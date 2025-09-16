РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 400 8

Дроном, который летал над правительственными зданиями Польши, управляли украинец и белоруска - их задержали

Полет дрона над Варшавой: среди задержанных - украинец

После кружения дрона над правительственными зданиями Польши 15 сентября задержали белоруску и украинца. По данным польских спецслужб, именно они были операторами беспилотника.

Об этом заявил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский на пресс-конференции 16 сентября, цитирует его TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сотрудники Службы охраны государства "действовали очень бдительно и быстро", обнаружив операторов дрона, который летал над польскими правительственными зданиями накануне вечером.

"Это молодая белоруска и ее двадцатилетний коллега из Украины. Эти лица были непосредственно задержаны сотрудниками Государственной службы охраны. Было сообщено полиции, которая также прибыла на место и взяла этих лиц под стражу", - добавил Дожбинский.

Добжиньский опроверг слухи о том, что это была масштабная шпионская акция.

"Это молодые люди, возможно, это следовало из легкомыслия, возможно, из незнания, возможно, из того, что они хотели снять какой-то фильм здесь над Королевскими Лазенками. Тем более, что они находились в Лазенковском парке, и именно оттуда этот дрон запустили. Важно, чтобы государство отреагировало, чтобы государственные служащие действовали правильно."

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственным зданием Польши уничтожили беспилотник и задержали двух граждан Беларуси.

*****, яка має документ , схожий на паспорт громадянина України, не може вважатися українцем.
16.09.2025 15:04 Ответить
*****, яка себе іменує мовою свино-собак - теж
16.09.2025 15:23 Ответить
ну, ****, нарешті!!!!
у вас, у пшеків, нема таких талантів, як 95 квартал, що за ніч видає чергову байку.
вам потрібно, тиждень, якусь тупу ***** накалякати......
навроцький! твій вихід про волинь!
16.09.2025 15:04 Ответить
От і чудово, депортувати його до України, а тут нехай СБУ розбирається на кого він працював...
16.09.2025 15:07 Ответить
нашльопати по залниці і відпустити
16.09.2025 15:08 Ответить
Ото ж! А то співвітчизники,у своїй ненависті,готові їх роздерти й розстріляти а,щонайменше,"здати СБУ"! Якщо у Польщі заборонено користуватись дронами то поляки самі,згідно своїх законів,розберуться з ситуацією!
16.09.2025 15:15 Ответить
візітку Яроша "прапор Банедри" вже теж знайшли?
16.09.2025 15:22 Ответить
 
 