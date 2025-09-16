Дроном, який літав над урядовими будівлями Польщі, керували українець та білоруска - їх затримали

УКР
1 860 8

Після кружляння дрона над урядовими будівлями Польщі 15 вересня затримали білоруску та українця. За даними польських спецслужб, саме вони були операторами безпілотника.

Про це заявив речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський на пресконференції 16 вересня, цитує його TVN24, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, співробітники Служби охорони держави "діяли дуже пильно і швидко", виявивши операторів дрона, який літав над польськими урядовими будівлями напередодні ввечері.

"Це молода білоруска та її двадцятирічний колега з України. Ці особи були безпосередньо затримані співробітниками Державної служби охорони. Було повідомлено поліцію, яка також прибула на місце і взяла цих осіб під варту", - додав Дожбинський.

Добжиньський спростував чутки про те, що це була масштабна шпигунська акція.

"Це молоді люди, можливо, це випливало з легковажності, можливо, з незнання, можливо, з того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут над Королівськими Лазєнками. Тим більше, що вони перебували в Лазєнковському парку, і саме звідти цей дрон запустили. Важливо, щоб держава відреагувала, щоб державні службовці діяли правильно."

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовою будівлею Польщі знищили безпілотник і затримали двох громадян Білорусі.

Читайте: Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни, - Навроцький

Польща (8942) дрони (5564)
*****, яка має документ , схожий на паспорт громадянина України, не може вважатися українцем.
показати весь коментар
16.09.2025 15:04 Відповісти
*****, яка себе іменує мовою свино-собак - теж
показати весь коментар
16.09.2025 15:23 Відповісти
ну, ****, нарешті!!!!
у вас, у пшеків, нема таких талантів, як 95 квартал, що за ніч видає чергову байку.
вам потрібно, тиждень, якусь тупу ***** накалякати......
навроцький! твій вихід про волинь!
показати весь коментар
16.09.2025 15:04 Відповісти
От і чудово, депортувати його до України, а тут нехай СБУ розбирається на кого він працював...
показати весь коментар
16.09.2025 15:07 Відповісти
нашльопати по залниці і відпустити
показати весь коментар
16.09.2025 15:08 Відповісти
Ото ж! А то співвітчизники,у своїй ненависті,готові їх роздерти й розстріляти а,щонайменше,"здати СБУ"! Якщо у Польщі заборонено користуватись дронами то поляки самі,згідно своїх законів,розберуться з ситуацією!
показати весь коментар
16.09.2025 15:15 Відповісти
візітку Яроша "прапор Банедри" вже теж знайшли?
показати весь коментар
16.09.2025 15:22 Відповісти
 
 