США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

На фоне недавнего вторжения российских дронов в Польшу США подтвердили решительную готовность защищать союзников по НАТО.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при Организации Объединенных Наций посол Дороти Ши, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО на фоне этих тревожных нарушений воздушного пространства. США консультируются с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и не сомневайтесь, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО",- заявила дипломат.

Также представитель США отметила, что "Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, что привело к потерям людей и повреждения гражданской инфраструктуры".

По словам Ши, эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США "демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению этого конфликта".

Во время своего выступления представительница США также призвала Россию "возобновить и реализовать свою преданность дипломатии" и стремиться к немедленному прекращению военных действий путем прямых переговоров с украинской стороной.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем рисковать, что она перерастет в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру",- подчеркнула дипломатическая представительница.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

