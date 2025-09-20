Еще один российский беспилотник обнаружили в Польше, - СМИ
В субботу, 20 сентября, на территории Польши был обнаружен беспилотник. Полицейские изъяли объект.
Об этом сообщает RMF24, информирует Цензор.НЕТ.
Беспилотник нашли в селе Корше Кентшинского повета, который граничит с Калининградской областью РФ. Обнаружил дрон в 50 метрах от зданий владелец участка.
На место находки прибыли полицейские и представители прокуратуры.
По словам источников в полиции, вероятно, это один из российских беспилотников, которые вторглись в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здєлка вєка! Схєматозніки з Банкової пересхематознічали самі себе
Ну, виявили і шо ж далі? Почните знов згадувати межєтничну різанину граждан Польші 1943 року на Волині та блокувати збіжжя на кордоні?