Новости Производство боеприпасов в Украине
11 008 92

"Снарядный завод в Украине не достроен из-за бюрократии", - Rheinmetall

rheinmetall

Сейчас темпы возведения завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как бы хотелось.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации отчета компании за шесть месяцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 000 снарядов в год уже готовят к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор в стадии строительства.

"Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод - и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине - еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высокий, и это меня не радует", - сказал он.

"Но есть и позитив: теперь они хотят удвоить мощности первого завода. Это хорошая новость. Еще один плюс - они готовы двигаться дальше и увеличивать объемы производства, но сейчас не хватает финансирования", - добавил Паппергер.

Как сообщалось накануне, Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине.

Автор: 

боеприпасы (2393) бюрократия (87) ОПК (180) Rheinmetall (85)


Топ комментарии
+65
Хочеться побажати цим двом гнидам одного...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:53 Ответить
+49
Це вже саботаж, чи етадругоє?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:48 Ответить
+47
не хтось, а найвеличніший з дєрмаком. Дрони уже давно під ними
показать весь комментарий
12.08.2025 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть тут хтось хоче наваритись бл*ть.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:48 Ответить
не хтось, а найвеличніший з дєрмаком. Дрони уже давно під ними
показать весь комментарий
12.08.2025 08:50 Ответить
Хочеться побажати цим двом гнидам одного...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:53 Ответить
Самий правильний монтаж тєл, котрі на це заслуговують.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:01 Ответить
Це Зеленський і Єрмак? Я правильно розумію?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:16 Ответить
Ви слідчий? Не стану вам відповідати, думайте що завгодно.

Кожен у цих силуетах побачить те, чого сам забажає.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:30 Ответить
Щось силуети занадто схожі. Мабуть це зеленський і татаров. А єрмак, як завжди, здриснув.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:44 Ответить
за кожним "ХТОСЬ", завжди стоїть "КОНКРЕТНЕ" прізвіще.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:01 Ответить
Найвеличніший, найефективніший ! За це потрібно брати за яйця!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:11 Ответить
Порошенко,хто ж іще в нас барига!!!!????
показать весь комментарий
12.08.2025 11:34 Ответить
Це нам вирок..
показать весь комментарий
12.08.2025 08:48 Ответить
"Я ваш вирок" © 2019
показать весь комментарий
12.08.2025 09:39 Ответить
Це вже саботаж, чи етадругоє?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:48 Ответить
так,ета другоє і президент тут звісно нє-прі-чьом ета всьо проіскі вражескіх врагов...
показать весь комментарий
12.08.2025 09:07 Ответить
єто вінават порошенкооо. нє трогайтє зі лідора - він найкращіййййй
показать весь комментарий
12.08.2025 09:25 Ответить
Саботаж через корупцію,але німці толерантні,прямо не скажуть,типу бюрократія.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:16 Ответить
Трамп винний!)
показать весь комментарий
12.08.2025 08:49 Ответить
Винний агент Козир, тому агент Краснов не винний чи навпаки. А може обидва добре працюють на рашафюрера?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:47 Ответить
99 процентов бюрократов это агентура путина,остальные просто хабарники.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:50 Ответить
Не так. Серед бюрократів:
90% - сіра маса корупціонерів, яким все одно яка влада - хоч українська, хоч рашисти, хоч марсіани. Аби лише давали красти.
5% - зрадники.
4% - патріоти. Які крадуть дуже патріотично. З думками про Батьківщину.
1% - це ті, хто лише прийшов на держслужбу і ще не визначився, до якої категорії належить.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:58 Ответить
Бюрократ вже на гиляці показує напрямок вітру?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:51 Ответить
І зверніть увагу - формально, снаряди, завод з їх виробництва, та співпраця з німцями, це тема №1, по важливості.
А тепер уявіть, що в інших сферах, які не настільки публічні.
От як тільки уявите, так і зрозумієте, коли полетять українські ракети ППО, балістика, і т.п.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:51 Ответить
Повний трешак, при перспективі припинення допомоги з боку США, зешобла гальмує будівництво снарядного заводу. Вова, та твої 5 потужних менеджерів після цього мають особисто розчин в ручну цілодобово мішати і цеглу класти.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:52 Ответить
Да, это реальный треш. Если руководитель очень крупной иностранной компании решил выступить с заявой в СМИ - это значит что все нормальные и околонормальные инструменты решения проблемы исчерпаны.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:04 Ответить
де там ті інвестняні чи ще хтось? це вже знаходиться за межами здорового глузду..., це не бюрократія, герр, це інше... це корупція у всій красі та жаху..., коли жируюча в тилу мразота, сидячі на горі з трупів, питає, а де мій інтерес в цій справі..., що саме я буду з цього мати...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:54 Ответить
🔥🔥🔥
показать весь комментарий
12.08.2025 09:53 Ответить
Після самміту педофілів на Алясці це буде неактуально.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:54 Ответить
Ця подія саме під такою назвою й повинна увійти в історію.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:24 Ответить
Мля..нема слів.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:54 Ответить
армін папперґер, ти як не рідний!
там же десь поруч, в австрії, міндіч.
подзвони, запроси у лязню з *******, запропонуй пару трійку відсотків.
все буде вирішене, вже на на ватра.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:55 Ответить
*на завтра
показать весь комментарий
12.08.2025 09:18 Ответить
Збиріть тих бюрократів і відпрате наступного дня на Покровськ - наступники все будуть погоджувати наперед !!!
показать весь комментарий
12.08.2025 08:55 Ответить
А ті, що повинні в виробництві бракованих мін, вже закінчилися? Ok, тоді за ними йдуть до окопів ці бюрократи та хабарники, так точно переможемо.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:26 Ответить
Треба писати чесно, снарядний завод в Україні не добудований через корупцію та розкрадання коштів членами студії Квартал-95!
Лінчувати за зраду Україні!
показать весь комментарий
12.08.2025 08:55 Ответить
замість друкувати гнівні пости жирним шрифтом - піди та врешті лінчуй, ти чудово прізвища "членів" студії квартал
показать весь комментарий
12.08.2025 09:45 Ответить
буратінка воює з Україною на усіх фронтах.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:57 Ответить
Які снаряди? Зєля вже здає пуйлу всі окуповані території! Решту України за допомогою зєбанди приберуть потихеньку без боїв, як бульболенд.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:59 Ответить
Дійсно, на хрін ті снаряди. Головне, щоб грошенята і під себе.
Ну як можна було дати владу малограмотному наглому блазню і всілякій швалі? Привести до влади всіляку шваль і мерзоту і надіятись на що? Що то буде адекватна і розумна влада, яка буде толково в тій державі наводити порядок і організовувати її оборону?!
Ну то ж якими дебілами треба бути, щоб хоч на мить припустити таку маячную?
Та вся зелена мерзота вміє лиш одне: загрібати бало, що мимо пропливає та срати на голови зЄбанатам. Ну і ще сцяти їм межи очі...
показать весь комментарий
