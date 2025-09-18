Трамп предположил, что дроны, залетевшие в Польшу, могли "вывести из строя"
Президент США Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли залететь в Польшу, потому что их "вывели из строя".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Я не могу комментировать, была это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном - это вывести его из строя, тогда они падают повсюду. Поэтому будем надеяться, что это было так", - пояснил Трамп.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є старий анекдот.
Бабуся розповідає:
- Іду повз кущі, а вони ябуться.
- Бабуся, треба говорити: сношауються.
- Так я й кажу, йду повз кущі, а вони сношуються. Підходжу ближче, а вони ябуться.
і цілком підходе до жовтого дегенерата
Що вивели їх з ладу укр.реб-то може бути.
Нема ще таких технологій,щоб вивести дрон з ладу і посадити точно в указане місце.
А ******, задоволенний діяльністю банкрута в США!!
Ось така різниця! Не здох Данило, а його срачка задавила!!
Так все і було.
Найкращий спосіб "боротьби" - щоб у противника, взагалі не було можливості їх запускати, виготовляти... Але для цього, потрібно мати "яйця", а не бути балаболом...
Навпаки, щоразу як трамп вигорожує росіян, вони принципово принижують трампа, компрометуючи його. Бо це їх природа, їм так хочеться, вони перевіряють червоні лінії, а тих ліній все нема
виродка і воєнного злочинця ху@ла 😡
Можливо , скоро дізнаємося про що йдеться !!
Вот зачем Америке проводить насильную мобилизацию , тратить много-много триллионов и рисковать ядерной бомбардировкой своих городов, возможно полным уничтожением страны, ради страны которую большинство американцев днём с огнем на карте не найдет? Что бы вельможным панам не нужно было жить годами в некомфортнвх окопах?
По шматочку, тому що ніхто не хотів ні за кого воювати.
А тепер питанечко де краще воювати на теріторії союзника чи на власній?
А те що думаєте відсидитися за океаном, так у другу світову теж хотіли відсидитися, а отримали Перл-Харбор.
Давно, років двадцять назад читав фантастичне оповідання, де описувалося як з Землі відправлялися космічні кораблі на інші планети з біженцями, яких примушували виїзжати радикальні ісламісти, які створили ядерну зброю і погрожуючи її застосувати через смертників у великих містах, змусили усі уряди планети капітулювати. А підкореним народам лишили два вибори або стерилізація і знаходження у спецтаборах, або еміграція на інші планети.
Тоді мені це здавалося якоюсь маячнею, а зараз вже ні, просто замість ісламистів можемо отримати Китай з його проксі з расєї і північної кореї.
Живіть собі спокійнесенько за океаном, правда чи надовго це буде...
"Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські (польськi) мирні міста".
А ми так, раз і 20+ дронів до Польщі перенаправили і у повітрі їм паливні баки добавили та СІМ-карти замінили.
Аж розпирає від гордощі за спритність ЗСУ!