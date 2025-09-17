РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
В Польше нашли еще один российский беспилотник: он застрял в деревьях

В Люблинском воеводстве Польши нашли обломки еще одного российского БПЛА
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

В Люблинском воеводстве Польши нашли обломки еще одного российского беспилотника из тех, что массово залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября.

Об этом сообщает RMF24, пишет Цензор.НЕТ.

Полиция города Замость, недалеко от границы со Львовской и Волынской областями, 17 сентября сообщила о новой находке, отметив, что территорию оцепили и туда направляются соответствующие службы. По данным корреспондента издания, найденный беспилотник идентичен тем, которые нашли ранее. Он потерял высоту над лесом и застрял в деревьях.

Насколько известно, это 18-й аппарат из тех, что нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября.

На этой неделе ожидается визит польской делегации на высоком уровне в Украину, - МИД

 

армия РФ (20564) Польша (8800) дроны (4689)
Сортировать:
показать весь комментарий
17.09.2025 16:16 Ответить
залишилося знайти ще 5 останніх
показать весь комментарий
17.09.2025 16:16 Ответить
Не останніх а крайніх, москалі на цьому не зупиняться ...
показать весь комментарий
17.09.2025 16:24 Ответить
А не сьогодні прилетів? Може ППО знову прогавили...?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:17 Ответить
Треба казати 18 випадково залетівший шахед.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:19 Ответить
З кожним знайденим безпілотником Бандера вже не видається полякам таким страшним. А влуплять по ним ракетами, то вони і про Волинь забудуть.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:20 Ответить
О млть, ще три дні зеленський, повча тиме поляків, як їм відбиватись від расіянської "навали"...
показать весь комментарий
17.09.2025 16:22 Ответить
НЛО
показать весь комментарий
17.09.2025 17:16 Ответить
 
 