Новости Шахеды залетели в Польшу
3 677 36

Навроцкий требует объяснений от правительства Польши после статьи СМИ о попадании в дом ракеты с F-16

Навроцкий требует объяснений по поводу разрушения дома ракетой от F-16

Президент Польши Кароль Навроцкий захотел объяснений от правительства Польши после публикации издания Rzeczpospolita о том, что крышу дома под Люблином во время атаки российских БПЛА 10 сентября повредил не дрон, а ракета с польского истребителя F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24 со ссылкой на заявление Бюро национальной безопасности.

"Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в Выриках. Правительство обязано использовать все инструменты и институты для быстрого решения этого вопроса", - говорится в заявлении Навроцкого.

Лидер Польши отметил, что нет согласия на сокрытие информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь не причастна к дронам, которые залетают в Польшу и Литву, - Лукашенко

"В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, которые поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться", - подчеркнул Навроцкий.

В заявлении также говорится, что ни Бюро национальной безопасности, ни сам президент Польши не были проинформированы о результатах расследования относительно разрушенного дома в Вырыках.

По состоянию на сейчас ни премьер-министр Польши Дональд Туск, ни министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш не отреагировали на просьбу Навроцкого о разъяснении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроном, который летал над правительственными зданиями Польши, руководили украинец и белоруска - их задержали

Напомним, 16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что крышу частного дома, поврежденную во время атаки российских беспилотников в Польше 10 сентября, вероятно, разрушил не сбитый дрон, а ракета с польского истребителя F-16. У нее не сработала система наведения.

Польша (8792) ракеты (3718) Навроцкий Кароль (61) F-16 (584)
+7
«Бандерівці» - шо не ясно?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:33 Ответить
+3
https://t.me/voynareal/122258 🫡Надпотужна та продуктивна місія Мі-8: кулеметник збиває 6 «Шахедів» і 4 БПЛА «Гербера» під час однієї з атак Росії
показать весь комментарий
16.09.2025 18:39 Ответить
+3
А що скаже Навроцький?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:41 Ответить
Може тому смі кацапи заплатили?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:31 Ответить
Шо вын хоче почути? - промашка вийшла
показать весь комментарий
16.09.2025 18:32 Ответить
Бо пора уже не ракетами збивати , а придумати перехоплювачі, які доганябють ціль, чіпляють на магнітах установку з парашутом, щоб ракета м'яко на ньому спускалася. Тоді і не буде ушкоджень і руйнувань від обломків...
показать весь комментарий
16.09.2025 19:06 Ответить
А ще з лука можна, чи рогатки...
Або Зірку смерті використовувати. То взагалі 100% вражень
показать весь комментарий
16.09.2025 19:29 Ответить
А коли від ракет ПВО теж гинуть люди , то це нічо.... Ну, подумаєш невдало поцілили...
ПВО теж має удосконалюватися.
показать весь комментарий
16.09.2025 20:19 Ответить
«Бандерівці» - шо не ясно?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:33 Ответить
бац бац і мимо
показать весь комментарий
16.09.2025 18:34 Ответить
кондиціонер
показать весь комментарий
16.09.2025 18:33 Ответить
Зараз скажуть що то балон газовий був.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:34 Ответить
на літаку ?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:36 Ответить
це, оті бляхи, що на газ поставили.
бандерівці, я ж кажу.....
показать весь комментарий
16.09.2025 18:45 Ответить
Звісно є - кисневі балони для дихання пілота .
показать весь комментарий
16.09.2025 20:32 Ответить
А от кого Навроцький хотів би покликати навчати як з дронами вправлятися , якби у нього були такі конституційні права як у Буратіни
показать весь комментарий
16.09.2025 18:34 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 18:38 Ответить
https://t.me/voynareal/122258 🫡Надпотужна та продуктивна місія Мі-8: кулеметник збиває 6 «Шахедів» і 4 БПЛА «Гербера» під час однієї з атак Росії
показать весь комментарий
16.09.2025 18:39 Ответить
шо в поляків нема гвинтокрилів і кулеметів ?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:44 Ответить
А що скаже Навроцький?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:41 Ответить
Навроцький, бий своїх поляків, щоб кацапи лякались
показать весь комментарий
16.09.2025 18:42 Ответить
Ще можна списати на вибух самогонного апарату .
показать весь комментарий
16.09.2025 18:42 Ответить
Можна і помовчати, одні румуни й молдавани лишилися дружні сусіди.»
показать весь комментарий
16.09.2025 18:51 Ответить
навроцького (любителя трампона) зухвало ігнорують
показать весь комментарий
16.09.2025 18:54 Ответить
Виявляється лідорів і в Польщі достатньо
показать весь комментарий
16.09.2025 18:59 Ответить
Как было сказано в старой уже кинухе ,Республика ШКИД,---,,что то наш жеребёночек разоржался...,, .
показать весь комментарий
16.09.2025 19:03 Ответить
Ще трохи пройде часу і пшипіздєцкі заявлять,що не було взагалі ніяких дронів,а Ф-35 та шіснайцяті просто навперегонки гасали в нічному небі пшекії...
показать весь комментарий
16.09.2025 19:04 Ответить
Як легко Навроцькому грати в дурня. І це показник рівня електорального поля на якому він грає, де тупарь сидить на тупарі, ні в чому не орієнтується, нічим не цікавиться, зате готовий з піною з рота щось "виясняти".
показать весь комментарий
16.09.2025 19:05 Ответить
**** тут пояснювати? Він шо, тупий?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:08 Ответить
Потрібно визнати, що кацапи переграли поляків. Ті думали, що вони будуть переводити стрілки на Україну тощо. Попереджали не слухати дезінформацію. А москалі сказали щось типу: "Може і наші. Буває. Ідіть нах". І якщо з ракетою правда, то полякам ще й не пощастило. Це фіаско.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:12 Ответить
додаткові баки с паливом і сімки польських операторів
показать весь комментарий
16.09.2025 19:20 Ответить
Поляків теж внутрішні срачі *********: поки вони розбираються, хто кручее Туск або Навроцький - москалі вже ІПСО вовсю зарустили. Там тепер і українців «не *******» , шо аж самі українці повірили, і ракета з Ф-16 у будинок залетіла
показать весь комментарий
16.09.2025 19:19 Ответить
Так ракета залетіла , чи ні ...?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:48 Ответить
Туск емоційно відповів у X. Те що він писав усі ці дні просто комедія. Здається він постійно у неадекватному стані.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:34 Ответить
Це війна ,щоб ти розумів. І це тобі не в могилах 100 річної давності корписатись. А може так статись що не 20 шахедів прилетить ,а 300, в переміжку з ракетами Х-101 .І кому ти будеш свої дурні питання задавати?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:45 Ответить
Кацапи знають, що Навроцкій тупий і тому в наступній партії шахедів на кожному буде на писано "Степан Бандера".
показать весь комментарий
16.09.2025 19:48 Ответить
Ну от, тепер заборонять збивати рашиські дрони
показать весь комментарий
16.09.2025 19:49 Ответить
кацапська тєма - шахеди росія ні при чім,то ми самі винуваті.....о **** закручують полякам лапшу.
показать весь комментарий
16.09.2025 20:09 Ответить
 
 