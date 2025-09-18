РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4417 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 026 47

Трамп предположил, что дроны, залетевшие в Польшу, могли "вывести из строя"

трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли залететь в Польшу, потому что их "вывели из строя".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Я не могу комментировать, была это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном - это вывести его из строя, тогда они падают повсюду. Поэтому будем надеяться, что это было так", - пояснил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Автор: 

беспилотник (4278) Польша (8821) Трамп Дональд (6629) Шахед (1511)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Пацієнт неоперабельний
показать весь комментарий
18.09.2025 23:55 Ответить
+8
Чого вже Трамп лише не зробив, і все аби відмити путіна.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:57 Ответить
+5
Довбойоб він і є довбойоб і з цим нічого не поробиш.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от, припустун єров...
показать весь комментарий
18.09.2025 23:55 Ответить
Пацієнт неоперабельний
показать весь комментарий
18.09.2025 23:55 Ответить
Довбойоб він і є довбойоб і з цим нічого не поробиш.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:56 Ответить
Так не політкоректно! Треба казати "mentally disabled".
показать весь комментарий
19.09.2025 00:10 Ответить
"mentally disabled" нарід перекладає як "дебіл", але Трамп довбойоб.
Є старий анекдот.
Бабуся розповідає:
- Іду повз кущі, а вони ябуться.
- Бабуся, треба говорити: сношауються.
- Так я й кажу, йду повз кущі, а вони сношуються. Підходжу ближче, а вони ябуться.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:34 Ответить
Та вже незрозуміло, може і те, і інше. До речі, пропоную українське "довбойолоп" - і звучить краще, і не використовує кцпську лайку, і більш презирливе.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:41 Ответить
бид_ло ї_бане - цілком польська лайка з відео про "кур_ва бобр"

і цілком підходе до жовтого дегенерата
показать весь комментарий
19.09.2025 00:56 Ответить
Знаю я, як поляки лаються. 🤦 Але якось неестетично. Кцпскій присмак (не знаю, хто від кого це підхопив). От "kurwa" ви дарма зацензорили, це ж внесок Польщі у світову культуру!
показать весь комментарий
19.09.2025 01:17 Ответить
подивіться на це прибабаханне створіння 🥳 ,яке називається президентом США ...я плачу ...🤣
показать весь комментарий
18.09.2025 23:56 Ответить
Чого вже Трамп лише не зробив, і все аби відмити путіна.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:57 Ответить
Ну хоч зброю московії не продає. Але такими темпами це попереду.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:12 Ответить
Як же ти ********** тупий нікчемний боягуз🤮
показать весь комментарий
18.09.2025 23:58 Ответить
Ок це так виведений з ладу. Тяжкий діагноз...
показать весь комментарий
18.09.2025 23:58 Ответить
Що російські,то сто процентів.
Що вивели їх з ладу укр.реб-то може бути.
Нема ще таких технологій,щоб вивести дрон з ладу і посадити точно в указане місце.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:00 Ответить
Та навіть обговорювати це якось... соромно. РЕБ, який покриває пів-Польщі, але не заважає умовно дружнім літакам? То чого у нас взагалі дрони літають, якщо ми таке робимо? Чому жоден з 19 не полетів назад? І ще багато питань, які би собі поставила розумна людина (не Трамп) перед тим, як відкривати рота.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:49 Ответить
ясный красный. ***** ни в чем ни виновато! и агент краснов всегда об этом знал
показать весь комментарий
19.09.2025 00:00 Ответить
Пулаці бендом втішені такими доводами від головнего гаранта безпеки реч посполіти
показать весь комментарий
19.09.2025 00:01 Ответить
Король Великобританії, глибоко співчуває саме народу США!!
А ******, задоволенний діяльністю банкрута в США!!
Ось така різниця! Не здох Данило, а його срачка задавила!!
показать весь комментарий
19.09.2025 00:03 Ответить
Порошенко???
показать весь комментарий
19.09.2025 00:05 Ответить
хммм. мабуть рошенками на пультах
показать весь комментарий
19.09.2025 00:15 Ответить
Давайте дивитися правді в очі, гроші куйла вивели "трампла " з ладу давно . Найкращий спосіб боротьби з американським президентом - це вивести його з ладу,купивши його , тоді він веде себе як рашистська шлюха, на кшталт нинішнього "трампла "
показать весь комментарий
19.09.2025 00:05 Ответить
Поки що не звинувачує Україну, і то добре. Поки що. Але все попереду. Американський сором. 🤦
показать весь комментарий
19.09.2025 00:08 Ответить
ну да. Схоже звинувачує мінбарців. Але це не точно. Може клінгонів.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:28 Ответить
довбойоп виведений із ладу
показать весь комментарий
19.09.2025 00:08 Ответить
дайте йому селедкі...по 8 грн
показать весь комментарий
19.09.2025 00:09 Ответить
А ***** "припускало", що ця подія з дронами, вкрай розірве наші відношення з Польщею. Що поляки руками та ногами, дистанціюються від України! а воно то, навпаки вийшло. Так що доня "припускай" ще) головне штани щоб не лопнули)
показать весь комментарий
19.09.2025 00:15 Ответить
Двома руками витягує за шию вована з того болота адвокат кароч
показать весь комментарий
19.09.2025 00:19 Ответить
вивели з ладу і на льоту запхали у них польські сім-карти.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:22 Ответить
І на льоту засунули у них польські сім-карти. Ага.
Так все і було.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:24 Ответить
Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди.
Найкращий спосіб "боротьби" - щоб у противника, взагалі не було можливості їх запускати, виготовляти... Але для цього, потрібно мати "яйця", а не бути балаболом...
показать весь комментарий
19.09.2025 00:25 Ответить
Ніщо не видавало в краснові російського агента.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:27 Ответить
Лох трамп не викупив, що росіяни не оцінять такого жестуі не скажуть "спасіба".

