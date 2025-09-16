В Польше 10 сентября в дом попал не российский дрон, а ракета с истребителя F-16, - Rzeczpospolita

Крышу частного дома, поврежденную во время атаки российских беспилотников в Польше 10 сентября, вероятно, разрушил не сбитый дрон, а ракета с польского истребителя F-16. У нее не сработала система наведения.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Прокуратура Польши пока не раскрывает информации о "неустановленном объекте", разрушившем крышу дома в селе Вырыки на Люблинщине 10 сентября во время вторжения российских дронов в Польшу. Минобороны страны также не рассказало деталей.

Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники утверждает, что, вероятно, это был не сбитый российский БПЛА типа "Шахед", а ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с польского F-16 длиной около 3 метров и весом более 150 кг, у которой не сработала система наведения.

Разрушения могли быть значительно хуже, но, к счастью, ракета не перешла в "боевой" режим и не взорвалась - потому что активировались предохранители детонатора, сообщил собеседник медиа.

По информации Rzeczpospolita, польские следователи уже установили, что произошло 10 сентября, однако не раскрывают публично информацию для общества.

Мэр Вырыков добавил, что восстановление уничтоженной крыши будет стоить около 50 тысяч злотых. Владельцам предложили другое временное жилье.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

