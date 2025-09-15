УКР
Падіння дронів в Польщі
Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон. Затримано двох білорусів, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Увечері 15 вересня у центрі Варшави нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Служба державної охорони знешкодила безпілотник, який літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер (однією з резиденцій президента Польщі - ред.)", - розповів Туск.

За словами політика, затримано двох громадян Білорусі.

Польська поліція розслідує обставини інциденту, додав Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити її, - Туск

Бельведерський палац –– одна з резиденцій президента Польщі Кароля Навроцького. Вона та вулиця Паркова розташовані неподалік одна від одної у столиці країни Варшаві.

Польща (8942) Туск Дональд (585) Варшава (194) дрони (5564)
+15
таак навчанння ж проходять..
15.09.2025 21:54 Відповісти
+10
Ну так не дарма ж Тампон зняв з бульбашів санкції. Бульбофюрер це розцінив як заохочення до нової агресії
15.09.2025 22:05 Відповісти
+7
Це була помилка.
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
15.09.2025 22:10 Відповісти
таак навчанння ж проходять..
15.09.2025 21:54 Відповісти
Доречі а де новина про піндосів вояк що приїхали в Білорусь на навчання??
15.09.2025 21:55 Відповісти
Не тільки американці. Від НАТО припхалися мад'яри і турки. Ось така муйня малята!
15.09.2025 22:03 Відповісти
Тобто, солдати НАТО в Україні це третя світова війна, а на Бульбосрані це все в порядку речей?
15.09.2025 22:07 Відповісти
Так отож! Але може вони з мирною міссією - постелити червону килимову доріжку Бульбофюреру теж, як )(уйлу. А чого ж - гулять,так гулять!
15.09.2025 22:09 Відповісти
Ну раз вже Бульбофюрер який вбив не менше 2500 людей і хрен знає скільки тримає в концтаборах, то пора вже Усаму Бен Ладена реабілітувати, а там і Гітлера. А ****, якщо вже в цьому світі новий тренд масових вбивць
15.09.2025 22:17 Відповісти
Ну так не дарма ж Тампон зняв з бульбашів санкції. Бульбофюрер це розцінив як заохочення до нової агресії
15.09.2025 22:05 Відповісти
Літав також 50 хвилин, як і в Румунії? Доки не вирішили що з цим робити. У Румунії нічого,у Польщі нейтралізували. І то добре.
15.09.2025 22:08 Відповісти
Наверное искали где у поляков стратегические запасы бульбы..
15.09.2025 22:08 Відповісти
Краще б дрон затримали, а білорусів знешкодили. Мали би дрона і не мали би більше бажаючих наступний раз.
15.09.2025 22:10 Відповісти
Це була помилка.
І взагалі, якби трамп був президентом - безпілотників би не було над Польщею .
Побачимо що буде за 2 тижні, терпіння трампа вичерпується як ніколи. З поляками до кінця, казав трамп на початку місяця...
15.09.2025 22:10 Відповісти
Та нехай собі літають дрони, Трамп же сказав, як відрубав, що це «ПОМИЛКА» від ******, що не ясно??
З московської війни проти України, 2014 року, керівники країн ЄС і НАТО, перебувають, як під «гіпнозом», обмазані московськими грошима з кров'ю, убитих Українців!
«Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс….»(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
15.09.2025 22:10 Відповісти
Можна гірко пожартувати - Поляки! Вітаємо вас з першою ластівкою над Варшавою -
15.09.2025 22:11 Відповісти
по ходу та оранізація НАТО якокою мене з дитиства лякали просто є терпілою.
Прикольно і сумно водночас.
15.09.2025 22:11 Відповісти
відбулася спланована американо- білоруська диверсія проти Польщі...
15.09.2025 22:26 Відповісти
Грайтеся далі у "благородіє" з людожерами,вони вам віддячать, з'їдять вас повільно.
15.09.2025 22:29 Відповісти
Дрон ? Ето sовсєм другоє ...а нє то чта ві падумалі ....Трєвогі нєт ...Дєржітєсь
15.09.2025 23:07 Відповісти
 
 