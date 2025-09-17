УКР
Росія дестабілізує Європу, порушуючи кордони Польщі та Румунії, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами є частиною тривалої тактики перевірки кордонів і диверсій з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Бундестазі, Мерц наголосив, що Росія прагне дестабілізувати європейські суспільства. Він підкреслив, що мирна угода не може відбуватися за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Продиктований мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати свою наступну ціль", - зазначив канцлер.

Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та Румунії вже неодноразово фіксувалися раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У партії Мерца закликали виділити більше коштів на військову допомогу Україні

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія відправить три вертольоти і 150 військових для захисту Польщі, - міністерка оборони Чернохова

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц

Топ коментарі
+1
Коли вже захід дозріє до простої думки, що єдиний рецепт - розтин московії на агломерації та пожиттєві репарації. Все інше - це годування ракової пухлини на тілі планети.
показати весь коментар
17.09.2025 11:46 Відповісти
Мабуть путлєр рішив шо Європі відсидітись не вдастя
показати весь коментар
17.09.2025 11:40 Відповісти
І які ваши дії? Прос.ано 3,5 роки які вам подарувала Україна, героїчно стримуючи скажену російську псину. Всі в НАТО неготові, не хочуть, не можуть, трусяться як цуценята на вітру.
показати весь коментар
17.09.2025 11:45 Відповісти
Там втрачено більше 10 років
показати весь коментар
17.09.2025 11:55 Відповісти
Якщо рахувати з інфільтрації фрау Ріббентроп на посаду канцлера, то вже 20.
показати весь коментар
17.09.2025 12:06 Відповісти
А що має робити Німеччина? Витрачати всі бюджетні гроші на дороги? Купувати асфальтоукладчики і бітум на росії та білорусі? Чи кричати на всіх помийках, шо кацапи їх братній(один нарід)? І що потрібно перестати стріляти? Тобись повторити те, що робив всі три роки Боневтік Позорно-Брехливий?
показати весь коментар
17.09.2025 11:56 Відповісти
Коли вже захід дозріє до простої думки, що єдиний рецепт - розтин московії на агломерації та пожиттєві репарації. Все інше - це годування ракової пухлини на тілі планети.
показати весь коментар
17.09.2025 11:46 Відповісти
Оце й усе? І що далі? Що це - політична імпотенція чи ментальний параліч?
показати весь коментар
17.09.2025 11:52 Відповісти
І що далі? Робите хоч щось, чи чекаєте на мопеди над Берліном?
P.S. Зараз почнуть писати про Тауруси...
показати весь коментар
17.09.2025 12:03 Відповісти
а те що товчуть Україну роками - то не дестабілізація Європи, то можна терпіти, змиритися, далі торгувати з росією, і усіма країнами, які допомагають уникати дуже "ефективних санкцій", які народжувалися в тривалих муках на Заході. Певно, наперед думали, як то ввести щось таке, що можна легко обійти на практиці, щоб продовжувати заробляти, але голосно заявити про "санкції "
показати весь коментар
17.09.2025 13:27 Відповісти
 
 