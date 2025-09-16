Зеленский: Если Польша столкнется с массированной атакой РФ, то не сможет спасти людей

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если в них будет массированная воздушная атака.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши Воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, и истребители, и беспилотники-перехватчики - это мультисистема - все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700 и это большое число. Можно сравнить сейчас с Польшей, например", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что поляки "не в войне, поэтому не готовы к таким вещам".

"Если сравнить: у нас летело 810 дронов, мы сбили 700. У них было 19 - сбили четыре. И это у них не летели ракеты и баллистика. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака", - добавил президент.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

