Навроцький вимагає пояснень від уряду Польщі після статті ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Президент Польщі Кароль Навроцький захотів пояснень від уряду Польщі після публікації видання Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном під час атаки російських БпЛА 10 вересня пошкодив не дрон, а ракета з польского винищувача F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24 із посиланням на заяву Бюро національної безпеки.

"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти та інституції для швидкого розв'язання цього питання", - йдеться у заяві Навроцького.

Лідер Польщі зауважив, що немає згоди на приховування інформації.

"В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", - наголосив Навроцький.

У заяві також йдеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були проінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку у Вириках.

Станом на зараз ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш не відреагували на прохання Навроцького про роз'яснення.

Нагадаємо, 16 вересня газета Rzeczpospolita повідомила, що дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.