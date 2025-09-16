Зеленський: Якщо Польща зіткнеться з масованою атакою РФ, то не зможе врятувати людей
Президент України Володимир Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі – це мультисистема – усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700 і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею, наприклад", - сказав очільник держави.
Зеленський зазначив, що поляки "не у війні, тому не готові до таких речей".
"Якщо порівняти: у нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 - збили чотири. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака", - додав президент.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
між доріжкою коксу і косячком? ))
мужик ти на приколі чи шо?
Це коли на початку свого президента зірвав ракетну програму.
Підняти авіацію, використати ракети для нейтралізації ударних дронів, відправити механізовані підрозділи на кордон, де проходять навчання потенційного агресора - не зрозумів над чим всі потішаються сьогодні, якщо тільки вчора ті ж дрони наробили нам біди?
Якби свого часу така ж реакція була у нас - ми б могли уникнути оточення Маріуполя, втрати Азовського моря, трагедії Бучі та Ізюма, то в чому саме недолугість Польщі і НАТО (від допомоги яких ми до того ж критично залежимо)?
Розумію емоційне вигорання, але перша емоція це якраз те, на що розраховують чекісти своїми дешевими провокаціями, і то успішно.
Цей ворог якогось диявольського рівня підступності, краще не допомагати йому, щоби не проржати солідарність з Заходом, як вже раз зробили з власною безпекою.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02vPxSkuzj7gk6ZXE4PCRBEFgKkN1K5MZ6D5CruiX7GKhAPeWpDUzqBMmdoZuhngiSl?__tn__=R*F https://www.facebook.com/share/p/1B6n4Vd1v9/
і лякати поляків , так як це не його справа !!
Бояться? Коли йшли служити Польщі, то мали знати, що військова справа - ризикована справа.
В українських військових бойова робота по Гераням щодня. Хто замінить на бойових позиціях в Україні наші бойові розрахунки, яки поїдуть у Польщу навчати переляканих партнерів?
Ніякої користі від такого навчання не буде. ПІд реальною атакою з переляку усе забудуть і розбіжаться по кущам.
Справжні, хоробрі військові Польщі, які бажають реального навчання, а не його імітації, мають таку можливість безпосередньо в Україні, у складі бойових розрахунків, під час відбиття реальних повітряних атак рашистів.
16.09.2025 23:27
У них там и страховка жизни хорошая, и соцпакет и "ужин, макароны"....
Багато ти врятував своїми шашликами у Мариуполі чи Бучі.
Над поляками він насміхається, кондом кацапський...
Вы имеете ввиду шатлы, шашлыки, разминирование и другие асфальтные Гешефты?