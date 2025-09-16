Дроном, который летал над правительственными зданиями Польши, управляли украинец и белоруска - их задержали

После кружения дрона над правительственными зданиями Польши 15 сентября задержали белоруску и украинца. По данным польских спецслужб, именно они были операторами беспилотника.

Об этом заявил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский на пресс-конференции 16 сентября, цитирует его TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сотрудники Службы охраны государства "действовали очень бдительно и быстро", обнаружив операторов дрона, который летал над польскими правительственными зданиями накануне вечером.

"Это молодая белоруска и ее двадцатилетний коллега из Украины. Эти лица были непосредственно задержаны сотрудниками Государственной службы охраны. Было сообщено полиции, которая также прибыла на место и взяла этих лиц под стражу", - добавил Дожбинский.

Добжиньский опроверг слухи о том, что это была масштабная шпионская акция.

"Это молодые люди, возможно, это следовало из легкомыслия, возможно, из незнания, возможно, из того, что они хотели снять какой-то фильм здесь над Королевскими Лазенками. Тем более, что они находились в Лазенковском парке, и именно оттуда этот дрон запустили. Важно, чтобы государство отреагировало, чтобы государственные служащие действовали правильно."

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственным зданием Польши уничтожили беспилотник и задержали двух граждан Беларуси.

