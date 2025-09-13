РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 938 59

США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

дороті ші

На фоне недавнего вторжения российских дронов в Польшу США подтвердили решительную готовность защищать союзников по НАТО.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при Организации Объединенных Наций посол Дороти Ши, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО на фоне этих тревожных нарушений воздушного пространства. США консультируются с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и не сомневайтесь, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО",- заявила дипломат.

Также представитель США отметила, что "Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, что привело к потерям людей и повреждения гражданской инфраструктуры".

Читайте также: Германия начала круглосуточное патрулирование воздушного пространства Польши, - The Guardian

По словам Ши, эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США "демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению этого конфликта".

Во время своего выступления представительница США также призвала Россию "возобновить и реализовать свою преданность дипломатии" и стремиться к немедленному прекращению военных действий путем прямых переговоров с украинской стороной.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем рисковать, что она перерастет в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру",- подчеркнула дипломатическая представительница.

Читайте также: В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Польша не видит причин для разрыва дипломатических отношений с РФ, - Сикорский

Автор: 

НАТО (10303) США (27888)
+9
США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО... Але це не точно.
13.09.2025 00:53 Ответить
13.09.2025 00:53 Ответить
+8
А Трамп про це знає, цікаво?..
13.09.2025 01:11 Ответить
13.09.2025 01:11 Ответить
+5
А про те, що πиzдіти і робити - це зовсім різні речі - годі й казати.
13.09.2025 02:32 Ответить
13.09.2025 02:32 Ответить
США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО... Але це не точно.
13.09.2025 00:53 Ответить
13.09.2025 00:53 Ответить
по-перше, територію в дюймах не вимірюють (це площа, і дюйми мають бути, вибачаюсь, квадратні)
по-друге, приблизна сумарна площа територій країн НАТО 39 квадрильйонів квадратних дюймів (тобто Дороті Ші трохи перебільшує захисні можливості США)
13.09.2025 01:17 Ответить
13.09.2025 01:17 Ответить
Ця теза "кожен дюйм" або інч по їхньому заіпала ще з часув Столтенберга, що повторював її в кожні фразі.
В 300 кілометрах 12 мільйонів дюймів Стільки в Нато солдатів немає
13.09.2025 10:31 Ответить
13.09.2025 10:31 Ответить
Плагіат. Авторські права Байдена.
13.09.2025 00:53 Ответить
13.09.2025 00:53 Ответить
Ші -штучний інтелект.
13.09.2025 00:54 Ответить
13.09.2025 00:54 Ответить
Захищати і захистити це різні речі.
показать весь комментарий
13.09.2025 01:02 Ответить
А про те, що πиzдіти і робити - це зовсім різні речі - годі й казати.
13.09.2025 02:32 Ответить
13.09.2025 02:32 Ответить
100%. Як там ваше польське оточення? Копають окопи, купляють хати в Іспанії, чекають на дивовижних захисників зі всіх кутів світу, щось інше?
13.09.2025 03:29 Ответить
13.09.2025 03:29 Ответить
Вже шістнадцятий рік як люто знищують кацапів за Качинського, леви !Ото так само будуть триматися й далі , їх з цієї дороги не зіб'єш , результати опитування чиї то були дрони це підтвердили.
13.09.2025 05:14 Ответить
13.09.2025 05:14 Ответить
