Білорусь не причетна до дронів, які залітають у Польщу та Литву, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив причетність Мінська до дронів, які падають чи пролітають над територією країн НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Лукашенко заявив, що Білорусь не має відношення до безпілотників, які фіксують у Польщі та Литві.
За його словами, білоруські війська навіть збивали частину апаратів, що рухалися в бік НАТО через білоруську територію. Він стверджує, що Мінськ витратив на це "величезні кошти" і діяв у координації з Польщею.
Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити".
Шахеди РФ залетіли в Польщу
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Стало відомо, що польську ракету ППО (вагою понад 150 кг) випустив винищувач F-16, намагаючись збити російський дрон у небі. Однак система наведення раптом вийшла з ладу і ракета впала на будинок.
Он крутиться как уж между куилом -мобилизация в Белорусии и отправка белорусов ровными шеренгами в мясные штурмы
И ЕС оставаясь не при делах в глобальной помощи оркостану
Политик высочайшего класса в вопросах пропетлять и остаться в живых а ведь что стоит взоравать его самолет в момент очередного визита поставить кремлевского гойда
А ПРОЩЕ через ЗМІ осоромити брехуна ціми фотками
Водночас Лукашенко заявив, що попри ці дії, країни НАТО нібито "продовжують паскудити". ******** бульбаш....Апарати летіли в бік НАТО.ВІН ЇХ ЗБИВАВ .АЛЕ ЦЕ ПАСКУДИЛО НАТО???...******
То Вейшнорія із космосу переправляла дрони....