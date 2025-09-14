УКР
5 594 59

У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити її, - Туск

пропаганда

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польських політиків із закликом зупинити хвилю "проросійських настроїв" в країні, а не "піддаватися їй".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав у соцмережі Х.

Туск заявив, що зараз у країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог про вторгнення дронів РФ у Польщу: Путін перевіряє, чи може він ще далі посунути межу

За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".

Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу", – наголосив польський прем’єр.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Польща (8931) Туск Дональд (584)
Топ коментарі
+29
Поляки скучили за новою Катиню та НКВД?
показати весь коментар
14.09.2025 15:39 Відповісти
+28
Польська бидлота навіть тоді коли їй на голову будуть летіти кацапські ракети буде звинувачувати в цьому українців. Вони ще коли їх частина території була під німцями, а частина під кацапами вважали українців ворогами.
показати весь коментар
14.09.2025 15:40 Відповісти
+26
В Україні теж хвиля проросійських настроїв зростала. Для багатьох знадобилася кацапська повномасштабна агресія, щоб цю хвилю збити. Декому навіть це розуму не вставило. Схоже, поляки йдуть шляхом України. Сумно.
показати весь коментар
14.09.2025 15:50 Відповісти
Не туди поїхав їх президент, не туди.
Передавлять пшеків як в 39.
показати весь коментар
14.09.2025 15:30 Відповісти
Досиділися!! Забули що Світова Гібридна війна вже йде більше 15 років !!!
А ще немає рації що робити з режимом міндіча....
показати весь коментар
14.09.2025 15:35 Відповісти
Поляки скучили за новою Катиню та НКВД?
показати весь коментар
14.09.2025 15:39 Відповісти
Волинська трагедія у пшеків на першому місці. На@@@ти їм на Катинь й Лєха Качинського
показати весь коментар
14.09.2025 16:59 Відповісти
Навіщо зупиняти ? Кацапи це чума. Ваші люди мають бути свідомими і не втрачати пильність.
показати весь коментар
14.09.2025 15:40 Відповісти
Польська бидлота навіть тоді коли їй на голову будуть летіти кацапські ракети буде звинувачувати в цьому українців. Вони ще коли їх частина території була під німцями, а частина під кацапами вважали українців ворогами.
показати весь коментар
14.09.2025 15:40 Відповісти
Ти диви, я думав, що поляки навпаки точать ножі та готуються до великого протистояння з кацапами, якщо Україна не витримає. А виявляється вони не проти встромити ножа Україні в спину, щоби остаточно добити
показати весь коментар
14.09.2025 15:43 Відповісти
Сцикливі ідіоти… росія може відкрито вбивати їх політичну верхівку і вони бояться хоч слово сказати, а Україна стікає кровʼю і тут герої знайшли на кому самоствердитися 🤮
показати весь коментар
14.09.2025 15:53 Відповісти
І це країна альянсу? Угорщина та Слваччина, буде Польша. Криваві гроші ***** живуть та перемогають здоровий глузд
показати весь коментар
14.09.2025 15:44 Відповісти
...і це показник роботи нашої дипломатії. Само по собі нічого не відбувається - не робиш ти, роблять тебе.
показати весь коментар
14.09.2025 15:46 Відповісти
До чого тут дипломатія? Поляки що живуть в Африці і не розуміють, що відбувається? Все вони прекрасно розуміють, тому багато хто там не хоче йти на пряму конфронтацію з кацапами, щоби в разі можливого падіння України самим не довелося воювати
показати весь коментар
14.09.2025 15:52 Відповісти
А в нас у 2019 розуміли, що відбувається?
показати весь коментар
14.09.2025 16:40 Відповісти
хочуть пшеки ******* розраховуватися, та їздити до Сибиру на роботу
показати весь коментар
14.09.2025 15:49 Відповісти
Втечуть до Британії. Їх тут вже мо більше ніж місцевих.
показати весь коментар
14.09.2025 16:20 Відповісти
якщо встигнуть
показати весь коментар
14.09.2025 17:04 Відповісти
В Україні теж хвиля проросійських настроїв зростала. Для багатьох знадобилася кацапська повномасштабна агресія, щоб цю хвилю збити. Декому навіть це розуму не вставило. Схоже, поляки йдуть шляхом України. Сумно.
показати весь коментар
14.09.2025 15:50 Відповісти
У 2017 році поїзд Львов-Москва став лідером із перевезення до кацапії. На другому місці Київ-Москва. Отак поступово до нас і наблизилася повномасштабна.
показати весь коментар
14.09.2025 16:06 Відповісти
