У Польщі зафіксували підвищену активність білоруських і російських дронів

Минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський.

Міністр відповідав на запитання, коли можна очікувати відкриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Він нагадав, що, коли було оголошено про закриття кордону, було чітко сказано, що він закритий не на час проведення маневрів "Запад-2025", і кордон буде відкрито, коли буде стовідсоткова впевненість, що Польщі не загрожує ніяка небезпека і провокації.

"Сьогодні вночі прикордонна служба спостерігала посилену активність білоруських і російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Видно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається дуже напруженою. Якщо ми отримаємо інформацію від служб, що все стає безпечним, тоді ми відкриємо цей кордон", – наголосив він.

Шахеди РФ залетіли в Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.