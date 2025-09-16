РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Беларусь не причастна к дронам, которые залетают в Польшу и Литву, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает причастность Минска к дронам, которые падают или пролетают над территорией стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет отношения к беспилотникам, которые фиксируют в Польше и Литве.

По его словам, белорусские войска даже сбивали часть аппаратов, двигавшихся в сторону НАТО через белорусскую территорию. Он утверждает, что Минск потратил на это "огромные средства" и действовал в координации с Польшей.

В то же время Лукашенко заявил, что несмотря на эти действия, страны НАТО якобы "продолжают гадить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше 10 сентября в дом попал не российский дрон, а ракета с истребителя F-16, - Rzeczpospolita

Шахеды РФ залетели в Польшу

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Литва (2593) Лукашенко Александр (3644) Польша (8792) дроны (4677)
+9
вусатий чіпс - тобі не відмазатись
16.09.2025 15:59 Ответить
+9
Ти в 2022р теж був непричетний - коли запустив до себе кацапів а вони рванули в Україну
16.09.2025 16:01 Ответить
+7
Навчилися в москалів - брехати.
16.09.2025 16:00 Ответить
вусатий чіпс - тобі не відмазатись
16.09.2025 15:59 Ответить
Навчилися в москалів - брехати.
16.09.2025 16:00 Ответить
Ракета з F-16 влучила у будинок в Польщі, а не дрон: Rzeczpospolita розкрила несподівані деталі атаки рф

Стало відомо, що польську ракету ППО (вагою понад 150 кг) випустив винищувач F-16, намагаючись збити російський дрон у небі. Однак система наведення раптом вийшла з ладу і ракета впала на будинок.
16.09.2025 16:00 Ответить
мені здається, ракета просто не побачила той пінопласт.
16.09.2025 16:07 Ответить
Ти в 2022р теж був непричетний - коли запустив до себе кацапів а вони рванули в Україну
16.09.2025 16:01 Ответить
саме 16 дронів залетіли в Польщі с білорусі і 4 с України
16.09.2025 16:01 Ответить
Якийсь дірявий президент цей лукашенко: з його території заходять війська рф в Україну, обстрілюють нас ракетами, летять дрони в Польщу, а він не причому, він не в курсі як то сталось? То чи він хазяїн на тій землі?
16.09.2025 16:03 Ответить
Лукашь не так плох как ему предявляют.
Он крутиться как уж между куилом -мобилизация в Белорусии и отправка белорусов ровными шеренгами в мясные штурмы
И ЕС оставаясь не при делах в глобальной помощи оркостану
Политик высочайшего класса в вопросах пропетлять и остаться в живых а ведь что стоит взоравать его самолет в момент очередного визита поставить кремлевского гойда
16.09.2025 17:09 Ответить
Так луке можно показати фото звідки залетили дрони
А ПРОЩЕ через ЗМІ осоромити брехуна ціми фотками
16.09.2025 16:06 Ответить
За його словами, білоруські війська навіть збивали частину апаратів, що рухалися в бік НАТО через білоруську територію. Він стверджує, що Мінськ витратив на це "величезні кошти" і діяв у координації з Польщею.
Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити". ******** бульбаш....Апарати летіли в бік НАТО.ВІН ЇХ ЗБИВАВ .АЛЕ ЦЕ ПАСКУДИЛО НАТО???...******
16.09.2025 16:06 Ответить
100% він не бреше!
То Вейшнорія із космосу переправляла дрони....
16.09.2025 16:10 Ответить
🥴 Російський Шахед атакував будинок польських пенсіонерів в момент, коли вони дивились новини про дрони в повітряному просторі Польщі.
16.09.2025 16:10 Ответить
Крутиться вусатий тарган - як вуж на пательні - і я не я і хата не моя.
16.09.2025 16:11 Ответить
Ти, *****, спочатку карту пАкажи!
16.09.2025 16:12 Ответить
Без карти він нікуди й з хати не виходить.
16.09.2025 17:11 Ответить
Непричетний Лука, те, що летить з його території в нього причетністю не вважається.
16.09.2025 16:14 Ответить
⚠️❗️13 шахедів вектором руху повз Білорусь в бік Варшави, - монітори
16.09.2025 16:16 Ответить
10 вересня
16.09.2025 16:21 Ответить
⚠️Шахед через Білорусь у бік Варшави (Польща).
16.09.2025 16:17 Ответить
10 вересня
16.09.2025 16:22 Ответить
Такої країни як Білорусь не існує
16.09.2025 16:21 Ответить
Тобто, бульбофюрер зізнався, шо він не є керманичем бульбостану.
16.09.2025 17:10 Ответить
Сам напердів у ліфті, але пальцем показує на сусіда.
16.09.2025 17:15 Ответить
Не вірю, а де напрямки з яких атакували Бвлорусь і рашку?
16.09.2025 18:36 Ответить
Як не причетні,ти сучий потроху, даєш згоду пуйлу на проліт дронів твоєю територією,включаєш дурня і я не я,і справа не моя.Обох чекають нари і параша в Гаазі,тебе і пуйла з раші.
16.09.2025 18:59 Ответить
 
 