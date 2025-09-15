У партії Мерца закликали виділити більше коштів на військову допомогу Україні

Речник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Юрген Гардт закликав більш серйозно розглянути запит про збільшення військової допомоги для України.

Про це він сказав в інтервʼю Rheinische Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dts Nachrichtenagentur.

Гардт закликав міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля, який представляє Соціал-демократичну партію, більш серйозно поставитися до бюджетних запитів міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо військової допомоги Україні на 2026 рік.

Передумовою для цього було те, що Клінгбайль відхилив бюджетні запити Пісторіуса щодо збільшення допомоги Україні від Німеччини з бюджетних міркувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість німців побоюються російської агресії та виступають за жорсткіші санкції проти Росії, - опитування

"На жаль, політика безпеки розвивається ще менш сприятливо після промови канцлера Шольца про "поворотний момент" у 2022 році та рішень щодо спеціальних фондів з весни 2025 року", - наголосив представник ХДС.

Гардт згадав про інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, наголосивши, що Москва таким чином "випробовує кордони".

Високий рівень стримування, зокрема в Україні, є найкращою гарантією того, "що ми пройдемо цей складний етап європейської політики безпеки добре і мирно", додав німецький політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна до кінця року отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони для боротьби з БпЛА. ФОТО