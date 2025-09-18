У Польщі проводять перевірки тисяч бомбосховищ після атаки дронів РФ

У Польщі почали перевірки низки сховищ та захисних споруд на предмет їхньої придатності після інциденту з порушенням повітряного простору російськими дронами 10 вересня.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 12 вересня міністерство ініціювало майже 4000 перевірок.

Державна протипожежна служба (PSP) разом із повітовими інспекторами будівельного нагляду перевіряє будівлі, які можуть використовуватися як укриття. Вже провели понад 2000 перевірок.

Згідно з результатами перевірок, понад 1000 укриттів відповідають вимогам і можуть бути використані як укриття в надзвичайних ситуаціях.

У міністерстві зауважили, що об'єкти колективного захисту в Польщі поділяються на місця тимчасового укриття та захисні споруди. А останні діляться ще на сховища та укриття.

Програма захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) Польщі на 2025-2026 роки передбачає виділення майже 5 млрд злотих ($1,5 млрд) фінансування.

Кошти призначені для реконструкції та модернізації старих сховищ і будівництво нових, а також на розвиток систем оповіщення та зв'язку.

Пріоритет матимуть регіони програми "Східний щит", але підтримка дістанеться і містам в "особливо вразливих районах".

У міністерстві додали, що таку суму виділили вперше в сучасній історії Польщі.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.