Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон. Затримано двох білорусів, - Туск

Увечері 15 вересня у центрі Варшави нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Служба державної охорони знешкодила безпілотник, який літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер (однією з резиденцій президента Польщі - ред.)", - розповів Туск.

За словами політика, затримано двох громадян Білорусі.

Польська поліція розслідує обставини інциденту, додав Туск.

Бельведерський палац –– одна з резиденцій президента Польщі Кароля Навроцького. Вона та вулиця Паркова розташовані неподалік одна від одної у столиці країни Варшаві.