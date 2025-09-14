У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити її, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польських політиків із закликом зупинити хвилю "проросійських настроїв" в країні, а не "піддаватися їй".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав у соцмережі Х.

Туск заявив, що зараз у країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".

За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".

Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу", – наголосив польський прем’єр.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.