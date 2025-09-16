УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Навроцький вимагає пояснень від уряду Польщі після статті ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Навроцький хоче пояснень щодо руйнування будинку ракетою від F-16

Президент Польщі Кароль Навроцький захотів пояснень від уряду Польщі після публікації видання Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном під час атаки російських БпЛА 10 вересня пошкодив не дрон, а ракета з польского винищувача F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24 із посиланням на заяву Бюро національної безпеки.

"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти та інституції для швидкого розв'язання цього питання", - йдеться у заяві Навроцького.

Лідер Польщі зауважив, що немає згоди на приховування інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь не причетна до дронів, які залітають у Польщу та Литву, - Лукашенко

"В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", - наголосив Навроцький.

У заяві також йдеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були проінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку у Вириках.

Станом на зараз ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш не відреагували на прохання Навроцького про роз'яснення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроном, який літав над урядовими будівлями Польщі, керували українець та білоруска - їх затримали

Нагадаємо, 16 вересня газета Rzeczpospolita повідомила, що дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.

Польща (8942) ракети (4180) Навроцький Кароль (61) F16 F-16 (703)
+5
«Бандерівці» - шо не ясно?
16.09.2025 18:33 Відповісти
+3
https://t.me/voynareal/122258 🫡Надпотужна та продуктивна місія Мі-8: кулеметник збиває 6 «Шахедів» і 4 БПЛА «Гербера» під час однієї з атак Росії
16.09.2025 18:39 Відповісти
+2
А що скаже Навроцький?
16.09.2025 18:41 Відповісти
Може тому смі кацапи заплатили?
16.09.2025 18:31 Відповісти
Шо вын хоче почути? - промашка вийшла
16.09.2025 18:32 Відповісти
Бо пора уже не ракетами збивати , а придумати перехоплювачі, які доганябють ціль, чіпляють на магнітах установку з парашутом, щоб ракета м'яко на ньому спускалася. Тоді і не буде ушкоджень і руйнувань від обломків...
16.09.2025 19:06 Відповісти
А ще з лука можна, чи рогатки...
Або Зірку смерті використовувати. То взагалі 100% вражень
16.09.2025 19:29 Відповісти
«Бандерівці» - шо не ясно?
16.09.2025 18:33 Відповісти
бац бац і мимо
16.09.2025 18:34 Відповісти
кондиціонер
16.09.2025 18:33 Відповісти
Зараз скажуть що то балон газовий був.
16.09.2025 18:34 Відповісти
на літаку ?
16.09.2025 18:36 Відповісти
це, оті бляхи, що на газ поставили.
бандерівці, я ж кажу.....
16.09.2025 18:45 Відповісти
А от кого Навроцький хотів би покликати навчати як з дронами вправлятися , якби у нього були такі конституційні права як у Буратіни
показати весь коментар
16.09.2025 18:34 Відповісти
16.09.2025 18:38 Відповісти
https://t.me/voynareal/122258 🫡Надпотужна та продуктивна місія Мі-8: кулеметник збиває 6 «Шахедів» і 4 БПЛА «Гербера» під час однієї з атак Росії
16.09.2025 18:39 Відповісти
шо в поляків нема гвинтокрилів і кулеметів ?
показати весь коментар
16.09.2025 18:44 Відповісти
А що скаже Навроцький?
16.09.2025 18:41 Відповісти
Навроцький, бий своїх поляків, щоб кацапи лякались
16.09.2025 18:42 Відповісти
Ще можна списати на вибух самогонного апарату .
16.09.2025 18:42 Відповісти
Можна і помовчати, одні румуни й молдавани лишилися дружні сусіди.»
16.09.2025 18:51 Відповісти
навроцького (любителя трампона) зухвало ігнорують
16.09.2025 18:54 Відповісти
Виявляється лідорів і в Польщі достатньо
16.09.2025 18:59 Відповісти
Как было сказано в старой уже кинухе ,Республика ШКИД,---,,что то наш жеребёночек разоржался...,, .
16.09.2025 19:03 Відповісти
Ще трохи пройде часу і пшипіздєцкі заявлять,що не було взагалі ніяких дронів,а Ф-35 та шіснайцяті просто навперегонки гасали в нічному небі пшекії...
16.09.2025 19:04 Відповісти
Як легко Навроцькому грати в дурня. І це показник рівня електорального поля на якому він грає, де тупарь сидить на тупарі, ні в чому не орієнтується, нічим не цікавиться, зате готовий з піною з рота щось "виясняти".
16.09.2025 19:05 Відповісти
**** тут пояснювати? Він шо, тупий?
16.09.2025 19:08 Відповісти
Потрібно визнати, що кацапи переграли поляків. Ті думали, що вони будуть переводити стрілки на Україну тощо. Попереджали не слухати дезінформацію. А москалі сказали щось типу: "Може і наші. Буває. Ідіть нах". І якщо з ракетою правда, то полякам ще й не пощастило. Це фіаско.
16.09.2025 19:12 Відповісти
додаткові баки с паливом і сімки польських операторів
16.09.2025 19:20 Відповісти
Поляків теж внутрішні срачі *********: поки вони розбираються, хто кручее Туск або Навроцький - москалі вже ІПСО вовсю зарустили. Там тепер і українців «не *******» , шо аж самі українці повірили, і ракета з Ф-16 у будинок залетіла
16.09.2025 19:19 Відповісти
 
 