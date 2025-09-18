УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7407 відвідувачів онлайн
Новини Польща готується до війни Шахеди залетіли в Польщу
185 3

У Польщі проводять перевірки тисяч бомбосховищ після атаки дронів РФ

Бомбосховища в Польщі перевіряють після атаки 10 вересня

У Польщі почали перевірки низки сховищ та захисних споруд на предмет їхньої придатності після інциденту з порушенням повітряного простору російськими дронами 10 вересня.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 12 вересня міністерство ініціювало майже 4000 перевірок. 

Державна протипожежна служба (PSP) разом із повітовими інспекторами будівельного нагляду перевіряє будівлі, які можуть використовуватися як укриття. Вже провели понад 2000 перевірок. 

Згідно з результатами перевірок, понад 1000 укриттів відповідають вимогам і можуть бути використані як укриття в надзвичайних ситуаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тестує колективну рішучість країн НАТО, атакуючи дронами Польщу та Румунію, - Україна в ОБСЄ

У міністерстві зауважили, що об'єкти колективного захисту в Польщі поділяються на місця тимчасового укриття та захисні споруди. А останні діляться ще на сховища та укриття.

Програма захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) Польщі на 2025-2026 роки передбачає виділення майже 5 млрд злотих ($1,5 млрд) фінансування.

Кошти призначені для реконструкції та модернізації старих сховищ і будівництво нових, а також на розвиток систем оповіщення та зв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі зафіксували підвищену активність білоруських і російських дронів

Пріоритет матимуть регіони програми "Східний щит", але підтримка дістанеться і містам в "особливо вразливих районах".

У міністерстві додали, що таку суму виділили вперше в сучасній історії Польщі.

Читайте також: 82% поляків відкидають версію Трампа про випадковість удару РФ дронами, - опитування

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі знайшли ще один російський безпілотник: він застряг у деревах

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Автор: 

Польща (8975) укриття (333)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки півень не клюне....
показати весь коментар
18.09.2025 22:35 Відповісти
"я нє тормоз, я мєдлєнний газ" (С) )

майже 4 роки під боком найкривавіша війна за останні 100 років, а вони сидять і не чухаються...
показати весь коментар
18.09.2025 22:51 Відповісти
а го случілася? Пся крев вже ся боїть?
показати весь коментар
18.09.2025 22:54 Відповісти
 
 