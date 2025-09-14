В Польше растет волна пророссийских настроений, и роль политиков – остановить ее, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к польским политикам с призывом остановить волну "пророссийских настроений" в стране, а не "поддаваться ей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал в соцсети Х.

Туск заявил, что сейчас в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".

По его словам, эта волна "создана Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций".

Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса", - подчеркнул польский премьер.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, 12 сентября премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.