12.08.2025 09:14 Ответить
Справа ЗЕ-Міддіча-Чернишова живе та перемагає! Як завжди все потужно, незламно пройобано! Мудрий нарід сцить кіпятком від потужної найвеличності ! Так пабєдім!
показать весь комментарий
12.08.2025 09:05 Ответить
А прикольно ж то як? зЄбанати, вам весело, ви і далі ржьотє?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:05 Ответить
Зешоблі не до заводу , вони подали до верховної ради законопроект, щоб люди які називають їх підорами, несли кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:08 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:22 Ответить
Ну що тут скажеш, - лідори...
показать весь комментарий
12.08.2025 09:29 Ответить
😀
а закон про світлофори у час війни ? І ДОСІ АВТОРИ ЗАКОНУ НЕ ВІСЯТЬ НА ФОНАРЯХ КОЛО РАДИ .
показать весь комментарий
12.08.2025 09:38 Ответить
зеленський завів українських хлопців в западню уготовлену ворогами українського народу.всі дії зеленського - це план по знищенню українських чоловіків,відтіль і корупція під час війни,саботаж,пусті балачки про перемогу і зрада солдата керівництвом ЗСУ.без зміни влади Україна пощезне.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:08 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
12.08.2025 09:56 Ответить
Якби влада була повністю українська, то за скаргою німців всі причетні до саботажу повинні би бути покарані. Але у нас таких бюрократів підвищують, або, як засвітились, беруть долю і відпускають з награбованим. Американці прямо кажуть, що у нас скрізь корупція, і коли їм кажуть, що Україні треба допомогти, то вони одразу за корупцію. Навіть поиклади їх допомоги іншим корумпованим країнам не впливають. Бо сьогодні вони вже так вирішили.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:09 Ответить
Це б у мирний час було б бюрократією. А під час війни саботаж будівництва заводу з виробництва снарядів називається диверсією.
Цікаво, що ж це за диверсант такий, з бабушкою в ростові і братом в фсб? Це не ларьок з чебуреками, рішення по такому заводу приймаються на рівні одного з 5-6 "потужних менеджерів".
показать весь комментарий
12.08.2025 09:09 Ответить
Німці не зрозуміли головного : Поки не занесуть ЗЕленим тварюкам, нічого не покращиться. Стадо ЗЕбанутих, яких тупе бидло привело до влади в 2019 році, прийшло на кормленіє. Бубочка всюди де тільки можливо поставив своїх ЗЕбанутих тварюк. Так що, дебіли, які голосовали за ЗЕбанутих покидьків, не нарікайте, це ваш вибір.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:11 Ответить
"Снарядний завод в Україні не добудований через"зелено- диверсійний рашистський філіал " в українській владв
показать весь комментарий
12.08.2025 09:12 Ответить
очікувано, так же як пару років тому з турецькою компанією що виробляла байрактари - хотіли будувати завод а коли наші крадії почали вимагати відкати по 30 мільйонів за узгодження проекту енергопостачання то ті послали нах і закрили тему.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:13 Ответить
Ось зараз би назвати усі призвища і конфіскувати майно ціх сволот
Чому журналісти призвищ називають ?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:35 Ответить
Тому що їм уже через 30 хвилин дадуть гарних звіздюлєй для "уточнення данних", а через годину вони вже будуть у статусі "необмежено прридатних" штурмувати Горлівку лопатою Кулєби. Доброго вечора, ми з України.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:49 Ответить
Е багато журналістів за кордоном .
показать весь комментарий
12.08.2025 11:26 Ответить
Як завжди стримані німці дипломатично назвали корупцію в Україні бюрократією. Для цієї влади немає війни.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:14 Ответить
Хтось на Заході повірив нашій владі)))
показать весь комментарий
12.08.2025 09:15 Ответить
А вони не знають ож шо то е "відкат"?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:16 Ответить
А як відмазувати всяких чернишових - де й бюрократія дівається.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:17 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:17 Ответить
Ну не може німець прямо казати, що зєля = ворог України
показать весь комментарий
12.08.2025 09:20 Ответить
У зелених гнид війни немає.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:25 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:32 Ответить
Інвест няні не встигають допомагати, а бо німці ніяк не зрозуміють що таке відкат (((
показать весь комментарий
12.08.2025 09:26 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:31 Ответить
Мабуть знову винен Червінський або НАБУ й САП.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:28 Ответить
Де той бюрократ ? Дайте народу за його шію потримати
показать весь комментарий
12.08.2025 09:29 Ответить
СБУ НАБУ - фас
показать весь комментарий
12.08.2025 09:30 Ответить
Э, панi Cофiя, такий шанс буде лишень на наступних виборах. А може й перевиберуть, а не за шиворiт потримають.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:50 Ответить
Енергетикам -дай , санітарній службі-дай , пожежникам- дай , екології -дай , і т/д --ось і бюрократія по укр.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:30 Ответить
"Я від Фрідріха Германовича, ось конверт"
показать весь комментарий
12.08.2025 09:31 Ответить
Здається мені, що з цим заводом буде те, що з заводом Байрактарів. Якого немає вже років 3
показать весь комментарий
12.08.2025 09:38 Ответить
"Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію"
====================
Це шкідництво та саботаж ворожих агентів. А ніяка не бюрократія
показать весь комментарий
12.08.2025 09:48 Ответить
ОПа !!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
30.01.23

