Беларусь не причастна к дронам, которые залетают в Польшу и Литву, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает причастность Минска к дронам, которые падают или пролетают над территорией стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет отношения к беспилотникам, которые фиксируют в Польше и Литве.

По его словам, белорусские войска даже сбивали часть аппаратов, двигавшихся в сторону НАТО через белорусскую территорию. Он утверждает, что Минск потратил на это "огромные средства" и действовал в координации с Польшей.

В то же время Лукашенко заявил, что несмотря на эти действия, страны НАТО якобы "продолжают гадить".

Шахеды РФ залетели в Польшу

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

