Еще один российский беспилотник обнаружили в Польше, - СМИ

дрон обнаружили в Польше

В субботу, 20 сентября, на территории Польши был обнаружен беспилотник. Полицейские изъяли объект.

Об этом сообщает RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотник нашли в селе Корше Кентшинского повета, который граничит с Калининградской областью РФ. Обнаружил дрон в 50 метрах от зданий владелец участка.

На место находки прибыли полицейские и представители прокуратуры.

По словам источников в полиции, вероятно, это один из российских беспилотников, которые вторглись в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября.

Читайте также: В Польше проводят проверки тысяч бомбоубежищ после атаки дронов РФ

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: В Финляндии вряд ли можно ожидать атак с использованием российских дронов, - Стубб

+3
Если верить Трампу то случайно залетел с случайной польской симкой.
20.09.2025 18:51 Ответить
+3
Тобто смарагдові дегенерати віддають Трампону наше родовище титану, а рудий шахрай у відповідь на це припиняє продаж Петріот у Європу?
Здєлка вєка! Схєматозніки з Банкової пересхематознічали самі себе
20.09.2025 19:19 Ответить
+2
Шукайте краще. Там ще є.
20.09.2025 19:09 Ответить
Просто чудово!🤣
20.09.2025 18:52 Ответить
10500 випадкове залітання.
20.09.2025 18:54 Ответить
Навіщо на це звертати увагу. Як там з розкопками ?
20.09.2025 19:09 Ответить
стукаєте вас відкопають
20.09.2025 19:14 Ответить
Шукайте краще. Там ще є.
20.09.2025 19:09 Ответить
Вітром, мабуть, надуло...
20.09.2025 19:17 Ответить
Не здивуюсь якщо незабаром знайдуть кілька сотень "заблукавших" орків..
20.09.2025 19:19 Ответить
Залетіло 21, а збили 4.Шукайте ще.
20.09.2025 19:22 Ответить
Ай яй яй яй, шо коіться!
Ну, виявили і шо ж далі? Почните знов згадувати межєтничну різанину граждан Польші 1943 року на Волині та блокувати збіжжя на кордоні?
20.09.2025 19:24 Ответить
Та х**ло тепер Європу може герберами (це такі картонки без вибухівки) кошмарити день і ніч, просто тому, що може, а реакції на дрони у НАТО не було ніякої.
20.09.2025 19:29 Ответить
 
 