл з московитами, надіючись, що цим себе вберегли від майбутньої агресії московії. Вояків запроторили до кількох таборів.
- Так це вже було! - (Автор Л. М. Кучма).
14.09.2025 16:46 Ответить
Скучили поляки за російською нагайкою. Це лікується?
14.09.2025 16:49 Ответить
Та ви ж весь час проводили антиукраїнську агітацію !
14.09.2025 18:13 Ответить
В кожній країні кацапи використовують ті ж самі передвиборчі технології --знаходять дуже жадібну до грошей людину , обіцяють їй владу , наймають армію тітушні , ботів , тв канали для пропаганди . От згадайте вибори 2019 --Зе дуже жадібний до грошей , тітушня білецького , г=г тв канал на який підсадили масу народу -стадо . Що розкручували ? А розкручували барига краде , але що крав так ніхто і не знає досі . Так само і в Польщі , знайшли навроцького , тітушню-"фермери " , мисливці ...+ тв канали і стадо . Що розкручували ? Так Волинь , і ненависть до українців . Стадо не має мізків , їм що в череп кинули, там буде бовтатися , у поляків це ненависть до українців . Що далі буде ? Отожж.
14.09.2025 18:51 Ответить
Коли я запостив скріни коментарів пшеків з прокльонами на адресу України після атака руснявих дронів, ідіоти тут одразу ж звинуватили мене у розпаленні міжнаціональної ворожнечі. Тіпа, ці коментарі писали російські боти? Але ось уже Туск говорить про те, що у Польщі зростають проросійські настрої. Отже Туск теж кацапський агент, виходить?
14.09.2025 19:25 Ответить
 
 