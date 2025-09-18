Трамп припустив, що дрони, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу"
Президент США Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли залетіти в Польщу, тому що їх "вивели з ладу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так", - пояснив Трамп.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Що вивели їх з ладу укр.реб-то може бути.
Нема ще таких технологій,щоб вивести дрон з ладу і посадити точно в указане місце.
А ******, задоволенний діяльністю банкрута в США!!
Ось така різниця! Не здох Данило, а його срачка задавила!!
Так все і було.
Найкращий спосіб "боротьби" - щоб у противника, взагалі не було можливості їх запускати, виготовляти... Але для цього, потрібно мати "яйця", а не бути балаболом...
Навпаки, щоразу як трамп вигорожує росіян, вони принципово принижують трампа, компрометуючи його. Бо це їх природа, їм так хочеться, вони перевіряють червоні лінії, а тих ліній все нема
виродка і воєнного злочинця ху@ла 😡
Можливо , скоро дізнаємося про що йдеться !!