Inok ЗЕлений довбограй, в тебе знов щось не складається до купи, бо чому тоді широкомасштабна війна почалася не у 2017 (за часів ненависного вам, імбіцилам, Порошенка), а у 2022, коли при владі вже третій рік був ваш кремлівський зелений скоморох?
показати весь коментар
14.09.2025 19:09 Відповісти
хвиля ушла в подполье. выйдет-будет весело
показати весь коментар
14.09.2025 16:22 Відповісти
кацапе, шо ти тут забув?
показати весь коментар
14.09.2025 17:01 Відповісти
Так ваші політики ж самі маніпулювали антиукраїнськими настроями щоб прийти до влади..
показати весь коментар
14.09.2025 15:51 Відповісти
Частина українців з Польщі поїхала далі на Захід. Туду куди втікає польска молодь і заробітчани. І виявилось що українц працюють краще за поляків і тому поляків почали масово звільняти і натомість наймати українців. Багато поляків повернулися до Польщі, а там, матка Боска!, знову українці... От і зляться...
показати весь коментар
14.09.2025 15:51 Відповісти
беруть приклад з заокеанського додіка. "волинську різню" мусолять під різними соусами, а катинські, калінінські та харківські розстріли 1940р. та вбивство Качинського зі свитою під смоленськом табу для пшеків.
показати весь коментар
14.09.2025 15:52 Відповісти
Сама влада в лиці президента і не тільки підбурює громадськість підніманням суперечливих моментів як от "Волинська різня".
показати весь коментар
14.09.2025 15:53 Відповісти
+
показати весь коментар
14.09.2025 17:42 Відповісти
Поляки вже ж вкусили заможного життя Заходу - чого їх на рашку потягнуло?
показати весь коментар
14.09.2025 15:54 Відповісти
они по прежнему хотят райской жизни, но чтобы по ним не летели российские дроны
Т.е. хотят одновременно сидеть на двух стульях, но переоценили себя:
у них, курва, хитрожопая срака не такая широкая, но такой будет, когда придут кацапы
И тогда они сидеть будут не на стульях. а на ножках от этих стульев
показати весь коментар
14.09.2025 16:04 Відповісти
Боротьба проти наслідків, а не проти причини.
показати весь коментар
14.09.2025 15:59 Відповісти
Чтобы к ним не прилетали дроны и ракеты, поляки хотят отгородиться от Украины, показывая это россии, и жить по принципу:
"Наша хата с краю и мы ничего не знаем"
Совершенно не понимая, что в таком случае скоро:
их хата станет избушкой
показати весь коментар
14.09.2025 16:00 Відповісти
Приберіть кацапську.
показати весь коментар
14.09.2025 17:02 Відповісти
Не успели обломки российских Дронов запылиться, как великая Польша уже готова рухнуть в ноги кремлю
показати весь коментар
14.09.2025 16:05 Відповісти
Загальнопольський стокгольмський синдром. Напевно, вже спостерігається зростання попиту на вазелін. Іспанський польський стид.
показати весь коментар
14.09.2025 16:08 Відповісти
Ваша задача, дибилам местным, рассказывать про два раздела Польши и как убегали потом зачинщики от репрессий
показати весь коментар
14.09.2025 16:12 Відповісти
До речі, про Кенигсберг . Вважаю,що Кенигсберг Україна має забрати собі, тому що Сталин за той Кенигсберг віддав Польщі частину західної України ( операція Вісла)
показати весь коментар
14.09.2025 16:14 Відповісти
Боюся, у німців інша думка.
показати весь коментар
14.09.2025 16:22 Відповісти
Доки Україну не приймуть у НАТО та ЄС , німці зі своїми думками нехай чекають . БО У УКРАЇНИ ЗАБРАЛИ ЧАСТИНУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ . Не будем же ми у поляків її відбирати
А ось Кенигсберг нам нехай від кацапів віддадуть
показати весь коментар
14.09.2025 16:27 Відповісти
Певна логіка є. Не взагалі логіка і не чоловіча, але є.
показати весь коментар
14.09.2025 16:37 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 17:50 Відповісти
Кенігсберг це батьківщина Канта. Все своє життя філософ прожив там і ніколи нікуди не виїздив. Це Пруссія. Не Польща, не Україна. СРСР мав звільнити цю територію через 50 років. В 1995 році. Але чомусь ніхто цього не вимагав. Німці були зайняті обєднанням Німеччини, а у поляків та литовців не вистачало прав та нахабства вимагати вивід кацапських військ з прилеглої території. Цю відкладену проблему потрібно вирішувати зараз. Населення переїздити в ********* не хоче. Якщо їм запропонувати європейську альтернативу вони вийдуть з федерації шляхом референдуму аж бігом. Достатньо одного каналу радіо і телебачення на Калінінградську область з поясненням перспектив і гарантії прийняття в ЄС. Це потрібно "на вчора"...
показати весь коментар
14.09.2025 17:43 Відповісти
НБ СРСР мав звільнити цю територію через 50 років. В 1995 році.

