В Польше зафиксировали повышенную активность белорусских и российских дронов
Прошлой ночью польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.
Министр отвечал на вопрос, когда можно ожидать открытия пограничных переходов с Беларусью.
Он напомнил, что, когда было объявлено о закрытии границы, было четко сказано, что она закрыта не на время проведения маневров "Запад-2025", и граница будет открыта, когда будет стопроцентная уверенность, что Польше не угрожает никакая опасность и провокации.
"Сегодня ночью пограничная служба наблюдала усиленную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Видно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень напряженной. Если мы получим информацию от служб, что все становится безопасным, тогда мы откроем эту границу", - подчеркнул он.
Шахеды РФ залетели в Польшу
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Якась несинітниця в цій фразі. Москальські та білоруські дрони намагалися перетнути польській повітряний простір, а прикордонна служба Польщі тільки спостерігала за цією посиленою активністю. Тепер питання - чому вони не змогли перетнути, поляки збудували енергетичний щит взовж кордону? Про збиті дрони нічого не пишуть, про вдалі перетини теж. Тут все набагато простіше. Або дрони провокували але не збирались перетинати кордон, або перетинали і поляки бездіяли, або намагались збити але не змогли.