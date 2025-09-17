1 158 8
В Польше нашли еще один российский беспилотник: он застрял в деревьях
В Люблинском воеводстве Польши нашли обломки еще одного российского беспилотника из тех, что массово залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября.
Об этом сообщает RMF24, пишет Цензор.НЕТ.
Полиция города Замость, недалеко от границы со Львовской и Волынской областями, 17 сентября сообщила о новой находке, отметив, что территорию оцепили и туда направляются соответствующие службы. По данным корреспондента издания, найденный беспилотник идентичен тем, которые нашли ранее. Он потерял высоту над лесом и застрял в деревьях.
Насколько известно, это 18-й аппарат из тех, что нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября.
