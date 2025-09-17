На этой неделе ожидается визит польской делегации на высоком уровне в Украину, - МИД

На этой неделе Украина ожидает визит польской делегации на высоком уровне.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр анонсировал на прошлой неделе во время визита коллеги из Польши Радослава Сикорского, что приедет польская делегация изучить наш опыт. По состоянию на сейчас есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем по соображениям безопасности такие визиты, то я не смогу вдаваться в детали", - рассказал он.

"Я думаю, дальнейшие детали вы увидите от Минобороны и министра обороны", - добавил спикер.

По словам Тихого, Украина готова делиться своим военным опытом с Польшей.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

