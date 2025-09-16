УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9657 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 158 23

Білорусь не причетна до дронів, які залітають у Польщу та Литву, - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив причетність Мінська до дронів, які падають чи пролітають над територією країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Лукашенко заявив, що Білорусь не має відношення до безпілотників, які фіксують у Польщі та Литві.

За його словами, білоруські війська навіть збивали частину апаратів, що рухалися в бік НАТО через білоруську територію. Він стверджує, що Мінськ витратив на це "величезні кошти" і діяв у координації з Польщею.

Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі 10 вересня у будинок влучив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16, - Rzeczpospolita

Шахеди РФ залетіли в Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дроном, який літав над урядовими будівлями Польщі, керували українець та білоруска - їх затримали

Автор: 

Литва (2545) Лукашенко Олександр (2693) Польща (8942) дрони (5564)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
вусатий чіпс - тобі не відмазатись
показати весь коментар
16.09.2025 15:59 Відповісти
+7
Ти в 2022р теж був непричетний - коли запустив до себе кацапів а вони рванули в Україну
показати весь коментар
16.09.2025 16:01 Відповісти
+6
Навчилися в москалів - брехати.
показати весь коментар
16.09.2025 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вусатий чіпс - тобі не відмазатись
показати весь коментар
16.09.2025 15:59 Відповісти
Навчилися в москалів - брехати.
показати весь коментар
16.09.2025 16:00 Відповісти
Ракета з F-16 влучила у будинок в Польщі, а не дрон: Rzeczpospolita розкрила несподівані деталі атаки рф

Стало відомо, що польську ракету ППО (вагою понад 150 кг) випустив винищувач F-16, намагаючись збити російський дрон у небі. Однак система наведення раптом вийшла з ладу і ракета впала на будинок.
показати весь коментар
16.09.2025 16:00 Відповісти
мені здається, ракета просто не побачила той пінопласт.
показати весь коментар
16.09.2025 16:07 Відповісти
Ти в 2022р теж був непричетний - коли запустив до себе кацапів а вони рванули в Україну
показати весь коментар
16.09.2025 16:01 Відповісти
саме 16 дронів залетіли в Польщі с білорусі і 4 с України
показати весь коментар
16.09.2025 16:01 Відповісти
Якийсь дірявий президент цей лукашенко: з його території заходять війська рф в Україну, обстрілюють нас ракетами, летять дрони в Польщу, а він не причому, він не в курсі як то сталось? То чи він хазяїн на тій землі?
показати весь коментар
16.09.2025 16:03 Відповісти
Лукашь не так плох как ему предявляют.
Он крутиться как уж между куилом -мобилизация в Белорусии и отправка белорусов ровными шеренгами в мясные штурмы
И ЕС оставаясь не при делах в глобальной помощи оркостану
Политик высочайшего класса в вопросах пропетлять и остаться в живых а ведь что стоит взоравать его самолет в момент очередного визита поставить кремлевского гойда
показати весь коментар
16.09.2025 17:09 Відповісти
Так луке можно показати фото звідки залетили дрони
А ПРОЩЕ через ЗМІ осоромити брехуна ціми фотками
показати весь коментар
16.09.2025 16:06 Відповісти
За його словами, білоруські війська навіть збивали частину апаратів, що рухалися в бік НАТО через білоруську територію. Він стверджує, що Мінськ витратив на це "величезні кошти" і діяв у координації з Польщею.
Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити". ******** бульбаш....Апарати летіли в бік НАТО.ВІН ЇХ ЗБИВАВ .АЛЕ ЦЕ ПАСКУДИЛО НАТО???...******
показати весь коментар
16.09.2025 16:06 Відповісти
100% він не бреше!
То Вейшнорія із космосу переправляла дрони....
показати весь коментар
16.09.2025 16:10 Відповісти
🥴 Російський Шахед атакував будинок польських пенсіонерів в момент, коли вони дивились новини про дрони в повітряному просторі Польщі.
показати весь коментар
16.09.2025 16:10 Відповісти
Крутиться вусатий тарган - як вуж на пательні - і я не я і хата не моя.
показати весь коментар
16.09.2025 16:11 Відповісти
Ти, *****, спочатку карту пАкажи!
показати весь коментар
16.09.2025 16:12 Відповісти
Без карти він нікуди й з хати не виходить.
показати весь коментар
16.09.2025 17:11 Відповісти
Непричетний Лука, те, що летить з його території в нього причетністю не вважається.
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
⚠️❗️13 шахедів вектором руху повз Білорусь в бік Варшави, - монітори
показати весь коментар
16.09.2025 16:16 Відповісти
10 вересня
показати весь коментар
16.09.2025 16:21 Відповісти
⚠️Шахед через Білорусь у бік Варшави (Польща).
показати весь коментар
16.09.2025 16:17 Відповісти
10 вересня
показати весь коментар
16.09.2025 16:22 Відповісти
Такої країни як Білорусь не існує
показати весь коментар
16.09.2025 16:21 Відповісти
Тобто, бульбофюрер зізнався, шо він не є керманичем бульбостану.
показати весь коментар
16.09.2025 17:10 Відповісти
Сам напердів у ліфті, але пальцем показує на сусіда.
показати весь коментар
16.09.2025 17:15 Відповісти
 
 