Я чув щось подібне про Аляску. Але це було до винаходу Інтернету
показати весь коментар
14.09.2025 18:23 Відповісти
Рашиська пропоганда працює.
Кількість нерозумних людей критично велика - що завжди призводило до великих війн.
Невже Поляки хочуть "понюхати" кацапській чобіт? Невистачає розуму подивитись що там, куди прийшла звсрашка, повний пздц. Недостатньо працює анти - пропоганда теж.
показати весь коментар
14.09.2025 16:17 Відповісти
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
показати весь коментар
14.09.2025 16:18 Відповісти
Туск маш показаць як рускій забуйца "любі поляков" --- https://www.youtube.com/watch?v=IAFehzPKoQ8
показати весь коментар
14.09.2025 16:25 Відповісти
"Паньство гонорове" здатне тільки на Україну "хвіст піднімати". А як повіяло справжньою російською загрозою так "шляхта" зразу перетворилась на звичайних пшеків.
показати весь коментар
14.09.2025 16:27 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 18:51 Відповісти
Поляки считают Туска мудаком. А если народ так считает, значит скорее всего так и есть.
показати весь коментар
14.09.2025 16:30 Відповісти
Американський нарід вважає трампа розумним. То як, це твердження відповідає дійсності? Про 73 й писати не буду.
показати весь коментар
14.09.2025 16:41 Відповісти
"У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків - зупинити її"
Добре, що польські політики це усвідомлюють. Rzeczpospolita Polska скоро стане новою наддержавою східної Європи (до 2030 року її ВВП перевищить ВВП Великої Британії)
показати весь коментар
14.09.2025 16:39 Відповісти
Облиште ігри в толерантність. Не мямліть про " йде слідство", "ймовірно", "підозрюємо".
Твердження.
рОсія свідомо направила безпілотники на Польщу. рОсія винна.
Не будете приміняти проти кацапського пропагандистського лому, ще більший лом, програєте.
показати весь коментар
14.09.2025 16:39 Відповісти
Поляци забули, як кацапи їх "кинули" під час Варшавське повстання.
показати весь коментар
14.09.2025 16:43 Відповісти
мені подобаються дописи ботів..
Невже ви не бачите ?
показати весь коментар
14.09.2025 16:44 Відповісти
Я вже казав - почитайте польські соцмережі і все стане зрозуміло . У пшеків по відношенню до України - справжній комплекс старшого брата , точно як і у кацапів . На їх думку - бідна нещасна Україна ( брат менший ) , яку зобижають кацапи ,мала б прибігти до поляків , кланятися їм і слізно просити захисту . І заради цього мала б відмовилися б від своєї історії , та прийняти її польський варіант .
Натомість Україна кацапню не боїться , чинить їй запеклий спротив ( що на думку дуже багатьох , серливих по натурі поляків - є зухвальством ) , має свою думку , свої інтереси , і огризається коли висипають її зерно . Яка нечувана наглість ..
Те що з поляками працює кацапська пропаганда це правда , але ж вони не проти . Не ігногують їй , а навпаки піддакують .
Туск тут правий . І колотять всю цю воду прихильники Навротцького , і його союзника , того дебіла з фашистської Конфедерації .
показати весь коментар
14.09.2025 16:45 Відповісти
В 1920 році це вже проходили. Війська УНР під командуванням генерал-хорунжого МаркА Безручко допомогли Польщі відстояти свою державу від московитських орд тухачевського і будьоного, створивши так зване "Диво на Віслі", а потім поляки, домовившись за спиною УНР, зрадили "Пакт Петлюри-Пілсудського" та поділили УНР навпіл з московитами, надіючись, що цим себе вберегли від майбутньої агресії московії. Вояків запроторили до кількох таборів.
- Так це вже було! - (Автор Л. М. Кучма).
показати весь коментар
14.09.2025 16:46 Відповісти
Скучили поляки за російською нагайкою. Це лікується?
показати весь коментар
14.09.2025 16:49 Відповісти
Та ви ж весь час проводили антиукраїнську агітацію !
показати весь коментар
14.09.2025 18:13 Відповісти
В кожній країні кацапи використовують ті ж самі передвиборчі технології --знаходять дуже жадібну до грошей людину , обіцяють їй владу , наймають армію тітушні , ботів , тв канали для пропаганди . От згадайте вибори 2019 --Зе дуже жадібний до грошей , тітушня білецького , г=г тв канал на який підсадили масу народу -стадо . Що розкручували ? А розкручували барига краде , але що крав так ніхто і не знає досі . Так само і в Польщі , знайшли навроцького , тітушню-"фермери " , мисливці ...+ тв канали і стадо . Що розкручували ? Так Волинь , і ненависть до українців . Стадо не має мізків , їм що в череп кинули, там буде бовтатися , у поляків це ненависть до українців . Що далі буде ? Отожж.
показати весь коментар
14.09.2025 18:51 Відповісти
Коли я запостив скріни коментарів пшеків з прокльонами на адресу України після атака руснявих дронів, ідіоти тут одразу ж звинуватили мене у розпаленні міжнаціональної ворожнечі. Тіпа, ці коментарі писали російські боти? Але ось уже Туск говорить про те, що у Польщі зростають проросійські настрої. Отже Туск теж кацапський агент, виходить?
показати весь коментар
14.09.2025 19:25 Відповісти
 
 