США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО

На тлі нещодавнього вторгнення російських дронів у Польщу США підтвердили рішучу готовність захищати союзників по НАТО.

Про це заявила на засіданні Радбезу ООН в.о. постпреда США при Організації Об'єднаних Націй посол Дороті Ші, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО на тлі цих тривожних порушень повітряного простору. США консультуються з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, і не сумнівайтеся, ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО",- заявила дипломатка.

Також представниця США зауважила, що "Росія посилила свою кампанію бомбардування України, що призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури".

Читайте також: Німеччина розпочала цілодобове патрулювання повітряного простору Польщі, - The Guardian

За словами Ші, ці дії, а також навмисне чи ненавмисне порушення Росією повітряного простору союзника США "демонструють величезну неповагу до сумлінних зусиль Сполучених Штатів щодо припинення цього конфлікту".

Під час свого виступу представниця США також закликала Росію "поновити та реалізувати свою відданість дипломатії" та прагнути до негайного припинення воєнних дій шляхом прямих переговорів з українською стороною.

"Війна між Росією й Україною має припинитися. Ми не можемо ризикувати, що вона переросте в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру",- наголосила дипломатична представниця.

Читайте також: У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Польща не бачить причин для розірвання дипломатичних відносин з РФ, - Сікорський