Навпаки, щоразу як трамп вигорожує росіян, вони принципово принижують трампа, компрометуючи його. Бо це їх природа, їм так хочеться, вони перевіряють червоні лінії, а тих ліній все нема
показать весь комментарий
19.09.2025 00:29 Ответить
А може він "М" (в сенсі мазохіст) і йому подобається? 🤔
показать весь комментарий
19.09.2025 00:52 Ответить
Розум трампону вивели вже давно з ладу.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:31 Ответить
На агента Краснова є дуже солідний компромат у кремлівського
виродка і воєнного злочинця ху@ла 😡
Можливо , скоро дізнаємося про що йдеться !!
показать весь комментарий
19.09.2025 00:42 Ответить
Маловірогідно, що дізнаємось. Компромат має ціну допоки не опублікований. Та і навіщо знищувати такого агента (або корисного дурня)? Якщо компромат є, то причина банальна. Гроші. Незаконне фінансування/відмивання. Можливо, задокументоване агентами ухиляння від сплати податків. Все це дуже серйозні злочини в США. Всі ці "золоті дощі" - то казки для бідних. Це навпаки підніме рейтинг Трампа серед реднеків, та і взагалі "fake news". От справа Епштейна - то вже інше. Але замнуть. Бо замазані дуже впливові особи, та і соромитись на весь світ якось не дуже. Не виключаю, що це теж добре задокументовано кцпами. Але цього ми ніколи не дізнаємось. Хіба що х/йло використає для приниження США, коли досягне своїх цілей і Трамп буде вже не потрібен.
показать весь комментарий
19.09.2025 01:09 Ответить
Може, і підкупи, і податки, але є одне табу, яке діє і для реднеків - педофілія. І докази у файлах епштейна схоже є не тільки у фбр чи цру, а і у #уйла. Не даремно ж він пропонував трампу обмінятись фільмами про національні цінності? З останнього інцедент з зображенням трампа з епштейном перед його візитом до Англії - брити напевно знають більше, ніж ми.
показать весь комментарий
19.09.2025 01:48 Ответить
Я вам уже почти 10 лет говорю, никто ни за кого в НАТО по серьезному не впишется. Это фикция. Это даже официально написано в статуте НАТО.
Вот зачем Америке проводить насильную мобилизацию , тратить много-много триллионов и рисковать ядерной бомбардировкой своих городов, возможно полным уничтожением страны, ради страны которую большинство американцев днём с огнем на карте не найдет? Что бы вельможным панам не нужно было жить годами в некомфортнвх окопах?
показать весь комментарий
19.09.2025 01:20 Ответить
Знаєте як гітлер захопив усю Європу?
По шматочку, тому що ніхто не хотів ні за кого воювати.
А тепер питанечко де краще воювати на теріторії союзника чи на власній?
А те що думаєте відсидитися за океаном, так у другу світову теж хотіли відсидитися, а отримали Перл-Харбор.

Давно, років двадцять назад читав фантастичне оповідання, де описувалося як з Землі відправлялися космічні кораблі на інші планети з біженцями, яких примушували виїзжати радикальні ісламісти, які створили ядерну зброю і погрожуючи її застосувати через смертників у великих містах, змусили усі уряди планети капітулювати. А підкореним народам лишили два вибори або стерилізація і знаходження у спецтаборах, або еміграція на інші планети.
Тоді мені це здавалося якоюсь маячнею, а зараз вже ні, просто замість ісламистів можемо отримати Китай з його проксі з расєї і північної кореї.

Живіть собі спокійнесенько за океаном, правда чи надовго це буде...
показать весь комментарий
19.09.2025 01:40 Ответить
А вивів з ладу ХТО? Зеленський !Ну не руzzькі ж й не прекрасний ЛІДОР бацька Лука !
показать весь комментарий
19.09.2025 01:23 Ответить
Передайте невiгласу-остолопу, що поляки вiдмели цю версiю, бо дрони вправно маневрували на територii Польщi, та намагалися атакувати тi мiсця на якi були запрограмованi. Ма, ще бiльше, дурачьок зiзнався що американськi комплектуючi електронiки кацапдронiв, е неякiсними, якщо, за словами, Трампа iх так легко можна вивести з ладу украiнським РЕБом.
показать весь комментарий
19.09.2025 01:27 Ответить
ЗЫ ... До того ж , Украiну атакують бiльшiстю дрони з бойовою частино., а до Польщi прибули пустишки з другою мiсiею - з мiсiею розвiдки по ПВО та логiстицi.
показать весь комментарий
19.09.2025 01:32 Ответить
https://epravda.com.ua/news/2024/02/16/710046/ У чорному "Шахеді" знайшли компоненти із США...
"Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські (польськi) мирні міста".
показать весь комментарий
19.09.2025 01:56 Ответить
США та НАТО цього зробити НЕ СПРОМОГЛИСЯ!
А ми так, раз і 20+ дронів до Польщі перенаправили і у повітрі їм паливні баки добавили та СІМ-карти замінили.
Аж розпирає від гордощі за спритність ЗСУ!
показать весь комментарий
19.09.2025 01:59 Ответить
 
 