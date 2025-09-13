США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО
На фоне недавнего вторжения российских дронов в Польшу США подтвердили решительную готовность защищать союзников по НАТО.
Об этом заявила на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при Организации Объединенных Наций посол Дороти Ши, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО на фоне этих тревожных нарушений воздушного пространства. США консультируются с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и не сомневайтесь, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО",- заявила дипломат.
Также представитель США отметила, что "Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, что привело к потерям людей и повреждения гражданской инфраструктуры".
По словам Ши, эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США "демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению этого конфликта".
Во время своего выступления представительница США также призвала Россию "возобновить и реализовать свою преданность дипломатии" и стремиться к немедленному прекращению военных действий путем прямых переговоров с украинской стороной.
"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем рисковать, что она перерастет в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру",- подчеркнула дипломатическая представительница.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по-друге, приблизна сумарна площа територій країн НАТО 39 квадрильйонів квадратних дюймів (тобто Дороті Ші трохи перебільшує захисні можливості США)
В 300 кілометрах 12 мільйонів дюймів Стільки в Нато солдатів немає
В ви кажете нічого не роблять
- Коли? Тижнiв через два? 😀
хтось щось почув там від країни яка ганяє повітря?
США в перекладі що- країна поганячів повітря?
Трампон сказав що буде захищати тільки інтереси своєї родини
Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму
Естонії, Литві та Латвії мої співчуття. Мінуйте кордон ще щільнійше.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
Там де жайшли зелені чоловічки, то вже не дюйм нато !
Мені здається що ****** і китаєм була проведена масштабна операція проти західного світу.
Послаблення, розбрат, зменшення популяції, ісламісти - нелегали, які вимагають ісламізації Європи, приниження білого населення, насадження гей- культури, знищення мускулінного чоловічого населення.
Так, процеси можна поясните не лише підкупом/змовою щожо політиків а й дурістю та недальнозоркістю !! Але процеси наяву!!! І якщо вони шкодять і руйнують білу освічену пост-християнську Європу то треба це називати своєю назвою .
Зброю, фінанси без яких Україна не вистоїть надають союзники, можливо у розмірах не достатніх щоб задовольнити "максіма бєзфамільного" але допомога відчутна.
Бо прилетить команда з Госдепу, будуть бігати по Польщі , на місцях влучання ставити табличку це не дюйм нато
Несподівано дуже, не було часу провести консультації згідно статей НАТО 4, і 5
"5 стаття НАТО - це про те, що кожна країна НАТО, на яку здійснено напад, негайно перестає бути країною НАТО".