"Снарядный завод в Украине не достроен из-за бюрократии", - Rheinmetall

Сейчас темпы возведения завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как бы хотелось.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации отчета компании за шесть месяцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 000 снарядов в год уже готовят к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор в стадии строительства.

"Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод - и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине - еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высокий, и это меня не радует", - сказал он.

"Но есть и позитив: теперь они хотят удвоить мощности первого завода. Это хорошая новость. Еще один плюс - они готовы двигаться дальше и увеличивать объемы производства, но сейчас не хватает финансирования", - добавил Паппергер.

Как сообщалось накануне, Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине.