Начинает работу крупнейший в Европе завод Rheinmetall по производству артснарядов
Крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе, построенный оборонным концерном Rheinmetall AG в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония), начинает работу в среду, сообщает Bloomberg.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
На открытии завода в городе Унтерлюс 27 августа ожидаются гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.
Отмечается, что Rheinmetall начал строительство завода еще в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета 2025 года.
Завод по производству снарядов начал пробную эксплуатацию во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тыс. снарядов в год после полного ввода в эксплуатацию с 2027 года.
Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а другое для загрузки и упаковки.
Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро. На объекте будет создано более 500 рабочих мест.
Rheinmetall также планирует производить снаряды для реактивной артиллерии на заводе, начиная с 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и Rheinmetall хотят создать совместное предприятие по производству артснарядов в Украине.
До того стало известно, что завод боеприпасов немецкого оружейного концерна Rheinmetall в Украине начнет работать в 2026 году.
14 марта 2024 года генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підем разом по
чередуснаряди...
Підманула - підвела!
с Зеленским мы паБедим !
.
Глава Rheinmetall незадоволений темпами будівництва заводу в Україні через "дуже високий" рівень бюрократії
Армін Паппергер зазначив, що Rheinmetall почав будівництво приблизно в той самий час в Німеччині та в Україні. У Німеччині вже закінчили, а в Україні - ще ні.
Я пока не слышал про обстрел бюркратичными ракетами)))))
Для глухого кацапочукчі: зверни увагу,мій пост-відповідь Alex O #513819 -він про бюрократію нячого не пише,а не Добрий Дзядзьо #568312
Низовые чинуши начинали просьбы с холодильников телевизоров под видом благоустройства те что повыше намекали на наличные суммы. Он и финны были реально в акуе!