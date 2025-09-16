Зеленський: Якщо Польща зіткнеться з масованою атакою РФ, то не зможе врятувати людей

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі – це мультисистема – усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700 і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею, наприклад", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що поляки "не у війні, тому не готові до таких речей".

"Якщо порівняти: у нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 - збили чотири. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака", - додав президент.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

