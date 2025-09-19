В Финляндии вряд ли можно ожидать атак с использованием российских дронов, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на конференции по безопасности Helsinki Security Forum отметил, что Россия вряд ли совершит на Финляндию налет дронов, как это было в Польше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.
Так, по словам Стубба, залет российских беспилотников на территорию Польши стал тестом, что можно сделать с Западом в так называемой серой зоне.
"Нас проверяют с помощью направленной миграции, повреждения подводных кабелей, а теперь и с помощью беспилотников в Польше. Нас проверяют, при каких условиях активируется статья 4 Устава НАТО и как Альянс реагирует", - считает Стубб.
Он отметил, что, возможно, это был сигнал западным союзникам Украины о том, что им стоит позаботиться о собственной противовоздушной обороне.
Стубб считает, что в Финляндии вряд ли можно ожидать подобных атак с использованием дронов. Он заверил, что Финляндия достаточно подготовлена к возможным атакам дронов.
Также президент Финляндии подчеркнул, что его страна никогда не примет территориальных уступок, которых от Украины требует Россия.
"Принять территориальные уступки может только сама Украина", - отметил Стубб.
Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Ну ясное дело прощупывают, и знают что ЕС НАТО не станут эскалировать без серьезной причины, которую до поры до времени Кремль не даст, если вообще решится.
І начебто, прийняли спеціальний закон, який забороняє придбання резидентами пітьми нерухомості в Суомі. Але це на майбутнє. В що робити з купленим раніше?