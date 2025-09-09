Украина до конца года получит современные мобильные системы противовоздушной обороны для борьбы с БПЛА. ФОТО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall усилит военную поддержку Украины. Компания будет поставлять системы защиты от дронов Skyranger.

Соответствующую информацию глава компании Армин Паппергер предоставил в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о мобильных системах противовоздушной обороны Skyranger, которые можно устанавливать на Leopard, которые у Украины уже есть. Глава компании утверждает, что такие системы обеспечивают полную защиту от беспилотников. По его словам, уже к концу этого года Украина получит современные мобильные системы противовоздушной обороны.

Система Skyranger – это дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, с возможностью дополнительной установки пусковой установки для зенитных ракет. Ее можно интегрировать на разные самоходные шасси, в частности, на танки Leopard 1 и Leopard 2.

"Каждая из этих систем может охватывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая полную бесдроновую зону. Это означает, что все БПЛА будут уничтожены", - отмечает Паппергер.

Подписание соглашения состоится в ходе оборонной выставки DSEI в Лондоне. Точное количество и модификация Skyranger, которую получит Украина, не разглашается.

