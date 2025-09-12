РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Германия начала круглосуточное патрулирование воздушного пространства Польши, - The Guardian

Германия отреагировала на передачу США противопехотных мин Украине
Немецкие экипажи несут боевое дежурство в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что патрулирование уже стартовало. Сейчас в регионе работают две боевые дежурные смены, которые выполняют миссию 24/7.

По данным ведомства, экипажи имеют все необходимые квалификации для патрулирования и готовы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Топ комментарии
+2
Oresta Bartka : нажаль Ви є жертвою совдепівської пропаганди. Польські жолкнери дійсно приймали участь в бойових діях проти військ Вермахту. Але ідіотами від народження вони не були. З ******* на бронетехніку вони не кидалися. Вони використовуючи наявну зброю,відсікали німецьку піхоту від танків! І не тільки холодною зброєю.З танками Рейху по мірі сил боролися підпозділи,прибдизно до того озброєні.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:26 Ответить
+1
Що за "екіпажі"? Льотчики, чи ЗРК?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
круто )))

по горобцям з гармати )))

прилетіло десяток другий "Гербер"
показать весь комментарий
12.09.2025 17:02 Ответить
Как написал Сергiй Флеш, теперь они займутся обороной Европы, а не Украины.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:04 Ответить
Обороною України вони і не займалися. Але тепер є надія, шо більше грошей заллють в ВПК і він почне напилювати всього і багато. Тоді і Україні шось перепаде.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:03 Ответить
готуйте та навчайте мвг, реби та легкомоторку, а то у ту реактивну трубу вилетите з такими патрулями
показать весь комментарий
12.09.2025 17:05 Ответить
Польська кавалерія дрони ще не патрулює? Бо з танками досвід є.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:09 Ответить
Oresta Bartka : нажаль Ви є жертвою совдепівської пропаганди. Польські жолкнери дійсно приймали участь в бойових діях проти військ Вермахту. Але ідіотами від народження вони не були. З ******* на бронетехніку вони не кидалися. Вони використовуючи наявну зброю,відсікали німецьку піхоту від танків! І не тільки холодною зброєю.З танками Рейху по мірі сил боролися підпозділи,прибдизно до того озброєні.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:26 Ответить
І що такого? Кавалерійські дивізії були не тільки в Польщі а й до 1955 року в срср і з своєю мобільністю підходили для виконання специфічних завдань.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:40 Ответить
Вона, мабуть, не чула про кавалерійські корпуси Доватора і Бєлова, під Москвою, в 1941 році, і про 5-й Донський кавкорпус під Корсунь-Шевченківським, у 1944-му... У останніх, крім коней і шабель, з "тачанками", були і танкові та артилерійські підрозділи...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:54 Ответить
А чому не Західної України? Хоча би
показать весь комментарий
12.09.2025 17:14 Ответить
А тому, що Західна Україна, як і вся Україна в НАТО і в ЄС тільки в Конституції....
показать весь комментарий
12.09.2025 17:24 Ответить
Що за "екіпажі"? Льотчики, чи ЗРК?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:14 Ответить
ЗРК - расчёты...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:42 Ответить
У РЛС - теж? Крім того, в різних арміях ці "колективи" можуть іменуваться, по-різному. І перекладачі є різні... І бойове "прочісування" повітряного простору, за допомогою радіолокації, може іменуваться "патрулюванням"... Тому й уточнюю...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:50 Ответить
Служил в РТВ оператором РЛС (давно...). Был номером расчёта...
показать весь комментарий
12.09.2025 18:05 Ответить
Я тобі пояснив суть... Детально...
показать весь комментарий
12.09.2025 18:08 Ответить
Десь таке ми вже чули в ХХ столітті
показать весь комментарий
12.09.2025 17:21 Ответить
От зараз не срача ради. Просто не розумію. Поясніть. Судячи з педівікії в Польщі 48 F-16 різних модифікацій. Частина учбові, але напевне теж можуть тягати ракети. Якого фіга вони самі не патрулюють своє пространство? Нашо тягати німців, нідерландців і т.д.? Невже такої кількості літаків мало? Вони ж не постійно в повітрі.
Знатоки, ваші версії.
показать весь комментарий
12.09.2025 18:00 Ответить
Та я цього "патрулювання" літаками, взагалі не розумію... Поставили вздовж кордону сітку РЛС. Підключилися до нашої системи оповіщення, залишивши на чергуванні якусь частину комплексів. Пара літаків - на ближніх аеродромах. У випадку виникнення загрози - включили всю систему. Виявили "засвітки" на екранах - підняли літаки в повітря, навели на ціль... ВСЕ...
показать весь комментарий
12.09.2025 18:14 Ответить
 
 