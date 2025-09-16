Зеленский: Если Польша столкнется с массированной атакой РФ, то не сможет спасти людей
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если в них будет массированная воздушная атака.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши Воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, и истребители, и беспилотники-перехватчики - это мультисистема - все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700 и это большое число. Можно сравнить сейчас с Польшей, например", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что поляки "не в войне, поэтому не готовы к таким вещам".
"Если сравнить: у нас летело 810 дронов, мы сбили 700. У них было 19 - сбили четыре. И это у них не летели ракеты и баллистика. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака", - добавил президент.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
між доріжкою коксу і косячком? ))
мужик ти на приколі чи шо?
Це коли на початку свого президента зірвав ракетну програму.
Підняти авіацію, використати ракети для нейтралізації ударних дронів, відправити механізовані підрозділи на кордон, де проходять навчання потенційного агресора - не зрозумів над чим всі потішаються сьогодні, якщо тільки вчора ті ж дрони наробили нам біди?
Якби свого часу така ж реакція була у нас - ми б могли уникнути оточення Маріуполя, втрати Азовського моря, трагедії Бучі та Ізюма, то в чому саме недолугість Польщі і НАТО (від допомоги яких ми до того ж критично залежимо)?
Розумію емоційне вигорання, але перша емоція це якраз те, на що розраховують чекісти своїми дешевими провокаціями, і то успішно.
Цей ворог якогось диявольського рівня підступності, краще не допомагати йому, щоби не проржати солідарність з Заходом, як вже раз зробили з власною безпекою.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02vPxSkuzj7gk6ZXE4PCRBEFgKkN1K5MZ6D5CruiX7GKhAPeWpDUzqBMmdoZuhngiSl?__tn__=R*F https://www.facebook.com/share/p/1B6n4Vd1v9/
Urfin Jus
Реєстрація: 06.04.2025
і лякати поляків , так як це не його справа !!
Бояться? Коли йшли служити Польщі, то мали знати, що військова справа - ризикована справа.
В українських військових бойова робота по Гераням щодня. Хто замінить на бойових позиціях в Україні наші бойові розрахунки, яки поїдуть у Польщу навчати переляканих партнерів?
Ніякої користі від такого навчання не буде. ПІд реальною атакою з переляку усе забудуть і розбіжаться по кущам.
Справжні, хоробрі військові Польщі, які бажають реального навчання, а не його імітації, мають таку можливість безпосередньо в Україні, у складі бойових розрахунків, під час відбиття реальних повітряних атак рашистів.
16.09.2025 23:27
У них там и страховка жизни хорошая, и соцпакет и "ужин, макароны"....
Багато ти врятував своїми шашликами у Мариуполі чи Бучі.
Над поляками він насміхається, кондом кацапський...
Вы имеете ввиду шатлы, шашлыки, разминирование и другие асфальтные Гешефты?