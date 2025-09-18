УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 336 36

Трамп припустив, що дрони, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу"

трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли залетіти в Польщу, тому що їх "вивели з ладу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так", - пояснив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

безпілотник (4899) Польща (8975) Трамп Дональд (7164) Шахед (1517)
Пацієнт неоперабельний
показати весь коментар
18.09.2025 23:55 Відповісти
+5
Чого вже Трамп лише не зробив, і все аби відмити путіна.
показати весь коментар
18.09.2025 23:57 Відповісти
+3
Як же ти ********** тупий нікчемний боягуз🤮
показати весь коментар
18.09.2025 23:58 Відповісти
от, припустун єров...
показати весь коментар
18.09.2025 23:55 Відповісти
Довбойоб він і є довбойоб і з цим нічого не поробиш.
показати весь коментар
18.09.2025 23:56 Відповісти
Так не політкоректно! Треба казати "mentally disabled".
показати весь коментар
19.09.2025 00:10 Відповісти
"mentally disabled" нарід перекладає як "дебіл", але Трамп довбойоб.
Є старий анекдот.
Бабуся розповідає:
- Іду повз кущі, а вони ябуться.
- Бабуся, треба говорити: сношауються.
- Так я й кажу, йду повз кущі, а вони сношуються. Підходжу ближче, а вони ябуться.
показати весь коментар
19.09.2025 00:34 Відповісти
Та вже незрозуміло, може і те, і інше. До речі, пропоную українське "довбойолоп" - і звучить краще, і не використовує кцпську лайку, і більш презирливе.
показати весь коментар
19.09.2025 00:41 Відповісти
бид_ло ї_бане - цілком польська лайка з відео про "кур_ва бобр"

і цілком підходе до жовтого дегенерата
показати весь коментар
19.09.2025 00:56 Відповісти
подивіться на це прибабаханне створіння 🥳 ,яке називається президентом США ...я плачу ...🤣
показати весь коментар
18.09.2025 23:56 Відповісти
Ну хоч зброю московії не продає. Але такими темпами це попереду.
показати весь коментар
19.09.2025 00:12 Відповісти
Ок це так виведений з ладу. Тяжкий діагноз...
показати весь коментар
18.09.2025 23:58 Відповісти
Що російські,то сто процентів.
Що вивели їх з ладу укр.реб-то може бути.
Нема ще таких технологій,щоб вивести дрон з ладу і посадити точно в указане місце.
показати весь коментар
19.09.2025 00:00 Відповісти
Та навіть обговорювати це якось... соромно. РЕБ, який покриває пів-Польщі, але не заважає умовно дружнім літакам? То чого у нас взагалі дрони літають, якщо ми таке робимо? Чому жоден з 19 не полетів назад? І ще багато питань, які би собі поставила розумна людина (не Трамп) перед тим, як відкривати рота.
показати весь коментар
19.09.2025 00:49 Відповісти
ясный красный. ***** ни в чем ни виновато! и агент краснов всегда об этом знал
показати весь коментар
19.09.2025 00:00 Відповісти
Пулаці бендом втішені такими доводами від головнего гаранта безпеки реч посполіти
показати весь коментар
19.09.2025 00:01 Відповісти
Король Великобританії, глибоко співчуває саме народу США!!
А ******, задоволенний діяльністю банкрута в США!!
Ось така різниця! Не здох Данило, а його срачка задавила!!
показати весь коментар
19.09.2025 00:03 Відповісти
Порошенко???
показати весь коментар
19.09.2025 00:05 Відповісти
хммм. мабуть рошенками на пультах
показати весь коментар
19.09.2025 00:15 Відповісти
Давайте дивитися правді в очі, гроші куйла вивели "трампла " з ладу давно . Найкращий спосіб боротьби з американським президентом - це вивести його з ладу,купивши його , тоді він веде себе як рашистська шлюха, на кшталт нинішнього "трампла "
показати весь коментар
19.09.2025 00:05 Відповісти
Поки що не звинувачує Україну, і то добре. Поки що. Але все попереду. Американський сором. 🤦
показати весь коментар
19.09.2025 00:08 Відповісти
ну да. Схоже звинувачує мінбарців. Але це не точно. Може клінгонів.
показати весь коментар
19.09.2025 00:28 Відповісти
довбойоп виведений із ладу
показати весь коментар
19.09.2025 00:08 Відповісти
дайте йому селедкі...по 8 грн
показати весь коментар
19.09.2025 00:09 Відповісти
А ***** "припускало", що ця подія з дронами, вкрай розірве наші відношення з Польщею. Що поляки руками та ногами, дистанціюються від України! а воно то, навпаки вийшло. Так що доня "припускай" ще) головне штани щоб не лопнули)
показати весь коментар
19.09.2025 00:15 Відповісти
Двома руками витягує за шию вована з того болота адвокат кароч
показати весь коментар
19.09.2025 00:19 Відповісти
вивели з ладу і на льоту запхали у них польські сім-карти.
показати весь коментар
19.09.2025 00:22 Відповісти
І на льоту засунули у них польські сім-карти. Ага.
Так все і було.
показати весь коментар
19.09.2025 00:24 Відповісти
Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди.
Найкращий спосіб "боротьби" - щоб у противника, взагалі не було можливості їх запускати, виготовляти... Але для цього, потрібно мати "яйця", а не бути балаболом...
показати весь коментар
19.09.2025 00:25 Відповісти
Ніщо не видавало в краснові російського агента.
показати весь коментар
19.09.2025 00:27 Відповісти
Лох трамп не викупив, що росіяни не оцінять такого жестуі не скажуть "спасіба".

Навпаки, щоразу як трамп вигорожує росіян, вони принципово принижують трампа, компрометуючи його. Бо це їх природа, їм так хочеться, вони перевіряють червоні лінії, а тих ліній все нема
показати весь коментар
19.09.2025 00:29 Відповісти
А може він "М" (в сенсі мазохіст) і йому подобається? 🤔
показати весь коментар
19.09.2025 00:52 Відповісти
Розум трампону вивели вже давно з ладу.
показати весь коментар
19.09.2025 00:31 Відповісти
На агента Краснова є дуже солідний компромат у кремлівського
виродка і воєнного злочинця ху@ла 😡
Можливо , скоро дізнаємося про що йдеться !!
показати весь коментар
19.09.2025 00:42 Відповісти
 
 