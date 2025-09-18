В Польше зафиксировали повышенную активность белорусских и российских дронов

Прошлой ночью польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.

Министр отвечал на вопрос, когда можно ожидать открытия пограничных переходов с Беларусью.

Он напомнил, что, когда было объявлено о закрытии границы, было четко сказано, что она закрыта не на время проведения маневров "Запад-2025", и граница будет открыта, когда будет стопроцентная уверенность, что Польше не угрожает никакая опасность и провокации.

"Сегодня ночью пограничная служба наблюдала усиленную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Видно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень напряженной. Если мы получим информацию от служб, что все становится безопасным, тогда мы откроем эту границу", - подчеркнул он.

Шахеды РФ залетели в Польшу

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.