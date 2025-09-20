Еще один российский беспилотник обнаружили в Польше, - СМИ

В субботу, 20 сентября, на территории Польши был обнаружен беспилотник. Полицейские изъяли объект.

Об этом сообщает RMF24

Беспилотник нашли в селе Корше Кентшинского повета, который граничит с Калининградской областью РФ. Обнаружил дрон в 50 метрах от зданий владелец участка.

На место находки прибыли полицейские и представители прокуратуры.

По словам источников в полиции, вероятно, это один из российских беспилотников, которые вторглись в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

