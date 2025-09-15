3 369 17
Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон. Затримано двох білорусів, - Туск
Увечері 15 вересня у центрі Варшави нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.
Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно Служба державної охорони знешкодила безпілотник, який літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер (однією з резиденцій президента Польщі - ред.)", - розповів Туск.
За словами політика, затримано двох громадян Білорусі.
Польська поліція розслідує обставини інциденту, додав Туск.
Бельведерський палац –– одна з резиденцій президента Польщі Кароля Навроцького. Вона та вулиця Паркова розташовані неподалік одна від одної у столиці країни Варшаві.
Топ коментарі
+15 Николай Журавель #573596
показати весь коментар15.09.2025 21:54 Відповісти Посилання
+10 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.09.2025 22:05 Відповісти Посилання
+7 Redcar Ukraine
показати весь коментар15.09.2025 22:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
З московської війни проти України, 2014 року, керівники країн ЄС і НАТО, перебувають, як під «гіпнозом», обмазані московськими грошима з кров'ю, убитих Українців!
«Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс….»(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Прикольно і сумно водночас.