Начинает работу крупнейший в Европе завод Rheinmetall по производству артснарядов

Rheinmetall об увеличении производства

Крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе, построенный оборонным концерном Rheinmetall AG в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония), начинает работу в среду, сообщает Bloomberg.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

На открытии завода в городе Унтерлюс 27 августа ожидаются гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.

Отмечается, что Rheinmetall начал строительство завода еще в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета 2025 года.

Завод по производству снарядов начал пробную эксплуатацию во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тыс. снарядов в год после полного ввода в эксплуатацию с 2027 года.

Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а другое для загрузки и упаковки.

Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро. На объекте будет создано более 500 рабочих мест.

Rheinmetall также планирует производить снаряды для реактивной артиллерии на заводе, начиная с 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и Rheinmetall хотят создать совместное предприятие по производству артснарядов в Украине.

До того стало известно, что завод боеприпасов немецкого оружейного концерна Rheinmetall в Украине начнет работать в 2026 году.

14 марта 2024 года генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

