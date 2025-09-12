УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Німеччина розпочала цілодобове патрулювання повітряного простору Польщі, - The Guardian

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Німецькі екіпажі несуть бойове чергування у повітряному просторі Польщі, реагуючи на нові загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що патрулювання вже стартувало. Зараз у регіоні працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7.

За даними відомства, екіпажі мають усі необхідні кваліфікації для патрулювання та готові оперативно реагувати на потенційні загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму

+2
Oresta Bartka : нажаль Ви є жертвою совдепівської пропаганди. Польські жолкнери дійсно приймали участь в бойових діях проти військ Вермахту. Але ідіотами від народження вони не були. З ******* на бронетехніку вони не кидалися. Вони використовуючи наявну зброю,відсікали німецьку піхоту від танків! І не тільки холодною зброєю.З танками Рейху по мірі сил боролися підпозділи,прибдизно до того озброєні.
12.09.2025 17:26 Відповісти
+1
Що за "екіпажі"? Льотчики, чи ЗРК?
12.09.2025 17:14 Відповісти
круто )))

по горобцям з гармати )))

прилетіло десяток другий "Гербер"
12.09.2025 17:02 Відповісти
Как написал Сергiй Флеш, теперь они займутся обороной Европы, а не Украины.
12.09.2025 17:04 Відповісти
Обороною України вони і не займалися. Але тепер є надія, шо більше грошей заллють в ВПК і він почне напилювати всього і багато. Тоді і Україні шось перепаде.
12.09.2025 18:03 Відповісти
готуйте та навчайте мвг, реби та легкомоторку, а то у ту реактивну трубу вилетите з такими патрулями
12.09.2025 17:05 Відповісти
Польська кавалерія дрони ще не патрулює? Бо з танками досвід є.
12.09.2025 17:09 Відповісти
Oresta Bartka : нажаль Ви є жертвою совдепівської пропаганди. Польські жолкнери дійсно приймали участь в бойових діях проти військ Вермахту. Але ідіотами від народження вони не були. З ******* на бронетехніку вони не кидалися. Вони використовуючи наявну зброю,відсікали німецьку піхоту від танків! І не тільки холодною зброєю.З танками Рейху по мірі сил боролися підпозділи,прибдизно до того озброєні.
12.09.2025 17:26 Відповісти
І що такого? Кавалерійські дивізії були не тільки в Польщі а й до 1955 року в срср і з своєю мобільністю підходили для виконання специфічних завдань.
12.09.2025 17:40 Відповісти
Вона, мабуть, не чула про кавалерійські корпуси Доватора і Бєлова, під Москвою, в 1941 році, і про 5-й Донський кавкорпус під Корсунь-Шевченківським, у 1944-му... У останніх, крім коней і шабель, з "тачанками", були і танкові та артилерійські підрозділи...
12.09.2025 17:54 Відповісти
А чому не Західної України? Хоча би
12.09.2025 17:14 Відповісти
А тому, що Західна Україна, як і вся Україна в НАТО і в ЄС тільки в Конституції....
12.09.2025 17:24 Відповісти
Що за "екіпажі"? Льотчики, чи ЗРК?
12.09.2025 17:14 Відповісти
ЗРК - расчёты...
12.09.2025 17:42 Відповісти
У РЛС - теж? Крім того, в різних арміях ці "колективи" можуть іменуваться, по-різному. І перекладачі є різні... І бойове "прочісування" повітряного простору, за допомогою радіолокації, може іменуваться "патрулюванням"... Тому й уточнюю...
12.09.2025 17:50 Відповісти
Служил в РТВ оператором РЛС (давно...). Был номером расчёта...
12.09.2025 18:05 Відповісти
Я тобі пояснив суть... Детально...
12.09.2025 18:08 Відповісти
Десь таке ми вже чули в ХХ столітті
12.09.2025 17:21 Відповісти
От зараз не срача ради. Просто не розумію. Поясніть. Судячи з педівікії в Польщі 48 F-16 різних модифікацій. Частина учбові, але напевне теж можуть тягати ракети. Якого фіга вони самі не патрулюють своє пространство? Нашо тягати німців, нідерландців і т.д.? Невже такої кількості літаків мало? Вони ж не постійно в повітрі.
Знатоки, ваші версії.
12.09.2025 18:00 Відповісти
Та я цього "патрулювання" літаками, взагалі не розумію... Поставили вздовж кордону сітку РЛС. Підключилися до нашої системи оповіщення, залишивши на чергуванні якусь частину комплексів. Пара літаків - на ближніх аеродромах. У випадку виникнення загрози - включили всю систему. Виявили "засвітки" на екранах - підняли літаки в повітря, навели на ціль... ВСЕ...
12.09.2025 18:14 Відповісти
 
 