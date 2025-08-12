"Снарядный завод в Украине не достроен из-за бюрократии", - Rheinmetall
Сейчас темпы возведения завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как бы хотелось.
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации отчета компании за шесть месяцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Как отмечается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 000 снарядов в год уже готовят к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор в стадии строительства.
"Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод - и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине - еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высокий, и это меня не радует", - сказал он.
"Но есть и позитив: теперь они хотят удвоить мощности первого завода. Это хорошая новость. Еще один плюс - они готовы двигаться дальше и увеличивать объемы производства, но сейчас не хватает финансирования", - добавил Паппергер.
Как сообщалось накануне, Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине.
Кожен у цих силуетах побачить те, чого сам забажає.
90% - сіра маса корупціонерів, яким все одно яка влада - хоч українська, хоч рашисти, хоч марсіани. Аби лише давали красти.
5% - зрадники.
4% - патріоти. Які крадуть дуже патріотично. З думками про Батьківщину.
1% - це ті, хто лише прийшов на держслужбу і ще не визначився, до якої категорії належить.
А тепер уявіть, що в інших сферах, які не настільки публічні.
От як тільки уявите, так і зрозумієте, коли полетять українські ракети ППО, балістика, і т.п.
там же десь поруч, в австрії, міндіч.
подзвони, запроси у лязню з *******, запропонуй пару трійку відсотків.
все буде вирішене, вже на на ватра.
Лінчувати за зраду Україні!
Ну як можна було дати владу малограмотному наглому блазню і всілякій швалі? Привести до влади всіляку шваль і мерзоту і надіятись на що? Що то буде адекватна і розумна влада, яка буде толково в тій державі наводити порядок і організовувати її оборону?!
Ну то ж якими дебілами треба бути, щоб хоч на мить припустити таку маячную?
Та вся зелена мерзота вміє лиш одне: загрібати бало, що мимо пропливає та срати на голови зЄбанатам. Ну і ще сцяти їм межи очі...
а закон про світлофори у час війни ? І ДОСІ АВТОРИ ЗАКОНУ НЕ ВІСЯТЬ НА ФОНАРЯХ КОЛО РАДИ .
Цікаво, що ж це за диверсант такий, з бабушкою в ростові і братом в фсб? Це не ларьок з чебуреками, рішення по такому заводу приймаються на рівні одного з 5-6 "потужних менеджерів".
Чому журналісти призвищ називають ?
====================
Це шкідництво та саботаж ворожих агентів. А ніяка не бюрократія
За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar.
Най буде так, ми зрозуміли...
А може ось тому?
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10162384342463439?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·
Прості мільярдери з народу.
А як все красиво починалося…
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/24415193461426561?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-y-R 17 год ·
ПЛІВКИ МІНДІЧА
ІСТОРІЯ 1: Про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк
Ця влада «ближча до людей» і тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи в нерухомості.
Крипта їм здається таким активом, який не можна відстежити і яким легко можна користуватися по всьому світу.
Це і правда, і не зовсім правда.
Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО В КРИПТІ - це стає величезною проблемою.
А саме така сума фігурує на плівках НАБУ.
Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати?
Виникла топова ідея: КУПИТИ БАНК, А КРАЩЕ - ФРАНЦУЗЬКИЙ БАНК.
Європа - досить бюрократична частина світу, але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною.
І тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості:
Ця людина - своя.
У цієї людини є «білий» дохід.
Цією людиною став Олег Шурма - рідний брат ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи і він точно має отримати дозвіл.
Але що відбувається далі?
А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку.
І тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що, можливо, потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. )))))))))
Як закінчилася ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку - я не знаю.
Але що знаю точно: обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний і з цією справою теж.
Тобто, що маємо на виході:
Є 5 млрд євро в крипті.
Спроба купити французький банк для відмивання цих коштів.
Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалися відмити ці кошти.
Якщо про це знають німецькі правоохороні органи, як думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп?
Я просто в шоці якщо це правда, як на нас дивляться різні західні чиновники.