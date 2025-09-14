В Польше растет волна пророссийских настроений, и роль политиков – остановить ее, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к польским политикам с призывом остановить волну "пророссийских настроений" в стране, а не "поддаваться ей".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал в соцсети Х.
Туск заявил, что сейчас в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".
По его словам, эта волна "создана Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций".
Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса", - подчеркнул польский премьер.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, 12 сентября премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Передавлять пшеків як в 39.
А ще немає рації що робити з режимом міндіча....
Т.е. хотят одновременно сидеть на двух стульях, но переоценили себя:
у них, курва, хитрожопая срака не такая широкая, но такой будет, когда придут кацапы
И тогда они сидеть будут не на стульях. а на ножках от этих стульев
"Наша хата с краю и мы ничего не знаем"
Совершенно не понимая, что в таком случае скоро:
их хата станет избушкой
А ось Кенигсберг нам нехай від кацапів віддадуть
Я чув щось подібне про Аляску. Але це було до винаходу Інтернету
Кількість нерозумних людей критично велика - що завжди призводило до великих війн.
Невже Поляки хочуть "понюхати" кацапській чобіт? Невистачає розуму подивитись що там, куди прийшла звсрашка, повний пздц. Недостатньо працює анти - пропоганда теж.
Добре, що польські політики це усвідомлюють. Rzeczpospolita Polska скоро стане новою наддержавою східної Європи (до 2030 року її ВВП перевищить ВВП Великої Британії)
Твердження.
рОсія свідомо направила безпілотники на Польщу. рОсія винна.
Не будете приміняти проти кацапського пропагандистського лому, ще більший лом, програєте.
Невже ви не бачите ?
Натомість Україна кацапню не боїться , чинить їй запеклий спротив ( що на думку дуже багатьох , серливих по натурі поляків - є зухвальством ) , має свою думку , свої інтереси , і огризається коли висипають її зерно . Яка нечувана наглість ..
Те що з поляками працює кацапська пропаганда це правда , але ж вони не проти . Не ігногують їй , а навпаки піддакують .
Туск тут правий . І колотять всю цю воду прихильники Навротцького , і його союзника , того дебіла з фашистської Конфедерації .
- Так це вже було! - (Автор Л. М. Кучма).