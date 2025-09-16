Навроцкий требует объяснений от правительства Польши после статьи СМИ о попадании в дом ракеты с F-16

Президент Польши Кароль Навроцкий захотел объяснений от правительства Польши после публикации издания Rzeczpospolita о том, что крышу дома под Люблином во время атаки российских БПЛА 10 сентября повредил не дрон, а ракета с польского истребителя F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24 со ссылкой на заявление Бюро национальной безопасности.

"Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в Выриках. Правительство обязано использовать все инструменты и институты для быстрого решения этого вопроса", - говорится в заявлении Навроцкого.

Лидер Польши отметил, что нет согласия на сокрытие информации.

"В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, которые поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться", - подчеркнул Навроцкий.

В заявлении также говорится, что ни Бюро национальной безопасности, ни сам президент Польши не были проинформированы о результатах расследования относительно разрушенного дома в Вырыках.

По состоянию на сейчас ни премьер-министр Польши Дональд Туск, ни министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш не отреагировали на просьбу Навроцкого о разъяснении.

Напомним, 16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что крышу частного дома, поврежденную во время атаки российских беспилотников в Польше 10 сентября, вероятно, разрушил не сбитый дрон, а ракета с польского истребителя F-16. У нее не сработала система наведения.