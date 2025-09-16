РУС
Новости
В Польше 10 сентября в дом попал не российский дрон, а ракета с истребителя F-16, - Rzeczpospolita

В дом в Польше 10 сентября попала ракета с F-16

Крышу частного дома, поврежденную во время атаки российских беспилотников в Польше 10 сентября, вероятно, разрушил не сбитый дрон, а ракета с польского истребителя F-16. У нее не сработала система наведения.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Прокуратура Польши пока не раскрывает информации о "неустановленном объекте", разрушившем крышу дома в селе Вырыки на Люблинщине 10 сентября во время вторжения российских дронов в Польшу. Минобороны страны также не рассказало деталей.

Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники утверждает, что, вероятно, это был не сбитый российский БПЛА типа "Шахед", а ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с польского F-16 длиной около 3 метров и весом более 150 кг, у которой не сработала система наведения.

Разрушения могли быть значительно хуже, но, к счастью, ракета не перешла в "боевой" режим и не взорвалась - потому что активировались предохранители детонатора, сообщил собеседник медиа.

По информации Rzeczpospolita, польские следователи уже установили, что произошло 10 сентября, однако не раскрывают публично информацию для общества.

Мэр Вырыков добавил, что восстановление уничтоженной крыши будет стоить около 50 тысяч злотых. Владельцам предложили другое временное жилье.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

+24
Одне тішить -- не сказали , що українська ракета .
16.09.2025 15:54 Ответить
+21
Боротьба НАТО з пінопластом.
Пінопласт переміг.
Добре хоч НАТО не повбивало нікого..
16.09.2025 15:48 Ответить
+18
А сросія тут зовсім невинна,ідіоти.
16.09.2025 15:48 Ответить
А сросія тут зовсім невинна,ідіоти.
16.09.2025 15:48 Ответить
кацапи у захваті!
16.09.2025 16:24 Ответить
Боротьба НАТО з пінопластом.
Пінопласт переміг.
Добре хоч НАТО не повбивало нікого..
16.09.2025 15:48 Ответить
Цікаво, скільки ракет AIM-120 вони нашмаляли.
16.09.2025 15:57 Ответить
АІМ-120 розірвала би тот будинок як Тузік грєлку. Причому вистачило би тільки одного ракетного палива.
16.09.2025 15:51 Ответить
Ну написали ж, що вона не перейшла в бойовий режим, спрацювали запобіжники. Пшеки теж можуть локшину на вуха вішати не гірше кацапів
16.09.2025 16:17 Ответить
ракета тільки мимохідь зачепила край даху, а сама впала далеко за селом - її відразу ж закрили палаткою і написали "БПЛА невстановленого типу"
16.09.2025 17:17 Ответить
Нехай вартість палатки та усіх ремонтів стягнуть з рольників )))
16.09.2025 17:37 Ответить
З єврокуколдами все навіть гірше ніж здавалося.
16.09.2025 15:54 Ответить
Одне тішить -- не сказали , що українська ракета .
16.09.2025 15:54 Ответить
Ще не вечір...
16.09.2025 15:56 Ответить
Ще не вечір. Приплетуть, що то був наш РЕБ, або що.
16.09.2025 15:57 Ответить
"Навіть якщо і ракета влучила в будинок, вся відповідальність за пошкодження лежить на рф", - прем'єр Польщі Туск.
16.09.2025 18:10 Ответить
На нас повісити не вдалось...
16.09.2025 15:57 Ответить
Промазав і влучив в будинок, буває. Дрони літаками збивати мало ефективно. Літаками добре збивати ракети і кацапські літаки. Навчаться.
16.09.2025 16:01 Ответить
Гризтися надалі з Поляками - працювати на рашку , я так вважаю.
16.09.2025 16:02 Ответить
ми не гриземось вони нас покусюют і обсирают
16.09.2025 16:12 Ответить
Хто гризеться? Зеленський їм чоботи лиже.
16.09.2025 16:13 Ответить
я про нас тут з вами а не про куклу актора в руках зЄрмакомародені імені Кремля
16.09.2025 16:20 Ответить
Тобто, результат роботи натівської ППО, 4 дрони і 1 будинок!
16.09.2025 16:08 Ответить
а завтра буде заява що дронів взагалі не було і ***** принесут вибачення. цей світ зійшов з глузду
16.09.2025 16:10 Ответить
Влада Києва знищила Верховного , генерала , котрий переміг наступавшого ворога під димом шашликів , зупинивши його . А за що - бо він занадто інтлегентно порівняв зЄРМАКОБОРДЕЛЬНІ важливість дронів у війні ********** , порівнявши це з винаходом ПОРОХУ ... Це відбувалося саме у той рік 2023 коли Камишін падло Ахметівське лиш зерно вивозив а про дрони мільйони дронів лиш обіцяв.

ГОДІ ГНАТИ НА СУСІДІВ - оглядайтеся ще й на своїх вами вибраних.
16.09.2025 16:18 Ответить
Це до чого,взагалі?
16.09.2025 16:27 Ответить
до теми дронів точно - як до неї йшла зЄмародерня - внесками волонтерів?
16.09.2025 16:49 Ответить
Они серьёзно? AIM-120 AMRAAM попала в дом, и там даже окна целые??? 🤔🤪😁
16.09.2025 16:18 Ответить
Может ракета сделана ещё при царе горохе, поэтому там вообще ничего не сработало, по сути металлическая болванка прилетела.
16.09.2025 16:27 Ответить
Да там одной кинетики хватило бы чтоб все окна вынести
16.09.2025 16:57 Ответить
Вот такие ракеты. Не нравится? Не бери.
16.09.2025 17:01 Ответить
Може зрекошетила й впала десь в іншому місці. Можемо лиш гадати.
16.09.2025 18:12 Ответить
Х*ясе, вот это поворот.
16.09.2025 16:24 Ответить
Тиждень тому: російський дрон зруйнував дах будинку в польському селі.
Сьогодні: ракета з F-16 зруйнувала дах будинку в польському селі.
Через тиждень: українська ракета зруйнувала дах будинку в польському селі.

Це ж вже було, коли двох фермерів в Польщі вбило!
16.09.2025 16:34 Ответить
Смішно та й годі. Ну Дуда правий, їм будуть сцяти, а вони будуть казати, що то дощ. То рос ракета попала на територію Польщі- знайшли крайніх -Україну, а зараз ніяк не вийшло знайти крайньою Україну, то придумали ракету. Ну-ну!
16.09.2025 16:42 Ответить
Ще ті вояки ...
16.09.2025 16:45 Ответить
Поляки скажуть так , як їм порадить Трамп !!
А Трамп , як ми знаємо , засумнівався в тому , що це кацапи
запустили шахеди по Польщі 😡
16.09.2025 16:46 Ответить
Лузери, не могли навіть нормально збити безпілотника
16.09.2025 17:20 Ответить
Ще через неділю, скажуть що то взагалі газовий балон був.
16.09.2025 17:52 Ответить
 
 