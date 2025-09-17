Цього тижня очікується візит польської делегації на високому рівні до України, - МЗС

Цього тижня Україна очікує на візит польської делегації на високому рівні.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з безпекових міркувань такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі", - розповів він.

"Я думаю, подальші деталі ви побачите від Міноборони та міністра оборони", - додав речник.

За словами Тихого, Україні готова ділитися своїм військовим досвідом з Польщею.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

