УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9798 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні від Німеччини
2 387 16

Україна до кінця року отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони для боротьби з БпЛА. ФОТО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall посилить свою військову підтримку України. Компанія постачатиме системи захисту від дронів Skyranger.

Відповідну інформацію очільник компанії Армін Паппергер надав у інтерв'ю ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger, які можна встановлювати на Leopard, які Україна вже має. Очільник компанії стверджує, що такі системи забезпечують повний захист від безпілотників. За його словами, вже до кінця цього року Україна отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони.

Система Skyranger — це дистанційно керований бойовий модуль, оснащений автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, з можливістю додаткового встановлення пускової установки для зенітних ракет. Її можна інтегрувати на різні самохідні шасі, зокрема на танки Leopard 1 та Leopard 2.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повну бездронову зону. Це означає, що всі БпЛА будуть знищені", - зазначає Паппергер.

Підписання угоди відбудеться під час оборонної виставки DSEI у Лондоні. Точна кількість та модифікація Skyranger, яку отримає Україна, не розголошується.

система skyranger

Також читайте: Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, - The Telegraph

Автор: 

поставки (279) Rheinmetall (133) війна в Україні (6078)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Німці більше за Україну переймаються в плані оборони. Бо у нас тільки "блогери-політруки" з пропагандою та дрони на кухнях. Хоча дякую, що хоч хтось щось робить, судячи з вчорашніх ударів по Донецьку
показати весь коментар
09.09.2025 10:50 Відповісти
+2
Золотий апарат !!!!

.
показати весь коментар
09.09.2025 10:50 Відповісти
+2
Звичайно це все добре і дуже добре. Але що всі БпЛА будуть знищені це перебільшення. Довжина фронту близько 3000 км, а одна установка перекриває 4 км і щоб повністю закрити повітряний простір від шахедів треба 750 таких установок.
показати весь коментар
09.09.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німці більше за Україну переймаються в плані оборони. Бо у нас тільки "блогери-політруки" з пропагандою та дрони на кухнях. Хоча дякую, що хоч хтось щось робить, судячи з вчорашніх ударів по Донецьку
показати весь коментар
09.09.2025 10:50 Відповісти
Золотий апарат !!!!

.
показати весь коментар
09.09.2025 10:50 Відповісти
О!, тільки хотів дати інфу з цього приводу, з цього в'ю - але не встиг, вона вже тут. Респект редакторам!

Втім, блогер https://www.ponomaroleg.com/skyranger-dlya-ukrainy-rheinmetall-uskoryaet-zashhitu-ot-dronov/ Олег Пономарь написав більше інформації з цієї презентації. Якщо кому цікаво - заходьте на цю ссиль.
показати весь коментар
09.09.2025 10:54 Відповісти
Звичайно це все добре і дуже добре. Але що всі БпЛА будуть знищені це перебільшення. Довжина фронту близько 3000 км, а одна установка перекриває 4 км і щоб повністю закрити повітряний простір від шахедів треба 750 таких установок.
показати весь коментар
09.09.2025 10:56 Відповісти
Це не на фронт, а від шахедів.
показати весь коментар
09.09.2025 11:05 Відповісти
Всеодне треба скіки штук щоб закрити з усіх ймовірних напрямків хочаб одне місто, населений пункт, ну хочаб районого масштабу.
показати весь коментар
09.09.2025 11:11 Відповісти
Це додаток до вже існуючої системи ППО. Дуже потрібний.
показати весь коментар
09.09.2025 11:15 Відповісти
Угу, для існуючого ППО від зеленского - он протидронна ППО - дивиться за небом - https://www.youtube.com/shorts/1pODSnQXa8o
показати весь коментар
09.09.2025 12:03 Відповісти
Це мобільні установки і якщо повітряна розвідка в напрямку польотів дронів добре спрацює то їх застосування буде дуже ефективно
показати весь коментар
09.09.2025 11:57 Відповісти
Все це добре. Але за вартість однієї такої вкусняшки можно було модернизувати три - чотири десятки, а можливо і більше, ось таких аппаратів українського виробництва - для нас важлава кількість - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
У 19 році пройшла всі випробування - той модернізуй. А нахріна, вирішила українська більшість - краще клоун та ржати з усіх.
показати весь коментар
09.09.2025 11:08 Відповісти
От мені цікаво, а куди вони ділися всі? Шилок ж у нас дофіга було і вони навіть ще зовсім недавно на парадах у Києві їздили. Це ж ідеальний варіант проти дронів, який дешевший за всі ці Гепарди...
показати весь коментар
09.09.2025 11:12 Відповісти
Тай ще з початком вторгненя поляки передали Україні декілька сотен машин, тай інші країни вар.догу. Так вони старі - але для цього і є така модернізація - дешево і сердито. А от як їх використовувало керівництво мо зеленского - судячи по їх ділах - десь розібрали на металлобрухт. А потім - закрийте нам небо. Як було з катками для розмінування для танків.
показати весь коментар
09.09.2025 11:23 Відповісти
З усього цього мені одне не зрозуміло: а нащо ці системи німці монтують на такнки Леопард? Для фронту - це ще якось пояснити можна; але для тилу - вони краще би личили на бетеерах, на всюдиходах.
показати весь коментар
09.09.2025 11:33 Відповісти
Щоб не вигадувати велосипед та для жорсткого позиціювання на землі, для швидкого маневрування та точності вогню.
показати весь коментар
09.09.2025 11:47 Відповісти
Можливо, для маневреності, в умовах нашого осіннє-весняного бездоріжжя... Адже дивлячись, які саме "Леопарди"... Наприклад, "Леопард-1" легкоброньований. А у нас, на півночі, така "твань", що кацапські танки та САУ, "на пузо сідали"...
показати весь коментар
09.09.2025 12:18 Відповісти
На четвертий рік війни "Зоркий сокіл" побачив, що в світі є справжнє ППО малої дальності. Три з половиною роки по всій Україні гоняють фермерські вантажівочки з кулеметами "Максим" і ліхтариками, і роблять вигляд наче вони ППО малої дальності.
показати весь коментар
09.09.2025 12:04 Відповісти
 
 