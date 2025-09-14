У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити її, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польських політиків із закликом зупинити хвилю "проросійських настроїв" в країні, а не "піддаватися їй".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав у соцмережі Х.
Туск заявив, що зараз у країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".
За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".
Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу", – наголосив польський прем’єр.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, 12 вересня прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Передавлять пшеків як в 39.
А ще немає рації що робити з режимом міндіча....
Т.е. хотят одновременно сидеть на двух стульях, но переоценили себя:
у них, курва, хитрожопая срака не такая широкая, но такой будет, когда придут кацапы
И тогда они сидеть будут не на стульях. а на ножках от этих стульев
"Наша хата с краю и мы ничего не знаем"
Совершенно не понимая, что в таком случае скоро:
их хата станет избушкой
А ось Кенигсберг нам нехай від кацапів віддадуть
Я чув щось подібне про Аляску. Але це було до винаходу Інтернету
Кількість нерозумних людей критично велика - що завжди призводило до великих війн.
Невже Поляки хочуть "понюхати" кацапській чобіт? Невистачає розуму подивитись що там, куди прийшла звсрашка, повний пздц. Недостатньо працює анти - пропоганда теж.
Добре, що польські політики це усвідомлюють. Rzeczpospolita Polska скоро стане новою наддержавою східної Європи (до 2030 року її ВВП перевищить ВВП Великої Британії)
Твердження.
рОсія свідомо направила безпілотники на Польщу. рОсія винна.
Не будете приміняти проти кацапського пропагандистського лому, ще більший лом, програєте.
Невже ви не бачите ?
Натомість Україна кацапню не боїться , чинить їй запеклий спротив ( що на думку дуже багатьох , серливих по натурі поляків - є зухвальством ) , має свою думку , свої інтереси , і огризається коли висипають її зерно . Яка нечувана наглість ..
Те що з поляками працює кацапська пропаганда це правда , але ж вони не проти . Не ігногують їй , а навпаки піддакують .
Туск тут правий . І колотять всю цю воду прихильники Навротцького , і його союзника , того дебіла з фашистської Конфедерації .
- Так це вже було! - (Автор Л. М. Кучма).