За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:52 Ответить
Це не бюрократія , це зрада . і робляться ці перешкоди цілеспрямованно та навмисно. і це все видно з 2019р. прокидайтесь люди !
показать весь комментарий
12.08.2025 09:58 Ответить
Німці не могли прямо сказати, що в Україні величезна корупція на всіх рівнях державної влади, що вимоги відкатів йдуть за найменшу кому в будь-якому тексті чи то урядового/владного рішення, чи то дозволу/ліцензії... Вигадали ефемерне "заважає бюрократія"!...
Най буде так, ми зрозуміли...
показать весь комментарий
12.08.2025 09:59 Ответить
Знов Порошенко винний...
показать весь комментарий
12.08.2025 10:04 Ответить
... саботаж і диверсанти привіт владі .
показать весь комментарий
12.08.2025 10:06 Ответить
От чому Трамп посилає нас всі ха хрін? Ну чого ж він такий? І, взагалі, ну чому США нас зрадили, по-факту?
А може ось тому?

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10162384342463439?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·

Прості мільярдери з народу.

А як все красиво починалося…

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/24415193461426561?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-y-R 17 год ·

ПЛІВКИ МІНДІЧА

ІСТОРІЯ 1: Про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк

Ця влада «ближча до людей» і тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи в нерухомості.

Крипта їм здається таким активом, який не можна відстежити і яким легко можна користуватися по всьому світу.

Це і правда, і не зовсім правда.

Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО В КРИПТІ - це стає величезною проблемою.

А саме така сума фігурує на плівках НАБУ.

Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати?

Виникла топова ідея: КУПИТИ БАНК, А КРАЩЕ - ФРАНЦУЗЬКИЙ БАНК.

Європа - досить бюрократична частина світу, але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною.

І тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості:

Ця людина - своя.

У цієї людини є «білий» дохід.

Цією людиною став Олег Шурма - рідний брат ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи і він точно має отримати дозвіл.

Але що відбувається далі?

А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку.

І тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що, можливо, потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. )))))))))

Як закінчилася ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку - я не знаю.

Але що знаю точно: обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний і з цією справою теж.

Тобто, що маємо на виході:

Є 5 млрд євро в крипті.

Спроба купити французький банк для відмивання цих коштів.

Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалися відмити ці кошти.

Якщо про це знають німецькі правоохороні органи, як думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:08 Ответить
Вершина тупості нах лізти у Францію, де високі податки і тому багато різних бюрократичних затримок, якщо це можна зробити через інші більш лояльні країни, ту ж австрію.
Я просто в шоці якщо це правда, як на нас дивляться різні західні чиновники.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
Не бюрократії дядя. В нас вона значно менше за німецьку, вот не треба ляля. В от шо точно є - корупція. І поки не буде відкату, то ніхто нічого не робитиме
показать весь комментарий
12.08.2025 10:08 Ответить
Бггг, о чуваки. Ви шо думали, шо Україні можна допомогати безкоштовно? Спочатку проплатіть а потім будете допомогати.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:13 Ответить
Снарядний, ракетний, та інші заводи не побудовані в Україні чернех Боневтіка Потужно-Брехливого. По його діях складається таке враження, що він одягнувши мілітарі говорить красиві речі, а діє на користь ворога.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:30 Ответить
завод буде ,але не при гнусавому
показать весь комментарий
12.08.2025 10:38 Ответить
Я знаю город будет,я знаю саду цвесть,но когда зелупа сядят лет на шесть.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:39 Ответить
зехудоба,чому язики до дупи собі позасовували,чому ******* свої не відкриваєте,чи ви зайняті іржанієм? Берить плюшових свинок і вперед на банкову,чи до дому до вашого обранця. Де броньовані пенсонафронтовики,починайте плюватись лайном що то все " ухилянти" винні.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:42 Ответить
Перевод на общепонятый: "уровень коррупции в Украине зашкаливает. Но они обнаглели до предела и хотят отжать ещё больше наших денег. Но мы им не дадим."
показать весь комментарий
12.08.2025 10:56 Ответить
Херня яка! Якби була у Зельоних ціль побудувати, то побудували б. А насправді нізащо не побудують.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:07 Ответить
А потім скажуть чому недобудували ,бо хочуть потроїти.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:35 Ответить
ну шо, ще не наржались? Скоро кров'ю ржати всі будемо
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
Необхідно оголосити збір грошей на хабар для них :
показать весь комментарий
12.08.2025 12:03 Ответить
 
 