Все перелічене має місце. Хіба що хати в Іспанії можуть собі дозволити далеко не всі бажаючі. І "риття окопів" на власні очі не бачив, мабуть ці заходи добре маскують під будівництво нового житла.
13.09.2025 11:21 Ответить
13.09.2025 11:21 Ответить
А Трамп про це знає, цікаво?..
13.09.2025 01:11 Ответить
13.09.2025 01:11 Ответить
Він поки що в захваті що помирив Азербайджан і Албанію і навряд чи знає де географічно територія НАТО.
13.09.2025 07:19 Ответить
13.09.2025 07:19 Ответить
ХА-ХА-ХА
13.09.2025 01:14 Ответить
13.09.2025 01:14 Ответить
Голосно засудили!
В ви кажете нічого не роблять
13.09.2025 01:42 Ответить
13.09.2025 01:42 Ответить
це кацапське ****** за совіть вже давно забула...
13.09.2025 02:25 Ответить
13.09.2025 02:25 Ответить
вже почали захищати відкривши повітряні ворота бульбофюреру.
13.09.2025 02:31 Ответить
13.09.2025 02:31 Ответить
- Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО.
- Коли? Тижнiв через два? 😀
13.09.2025 03:25 Ответить
13.09.2025 03:25 Ответить
А Трамп заявив, що не захищатиме нікого. Тому Дороті в ООН мала б додати, що Трамп - пNздун. Інакше у повітрі лишається стійкий присмак американської шизи.
13.09.2025 03:52 Ответить
13.09.2025 03:52 Ответить
*********************.
хтось щось почув там від країни яка ганяє повітря?
США в перекладі що- країна поганячів повітря?
13.09.2025 04:31 Ответить
13.09.2025 04:31 Ответить
Що ви там приймаєте, раз заявляєте щоб рашка "поновити та реалізувати свою відданість дипломатії"? Коли це рашка упродовж століть була віддана дипломатії? Гребені штатівські ліцеміри...
13.09.2025 04:36 Ответить
13.09.2025 04:36 Ответить
Про гумовий натовський дюйм ми вже чули. Він може до самої Варшави розтягнутись від кордону. Атопутіннападьот!
13.09.2025 05:14 Ответить
13.09.2025 05:14 Ответить
Так дронами вже ж атакували територію НАТО, чи це оборонний альянс і веде бойові дії тільки "захисною "зброєю ,в межі кордонів нато.Як ото в тирі ,звірюшки рухаються, кацап стріляє,і так покуди ракета долетить.
13.09.2025 05:25 Ответить
13.09.2025 05:25 Ответить
кіздят!
Трампон сказав що буде захищати тільки інтереси своєї родини
13.09.2025 06:01 Ответить
13.09.2025 06:01 Ответить
Декларація про наміри і конкретні дії - це не одне і те саме.
13.09.2025 06:29 Ответить
13.09.2025 06:29 Ответить
Та вже всі побачили, ЯК ви захистили у Польші.
Естонії, Литві та Латвії мої співчуття. Мінуйте кордон ще щільнійше.
13.09.2025 07:01 Ответить
13.09.2025 07:01 Ответить
Брехня
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
13.09.2025 07:22 Ответить
13.09.2025 07:22 Ответить
Ні шагу назад! Пазаді Вашингтон!
13.09.2025 07:44 Ответить
13.09.2025 07:44 Ответить
А чиї саме дюйми нати Штати будуть захищати у разі конфлікту греків з турками?
13.09.2025 07:52 Ответить
13.09.2025 07:52 Ответить
вони вже раз воювали за острів... Обоє будучи в нато
13.09.2025 12:31 Ответить
13.09.2025 12:31 Ответить
Взагалі-то це заява Джозефа Байдена чи когось з його адміністрації. Варто про це нагадати рудому блазню з Білого дурдому Трампону, як у нього почнеться істарика. Це приблизно, як блазню нагадати любий вислів президента Порошенка, зразу закидає всіх оточуючих слюною і соплями.
13.09.2025 08:16 Ответить
13.09.2025 08:16 Ответить
Плагітатори грьобані, це ми вже чули раніше, від попереднього преза. Придумайте щось інше, а ще краще - зробіть...
13.09.2025 08:17 Ответить
13.09.2025 08:17 Ответить
Ага. Вже побачили. Йдіть краще міняти памперси.
13.09.2025 08:22 Ответить
13.09.2025 08:22 Ответить
Херня, Америці повірити це собі в обличчя насцяти
13.09.2025 08:40 Ответить
13.09.2025 08:40 Ответить
Ги-Ги...
13.09.2025 08:49 Ответить
13.09.2025 08:49 Ответить
Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО! Може бути! Потім! Якщо захочемо!
13.09.2025 09:03 Ответить
13.09.2025 09:03 Ответить
Захист Потужний!!
Там де жайшли зелені чоловічки, то вже не дюйм нато !
13.09.2025 12:29 Ответить
13.09.2025 12:29 Ответить
Здається НАТО це вже не той альянс якого боявся совок. Європа забула про безпеку. Розрахунок лише на США. А США зайняті своїми проблемами і протиріччями, яких накопичилось дуже багато.
Мені здається що ****** і китаєм була проведена масштабна операція проти західного світу.
Послаблення, розбрат, зменшення популяції, ісламісти - нелегали, які вимагають ісламізації Європи, приниження білого населення, насадження гей- культури, знищення мускулінного чоловічого населення.
13.09.2025 09:22 Ответить
13.09.2025 09:22 Ответить
Не паліть те більше й не гуляйте біля тих хто палить оте.
13.09.2025 10:19 Ответить
13.09.2025 10:19 Ответить
А в чому він не правий ??? Невже за +/- 30 років тенденція не зрозуміла?
Так, процеси можна поясните не лише підкупом/змовою щожо політиків а й дурістю та недальнозоркістю !! Але процеси наяву!!! І якщо вони шкодять і руйнують білу освічену пост-християнську Європу то треба це називати своєю назвою .
13.09.2025 12:27 Ответить
13.09.2025 12:27 Ответить
Після Будапештської американської брехні і того .що сьогодні пожинає Україна і її народ .повіривши світовим .в першу чергу американським аферистам і лицемірним брехунам, американську обіцянку "ми захищатимемо" потрібно розуміти "ми вас кинемо, як кинули Україну і її народ залишивши сам на сам із рашистським ворогом"
13.09.2025 10:03 Ответить
13.09.2025 10:03 Ответить
Аби "кинули" й залишили "сам на сам" то вже була б "фортеця Мукачево".... досить вже писати х7йню.
Зброю, фінанси без яких Україна не вистоїть надають союзники, можливо у розмірах не достатніх щоб задовольнити "максіма бєзфамільного" але допомога відчутна.
13.09.2025 10:23 Ответить
13.09.2025 10:23 Ответить
Так, відсутна, тому гебнява Пітьма аж скаженіє, думає як залякати Польщу, щоб зірвати отой хаб постачання зброї
13.09.2025 12:23 Ответить
13.09.2025 12:23 Ответить
Це не просто вторгнення у Польщу, це вторгнення на територію НАТО!
13.09.2025 11:10 Ответить
13.09.2025 11:10 Ответить
Не нагнітайте паніку!
Бо прилетить команда з Госдепу, будуть бігати по Польщі , на місцях влучання ставити табличку це не дюйм нато
13.09.2025 12:22 Ответить
13.09.2025 12:22 Ответить
13.09.2025 11:15 Ответить
13.09.2025 11:15 Ответить
поТУЖИМОСЬ разом!! 💪💪💪💪
13.09.2025 12:20 Ответить
13.09.2025 12:20 Ответить
"Нато сильне як ніколи раніше", але чомусь усі в цьому сумніваються
13.09.2025 11:20 Ответить
13.09.2025 11:20 Ответить
Героїчні ви наші! І Трампушко теж буде захищати, чи він буде Путлеру червону доріжку стелити?
13.09.2025 11:34 Ответить
13.09.2025 11:34 Ответить
Так чого не захистили ****** *******
13.09.2025 11:53 Ответить
13.09.2025 11:53 Ответить
Потому шо так не чесно!
Несподівано дуже, не було часу провести консультації згідно статей НАТО 4, і 5
13.09.2025 12:19 Ответить
13.09.2025 12:19 Ответить
а Трамп знає, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО?
13.09.2025 12:14 Ответить
13.09.2025 12:14 Ответить
Він думає що мова про його гольфклуб.
13.09.2025 12:18 Ответить
13.09.2025 12:18 Ответить
Там де впаде ракета чи дрон буде бігати представник Держ°ГосДепу та ставити прапорець з біркою "це не дюйм нато"
13.09.2025 12:17 Ответить
13.09.2025 12:17 Ответить
Зараз ходить сумний жарт:
"5 стаття НАТО - це про те, що кожна країна НАТО, на яку здійснено напад, негайно перестає бути країною НАТО".
13.09.2025 12:49 Ответить
13.09.2025 12:49 Ответить
 
 