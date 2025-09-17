Росія дестабілізує Європу, порушуючи кордони Польщі та Румунії, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами є частиною тривалої тактики перевірки кордонів і диверсій з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Бундестазі, Мерц наголосив, що Росія прагне дестабілізувати європейські суспільства. Він підкреслив, що мирна угода не може відбуватися за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Продиктований мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати свою наступну ціль", - зазначив канцлер.

Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та Румунії вже неодноразово фіксувалися раніше.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

