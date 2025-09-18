У Польщі зафіксували підвищену активність білоруських і російських дронів
Минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24, про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський.
Міністр відповідав на запитання, коли можна очікувати відкриття прикордонних переходів з Білоруссю.
Він нагадав, що, коли було оголошено про закриття кордону, було чітко сказано, що він закритий не на час проведення маневрів "Запад-2025", і кордон буде відкрито, коли буде стовідсоткова впевненість, що Польщі не загрожує ніяка небезпека і провокації.
"Сьогодні вночі прикордонна служба спостерігала посилену активність білоруських і російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Видно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається дуже напруженою. Якщо ми отримаємо інформацію від служб, що все стає безпечним, тоді ми відкриємо цей кордон", – наголосив він.
Шахеди РФ залетіли в Польщу
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Якась несинітниця в цій фразі. Москальські та білоруські дрони намагалися перетнути польській повітряний простір, а прикордонна служба Польщі тільки спостерігала за цією посиленою активністю. Тепер питання - чому вони не змогли перетнути, поляки збудували енергетичний щит взовж кордону? Про збиті дрони нічого не пишуть, про вдалі перетини теж. Тут все набагато простіше. Або дрони провокували але не збирались перетинати кордон, або перетинали і поляки бездіяли, або намагались збити але не змогли.