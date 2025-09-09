РУС
Украина до конца года получит современные мобильные системы противовоздушной обороны для борьбы с БПЛА. ФОТО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall усилит военную поддержку Украины. Компания будет поставлять системы защиты от дронов Skyranger.

Соответствующую информацию глава компании Армин Паппергер предоставил в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о мобильных системах противовоздушной обороны Skyranger, которые можно устанавливать на Leopard, которые у Украины уже есть. Глава компании утверждает, что такие системы обеспечивают полную защиту от беспилотников. По его словам, уже к концу этого года Украина получит современные мобильные системы противовоздушной обороны.

Система Skyranger – это дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, с возможностью дополнительной установки пусковой установки для зенитных ракет. Ее можно интегрировать на разные самоходные шасси, в частности, на танки Leopard 1 и Leopard 2.

"Каждая из этих систем может охватывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая полную бесдроновую зону. Это означает, что все БПЛА будут уничтожены", - отмечает Паппергер.

Подписание соглашения состоится в ходе оборонной выставки DSEI в Лондоне. Точное количество и модификация Skyranger, которую получит Украина, не разглашается.

Німці більше за Україну переймаються в плані оборони. Бо у нас тільки "блогери-політруки" з пропагандою та дрони на кухнях. Хоча дякую, що хоч хтось щось робить, судячи з вчорашніх ударів по Донецьку
Золотий апарат !!!!

.
Звичайно це все добре і дуже добре. Але що всі БпЛА будуть знищені це перебільшення. Довжина фронту близько 3000 км, а одна установка перекриває 4 км і щоб повністю закрити повітряний простір від шахедів треба 750 таких установок.
Німці більше за Україну переймаються в плані оборони. Бо у нас тільки "блогери-політруки" з пропагандою та дрони на кухнях. Хоча дякую, що хоч хтось щось робить, судячи з вчорашніх ударів по Донецьку
Золотий апарат !!!!

.
О!, тільки хотів дати інфу з цього приводу, з цього в'ю - але не встиг, вона вже тут. Респект редакторам!

Втім, блогер https://www.ponomaroleg.com/skyranger-dlya-ukrainy-rheinmetall-uskoryaet-zashhitu-ot-dronov/ Олег Пономарь написав більше інформації з цієї презентації. Якщо кому цікаво - заходьте на цю ссиль.
Звичайно це все добре і дуже добре. Але що всі БпЛА будуть знищені це перебільшення. Довжина фронту близько 3000 км, а одна установка перекриває 4 км і щоб повністю закрити повітряний простір від шахедів треба 750 таких установок.
Це не на фронт, а від шахедів.
Всеодне треба скіки штук щоб закрити з усіх ймовірних напрямків хочаб одне місто, населений пункт, ну хочаб районого масштабу.
Це додаток до вже існуючої системи ППО. Дуже потрібний.
Угу, для існуючого ППО від зеленского - он протидронна ППО - дивиться за небом - https://www.youtube.com/shorts/1pODSnQXa8o
Це мобільні установки і якщо повітряна розвідка в напрямку польотів дронів добре спрацює то їх застосування буде дуже ефективно
Все це добре. Але за вартість однієї такої вкусняшки можно було модернизувати три - чотири десятки, а можливо і більше, ось таких аппаратів українського виробництва - для нас важлава кількість - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
У 19 році пройшла всі випробування - той модернізуй. А нахріна, вирішила українська більшість - краще клоун та ржати з усіх.
От мені цікаво, а куди вони ділися всі? Шилок ж у нас дофіга було і вони навіть ще зовсім недавно на парадах у Києві їздили. Це ж ідеальний варіант проти дронів, який дешевший за всі ці Гепарди...
Тай ще з початком вторгненя поляки передали Україні декілька сотен машин, тай інші країни вар.догу. Так вони старі - але для цього і є така модернізація - дешево і сердито. А от як їх використовувало керівництво мо зеленского - судячи по їх ділах - десь розібрали на металлобрухт. А потім - закрийте нам небо. Як було з катками для розмінування для танків.
З усього цього мені одне не зрозуміло: а нащо ці системи німці монтують на такнки Леопард? Для фронту - це ще якось пояснити можна; але для тилу - вони краще би личили на бетеерах, на всюдиходах.
Щоб не вигадувати велосипед та для жорсткого позиціювання на землі, для швидкого маневрування та точності вогню.
Можливо, для маневреності, в умовах нашого осіннє-весняного бездоріжжя... Адже дивлячись, які саме "Леопарди"... Наприклад, "Леопард-1" легкоброньований. А у нас, на півночі, така "твань", що кацапські танки та САУ, "на пузо сідали"...
На четвертий рік війни "Зоркий сокіл" побачив, що в світі є справжнє ППО малої дальності. Три з половиною роки по всій Україні гоняють фермерські вантажівочки з кулеметами "Максим" і ліхтариками, і роблять вигляд наче вони ППО малої дальності.
