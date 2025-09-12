Германия начала круглосуточное патрулирование воздушного пространства Польши, - The Guardian

Немецкие экипажи несут боевое дежурство в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что патрулирование уже стартовало. Сейчас в регионе работают две боевые дежурные смены, которые выполняют миссию 24/7.

По данным ведомства, экипажи имеют все необходимые квалификации для патрулирования и готовы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

