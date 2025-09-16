УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 125 21

Зеленський: Якщо Польща зіткнеться з масованою атакою РФ, то не зможе врятувати людей

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі – це мультисистема – усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700 і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею, наприклад", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що поляки "не у війні, тому не готові до таких речей".

"Якщо порівняти: у нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 - збили чотири. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака", - додав президент.

Читайте також: У Польщі 10 вересня у будинок влучив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16, - Rzeczpospolita

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Навроцький вимагає пояснень від уряду Польщі після статті ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Зеленський Володимир Польща атака дрони
+11
Ніколи і не був адекватним тупий блазень
показати весь коментар
16.09.2025 23:33 Відповісти
+8
Може досить нашому ЗепреЗеденту займатися хвастовством
і лякати поляків , так як це не його справа !!
показати весь коментар
16.09.2025 23:32 Відповісти
+7
Він адекватний взагалі?
показати весь коментар
16.09.2025 23:31 Відповісти
Був! Можна ставитися до нього як завгодно, але був. Зараз незрозуміло. Але подивіться хоча б на інтерв'ю пуйла, де він старанно фільтрує кожне слово. Хоча йому-то чого втрачати? А цьому є чого втрачати, але він старанно свариться з усіма союзниками.
показати весь коментар
16.09.2025 23:44 Відповісти
Ви кажете так впевнено «був», ніби ходили з ним в один дитячий садок.
показати весь коментар
17.09.2025 00:10 Відповісти
Я бачив його на посаді президента в перші роки. Він грамотно балансував, як і повинен глава держави. Зараз це якесь бородате звірятко, яке спочатку всіх у світі ображає, а потім просить у них грошей.
показати весь коментар
17.09.2025 00:20 Відповісти
"Він грамотно балансував, як і повинен глава держави"

між доріжкою коксу і косячком? ))
мужик ти на приколі чи шо?
показати весь коментар
17.09.2025 01:00 Відповісти
Шта? Грамотно на твій погляд болонсував в перші роки президентства кажеш?
Це коли на початку свого президента зірвав ракетну програму.
показати весь коментар
17.09.2025 01:02 Відповісти
Рятівник -Чарівник!
показати весь коментар
17.09.2025 00:17 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 23:32 Відповісти
Валерій Прозапас:

Підняти авіацію, використати ракети для нейтралізації ударних дронів, відправити механізовані підрозділи на кордон, де проходять навчання потенційного агресора - не зрозумів над чим всі потішаються сьогодні, якщо тільки вчора ті ж дрони наробили нам біди?

Якби свого часу така ж реакція була у нас - ми б могли уникнути оточення Маріуполя, втрати Азовського моря, трагедії Бучі та Ізюма, то в чому саме недолугість Польщі і НАТО (від допомоги яких ми до того ж критично залежимо)?

Розумію емоційне вигорання, але перша емоція це якраз те, на що розраховують чекісти своїми дешевими провокаціями, і то успішно.

Цей ворог якогось диявольського рівня підступності, краще не допомагати йому, щоби не проржати солідарність з Заходом, як вже раз зробили з власною безпекою.

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02vPxSkuzj7gk6ZXE4PCRBEFgKkN1K5MZ6D5CruiX7GKhAPeWpDUzqBMmdoZuhngiSl?__tn__=R*F https://www.facebook.com/share/p/1B6n4Vd1v9/
показати весь коментар
16.09.2025 23:33 Відповісти
Шо ти там машка не зрозумів? Погано відробляєш бабкі, я б тебе звільнив за такі проколи
показати весь коментар
17.09.2025 01:02 Відповісти
Поляки почали активно шукати житло за кордоном після атаки дронів 10 вересня, - Wyborcza
показати весь коментар
16.09.2025 23:36 Відповісти
Mykola Blogger

Бояться? Коли йшли служити Польщі, то мали знати, що військова справа - ризикована справа.

В українських військових бойова робота по Гераням щодня. Хто замінить на бойових позиціях в Україні наші бойові розрахунки, яки поїдуть у Польщу навчати переляканих партнерів?
Ніякої користі від такого навчання не буде. ПІд реальною атакою з переляку усе забудуть і розбіжаться по кущам.
Справжні, хоробрі військові Польщі, які бажають реального навчання, а не його імітації, мають таку можливість безпосередньо в Україні, у складі бойових розрахунків, під час відбиття реальних повітряних атак рашистів.

16.09.2025 23:27
показати весь коментар
16.09.2025 23:39 Відповісти
Пусть приезжают на местность!! Без отрыва от производства
У них там и страховка жизни хорошая, и соцпакет и "ужин, макароны"....
показати весь коментар
17.09.2025 01:02 Відповісти
Соромно за це чмо... ти сам стільки людей положив, що сиди тихенько і не патякай. Готуйся до трибуналу.
показати весь коментар
16.09.2025 23:52 Відповісти
вже до Польщі взявся, довбойоб
показати весь коментар
16.09.2025 23:53 Відповісти
Туск может обидеться. Он очень гордился операцией.
показати весь коментар
16.09.2025 23:56 Відповісти
За Україну б так переживав. Але нічо, щит Європи і Польщу теж захистить. Себе ж не треба.
показати весь коментар
17.09.2025 00:09 Відповісти
Рятівник їбаний...
Багато ти врятував своїми шашликами у Мариуполі чи Бучі.
Над поляками він насміхається, кондом кацапський...
показати весь коментар
17.09.2025 00:34 Відповісти
Это как же?
Вы имеете ввиду шатлы, шашлыки, разминирование и другие асфальтные Гешефты?
показати весь коментар
17.09.2025 01:00 Відповісти
 
 