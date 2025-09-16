РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Зеленский: Если Польша столкнется с массированной атакой РФ, то не сможет спасти людей

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если в них будет массированная воздушная атака.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши Воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, и истребители, и беспилотники-перехватчики - это мультисистема - все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700 и это большое число. Можно сравнить сейчас с Польшей, например", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что поляки "не в войне, поэтому не готовы к таким вещам".

"Если сравнить: у нас летело 810 дронов, мы сбили 700. У них было 19 - сбили четыре. И это у них не летели ракеты и баллистика. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака", - добавил президент.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

+14
Ніколи і не був адекватним тупий блазень
16.09.2025 23:33 Ответить
+10
Він адекватний взагалі?
16.09.2025 23:31 Ответить
+10
Може досить нашому ЗепреЗеденту займатися хвастовством
і лякати поляків , так як це не його справа !!
16.09.2025 23:32 Ответить
Він адекватний взагалі?
16.09.2025 23:31 Ответить
Ніколи і не був адекватним тупий блазень
16.09.2025 23:33 Ответить
Був! Можна ставитися до нього як завгодно, але був. Зараз незрозуміло. Але подивіться хоча б на інтерв'ю пуйла, де він старанно фільтрує кожне слово. Хоча йому-то чого втрачати? А цьому є чого втрачати, але він старанно свариться з усіма союзниками.
16.09.2025 23:44 Ответить
Ви кажете так впевнено «був», ніби ходили з ним в один дитячий садок.
17.09.2025 00:10 Ответить
Я бачив його на посаді президента в перші роки. Він грамотно балансував, як і повинен глава держави. Зараз це якесь бородате звірятко, яке спочатку всіх у світі ображає, а потім просить у них грошей.
17.09.2025 00:20 Ответить
"Він грамотно балансував, як і повинен глава держави"

між доріжкою коксу і косячком? ))
мужик ти на приколі чи шо?
17.09.2025 01:00 Ответить
Він їбанутий..
17.09.2025 01:49 Ответить
Шта? Грамотно на твій погляд болонсував в перші роки президентства кажеш?
Це коли на початку свого президента зірвав ракетну програму.
17.09.2025 01:02 Ответить
Уважно стежив за тією ракетною програмою. Було одне випробування двигуна і автомобіль на параді. Якби тоді, як зараз, просто давали $40 мільярдів на рік плюс зброю, то можна було б щось зробити. А тоді весь бюджет був скільки? Нагадайте, я забув.
17.09.2025 01:50 Ответить
Ти не забув - ти ніколи не знав, піздун зєльоний!
17.09.2025 02:02 Ответить
Рятівник -Чарівник!
17.09.2025 00:17 Ответить
16.09.2025 23:32 Ответить
Валерій Прозапас:

Підняти авіацію, використати ракети для нейтралізації ударних дронів, відправити механізовані підрозділи на кордон, де проходять навчання потенційного агресора - не зрозумів над чим всі потішаються сьогодні, якщо тільки вчора ті ж дрони наробили нам біди?

Якби свого часу така ж реакція була у нас - ми б могли уникнути оточення Маріуполя, втрати Азовського моря, трагедії Бучі та Ізюма, то в чому саме недолугість Польщі і НАТО (від допомоги яких ми до того ж критично залежимо)?

Розумію емоційне вигорання, але перша емоція це якраз те, на що розраховують чекісти своїми дешевими провокаціями, і то успішно.

Цей ворог якогось диявольського рівня підступності, краще не допомагати йому, щоби не проржати солідарність з Заходом, як вже раз зробили з власною безпекою.

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02vPxSkuzj7gk6ZXE4PCRBEFgKkN1K5MZ6D5CruiX7GKhAPeWpDUzqBMmdoZuhngiSl?__tn__=R*F https://www.facebook.com/share/p/1B6n4Vd1v9/
16.09.2025 23:33 Ответить
Шо ти там машка не зрозумів? Погано відробляєш бабкі, я б тебе звільнив за такі проколи
17.09.2025 01:02 Ответить
А тебя, малорос , нихто не питав
Urfin Jus

Реєстрація: 06.04.2025
17.09.2025 01:05 Ответить
🦫
17.09.2025 01:04 Ответить
Може досить нашому ЗепреЗеденту займатися хвастовством
і лякати поляків , так як це не його справа !!
16.09.2025 23:32 Ответить
Поляки почали активно шукати житло за кордоном після атаки дронів 10 вересня, - Wyborcza
показать весь комментарий
Хотять спердолять ????? 🦫🦫🦫🦫
показать весь комментарий
Mykola Blogger

Бояться? Коли йшли служити Польщі, то мали знати, що військова справа - ризикована справа.

В українських військових бойова робота по Гераням щодня. Хто замінить на бойових позиціях в Україні наші бойові розрахунки, яки поїдуть у Польщу навчати переляканих партнерів?
Ніякої користі від такого навчання не буде. ПІд реальною атакою з переляку усе забудуть і розбіжаться по кущам.
Справжні, хоробрі військові Польщі, які бажають реального навчання, а не його імітації, мають таку можливість безпосередньо в Україні, у складі бойових розрахунків, під час відбиття реальних повітряних атак рашистів.

16.09.2025 23:27
16.09.2025 23:39 Ответить
Пусть приезжают на местность!! Без отрыва от производства
У них там и страховка жизни хорошая, и соцпакет и "ужин, макароны"....
17.09.2025 01:02 Ответить
Соромно за це чмо... ти сам стільки людей положив, що сиди тихенько і не патякай. Готуйся до трибуналу.
16.09.2025 23:52 Ответить
вже до Польщі взявся, довбойоб
16.09.2025 23:53 Ответить
Туск может обидеться. Он очень гордился операцией.
16.09.2025 23:56 Ответить
За Україну б так переживав. Але нічо, щит Європи і Польщу теж захистить. Себе ж не треба.
17.09.2025 00:09 Ответить
Рятівник їбаний...
Багато ти врятував своїми шашликами у Мариуполі чи Бучі.
Над поляками він насміхається, кондом кацапський...
17.09.2025 00:34 Ответить
Это как же?
Вы имеете ввиду шатлы, шашлыки, разминирование и другие асфальтные Гешефты?
17.09.2025 01:00 Ответить
А ти, гавно зєльоне, ніби врятував людей під час масованої атаки РФ!
17.09.2025 02:05 Ответить
Зелені нарколиги непогано "заробили"до великої війни,"заробляють" під час війни і націлились дерти шкуру з України після війни..
17.09.2025 02:10 Ответить
А для чого ще ваву поставили у владу? Він так і не став президентом, не його це, він актор, грає, як уміє
17.09.2025 02:19 Ответить
 
 