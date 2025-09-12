Германия начала круглосуточное патрулирование воздушного пространства Польши, - The Guardian
Немецкие экипажи несут боевое дежурство в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что патрулирование уже стартовало. Сейчас в регионе работают две боевые дежурные смены, которые выполняют миссию 24/7.
По данным ведомства, экипажи имеют все необходимые квалификации для патрулирования и готовы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
по горобцям з гармати )))
прилетіло десяток другий "Гербер"
Знатоки, ваші версії.