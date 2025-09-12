Німеччина розпочала цілодобове патрулювання повітряного простору Польщі, - The Guardian

Німецькі екіпажі несуть бойове чергування у повітряному просторі Польщі, реагуючи на нові загрози.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що патрулювання вже стартувало. Зараз у регіоні працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7.

За даними відомства, екіпажі мають усі необхідні кваліфікації для патрулювання та готові оперативно реагувати на потенційні загрози.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

