В Финляндии вряд ли можно ожидать атак с использованием российских дронов, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на конференции по безопасности Helsinki Security Forum отметил, что Россия вряд ли совершит на Финляндию налет дронов, как это было в Польше.

Так, по словам Стубба, залет российских беспилотников на территорию Польши стал тестом, что можно сделать с Западом в так называемой серой зоне.

"Нас проверяют с помощью направленной миграции, повреждения подводных кабелей, а теперь и с помощью беспилотников в Польше. Нас проверяют, при каких условиях активируется статья 4 Устава НАТО и как Альянс реагирует", - считает Стубб.

Он отметил, что, возможно, это был сигнал западным союзникам Украины о том, что им стоит позаботиться о собственной противовоздушной обороне.

Стубб считает, что в Финляндии вряд ли можно ожидать подобных атак с использованием дронов. Он заверил, что Финляндия достаточно подготовлена к возможным атакам дронов.

Также президент Финляндии подчеркнул, что его страна никогда не примет территориальных уступок, которых от Украины требует Россия.

"Принять территориальные уступки может только сама Украина", - отметил Стубб.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.