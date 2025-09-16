Беларусь не причастна к дронам, которые залетают в Польшу и Литву, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает причастность Минска к дронам, которые падают или пролетают над территорией стран НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет отношения к беспилотникам, которые фиксируют в Польше и Литве.
По его словам, белорусские войска даже сбивали часть аппаратов, двигавшихся в сторону НАТО через белорусскую территорию. Он утверждает, что Минск потратил на это "огромные средства" и действовал в координации с Польшей.
В то же время Лукашенко заявил, что несмотря на эти действия, страны НАТО якобы "продолжают гадить".
Шахеды РФ залетели в Польшу
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стало відомо, що польську ракету ППО (вагою понад 150 кг) випустив винищувач F-16, намагаючись збити російський дрон у небі. Однак система наведення раптом вийшла з ладу і ракета впала на будинок.
Он крутиться как уж между куилом -мобилизация в Белорусии и отправка белорусов ровными шеренгами в мясные штурмы
И ЕС оставаясь не при делах в глобальной помощи оркостану
Политик высочайшего класса в вопросах пропетлять и остаться в живых а ведь что стоит взоравать его самолет в момент очередного визита поставить кремлевского гойда
А ПРОЩЕ через ЗМІ осоромити брехуна ціми фотками
Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити". ******** бульбаш....Апарати летіли в бік НАТО.ВІН ЇХ ЗБИВАВ .АЛЕ ЦЕ ПАСКУДИЛО НАТО???...******
То Вейшнорія із космосу переправляла дрони....