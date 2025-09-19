РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
В Финляндии вряд ли можно ожидать атак с использованием российских дронов, - Стубб

стубб о залетах российских дронов

Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на конференции по безопасности Helsinki Security Forum отметил, что Россия вряд ли совершит на Финляндию налет дронов, как это было в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Так, по словам Стубба, залет российских беспилотников на территорию Польши стал тестом, что можно сделать с Западом в так называемой серой зоне.

"Нас проверяют с помощью направленной миграции, повреждения подводных кабелей, а теперь и с помощью беспилотников в Польше. Нас проверяют, при каких условиях активируется статья 4 Устава НАТО и как Альянс реагирует", - считает Стубб.

Он отметил, что, возможно, это был сигнал западным союзникам Украины о том, что им стоит позаботиться о собственной противовоздушной обороне.

Стубб считает, что в Финляндии вряд ли можно ожидать подобных атак с использованием дронов. Он заверил, что Финляндия достаточно подготовлена к возможным атакам дронов.

Также президент Финляндии подчеркнул, что его страна никогда не примет территориальных уступок, которых от Украины требует Россия.

"Принять территориальные уступки может только сама Украина", - отметил Стубб.

Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Топ комментарии
+5
Ми в домікє, ми в домікє...
19.09.2025 18:20 Ответить
+2
На слабо что ли берет
19.09.2025 18:22 Ответить
+2
Після такої заяви треба постукати по кожній ялинці у Фінляндії та гарно обплювати кожен стовп кордону із Кацапією, щоб дуже сильно не наврочити.
19.09.2025 18:28 Ответить
Він не перший, хто так думає !
19.09.2025 18:22 Ответить
не зарікайся
19.09.2025 18:23 Ответить
"Нас перевіряють за допомогою спрямованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як Альянс реагує", - вважає Стубб.

Ну ясное дело прощупывают, и знают что ЕС НАТО не станут эскалировать без серьезной причины, которую до поры до времени Кремль не даст, если вообще решится.
19.09.2025 18:25 Ответить
😁
19.09.2025 18:41 Ответить
Спокійно, як два пальці обісцяти
19.09.2025 18:34 Ответить
Олено, у вас же не вийде
19.09.2025 18:39 Ответить
Скринька Пандори, вже відкрита Україною та Ізраїлем! Кацапам нічого не треба придумувати, і в якийсь момент в Європі почему ніють від одночасного "павутиння"...
19.09.2025 18:36 Ответить
3.5 года полномасштабной войны москвы с Украиной четко показали, шо...не до НАТО. Потому президент вовремя запрыгнувшей в альянс Финляндии так уверенно делает заявления.
19.09.2025 18:41 Ответить
Свіженький член НАТО ще зовсім наївний
19.09.2025 18:44 Ответить
У Фінляндії - інша морока: скуплені рашистами земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Які при нагоді можуть бути використані у воєнних провокаціях проти держави чи навіть у захопленні частини фінської території російськими загарбниками. В одного "бізнесмена" з паспортом рф цілий острів з вертолітною смугою виявили.
І начебто, прийняли спеціальний закон, який забороняє придбання резидентами пітьми нерухомості в Суомі. Але це на майбутнє. В що робити з купленим раніше?
19.09.2025 18:45 Ответить
Гомункул помиляється. Бо судить по европейські, по собі. Путін - ************* нації росіян, йому ці благіє поползновения до жопи. Захоче, ракетою шмальне, і нічого ви не зробите.
19.09.2025 18:58 Ответить
Слишком он самоуверенный. Кремлевские пропагандисты призывают наказать Финляндию,там сейчас истерия нагнетается.
19.09.2025 19:10 Ответить
 
 