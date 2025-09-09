Україна до кінця року отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони для боротьби з БпЛА. ФОТО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall посилить свою військову підтримку України. Компанія постачатиме системи захисту від дронів Skyranger.

Відповідну інформацію очільник компанії Армін Паппергер надав у інтерв'ю ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger, які можна встановлювати на Leopard, які Україна вже має. Очільник компанії стверджує, що такі системи забезпечують повний захист від безпілотників. За його словами, вже до кінця цього року Україна отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони.

Система Skyranger — це дистанційно керований бойовий модуль, оснащений автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, з можливістю додаткового встановлення пускової установки для зенітних ракет. Її можна інтегрувати на різні самохідні шасі, зокрема на танки Leopard 1 та Leopard 2.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повну бездронову зону. Це означає, що всі БпЛА будуть знищені", - зазначає Паппергер.

Підписання угоди відбудеться під час оборонної виставки DSEI у Лондоні. Точна кількість та модифікація Skyranger, яку отримає Україна, не розголошується.

