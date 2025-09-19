Ответственность за разрушенный дом в Польше несет РФ, - глава Минобороны Косиняк-Камыш

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ответственность, в частности, за частичное разрушение дома в селе Вырыки, несет Российская Федерация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Так, он прокомментировал информацию, что дом разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16. Министр сказал, что прокуратура выясняет детали.

"Есть несколько правдоподобных гипотез - каждую из них нужно проверить. Сегодня делать выводы было бы очень безответственно, ведь в Интернете мы можем прочитать о различных причинах, почему это могло произойти, поэтому эти детали нужно исследовать", - отметил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что российские беспилотники являются причиной, обоснованием и виновниками инцидента.

16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что крышу частного дома, поврежденную во время атаки российских беспилотников в Польше 10 сентября, вероятно, разрушил не сбитый дрон, а ракета с польского истребителя F-16. У нее не сработала система наведения.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

