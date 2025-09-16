Дроном, який літав над урядовими будівлями Польщі, керували українець та білоруска - їх затримали

Після кружляння дрона над урядовими будівлями Польщі 15 вересня затримали білоруску та українця. За даними польських спецслужб, саме вони були операторами безпілотника.

Про це заявив речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський на пресконференції 16 вересня, цитує його TVN24, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, співробітники Служби охорони держави "діяли дуже пильно і швидко", виявивши операторів дрона, який літав над польськими урядовими будівлями напередодні ввечері.

"Це молода білоруска та її двадцятирічний колега з України. Ці особи були безпосередньо затримані співробітниками Державної служби охорони. Було повідомлено поліцію, яка також прибула на місце і взяла цих осіб під варту", - додав Дожбинський.

Добжиньський спростував чутки про те, що це була масштабна шпигунська акція.

"Це молоді люди, можливо, це випливало з легковажності, можливо, з незнання, можливо, з того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут над Королівськими Лазєнками. Тим більше, що вони перебували в Лазєнковському парку, і саме звідти цей дрон запустили. Важливо, щоб держава відреагувала, щоб державні службовці діяли правильно."

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовою будівлею Польщі знищили безпілотник і затримали двох громадян Білорусі.

