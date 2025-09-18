Трамп предположил, что дроны, залетевшие в Польшу, могли "вывести из строя"

Президент США Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли залететь в Польшу, потому что их "вывели из строя".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Я не могу комментировать, была это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном - это вывести его из строя, тогда они падают повсюду. Поэтому будем надеяться, что это было так", - пояснил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.