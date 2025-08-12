УКР
Новини Виробництво боєприпасів в Україні
"Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію", - Rheinmetall

Наразі темпи зведення заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профінансують Нідерланди: Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для України

"Але є й позитив: тепер вони хочуть подвоїти потужності першого заводу. Це гарна новина. Ще один плюс - вони готові рухатися далі та збільшувати обсяги виробництва, але зараз бракує фінансування", - додав Папперґер.

Як повідомлялося напередодні, Rheinmetall планує удвічі збільшити виробництво 155-мм снарядів на майбутньому заводі в Україні.

боєприпаси (2333) бюрократія (37) ОПК (257) Rheinmetall (128)


+42
Хочеться побажати цим двом гнидам одного...
12.08.2025 08:53 Відповісти
+32
не хтось, а найвеличніший з дєрмаком. Дрони уже давно під ними
12.08.2025 08:50 Відповісти
+30
Це вже саботаж, чи етадругоє?
12.08.2025 08:48 Відповісти
Навіть тут хтось хоче наваритись бл*ть.
12.08.2025 08:48 Відповісти
не хтось, а найвеличніший з дєрмаком. Дрони уже давно під ними
12.08.2025 08:50 Відповісти
Хочеться побажати цим двом гнидам одного...
12.08.2025 08:53 Відповісти
Самий правильний монтаж тєл, котрі на це заслуговують.
12.08.2025 09:01 Відповісти
Це Зеленський і Єрмак? Я правильно розумію?
12.08.2025 10:16 Відповісти
Це нам вирок..
12.08.2025 08:48 Відповісти
"Я ваш вирок" © 2019
12.08.2025 09:39 Відповісти
Це вже саботаж, чи етадругоє?
12.08.2025 08:48 Відповісти
так,ета другоє і президент тут звісно нє-прі-чьом ета всьо проіскі вражескіх врагов...
12.08.2025 09:07 Відповісти
єто вінават порошенкооо. нє трогайтє зі лідора - він найкращіййййй
12.08.2025 09:25 Відповісти
Саботаж через корупцію,але німці толерантні,прямо не скажуть,типу бюрократія.
12.08.2025 10:16 Відповісти
Трамп винний!)
12.08.2025 08:49 Відповісти
Винний агент Козир, тому агент Краснов не винний чи навпаки. А може обидва добре працюють на рашафюрера?
12.08.2025 09:47 Відповісти
99 процентов бюрократов это агентура путина,остальные просто хабарники.
12.08.2025 08:50 Відповісти
Не так. Серед бюрократів:
90% - сіра маса корупціонерів, яким все одно яка влада - хоч українська, хоч рашисти, хоч марсіани. Аби лише давали красти.
5% - зрадники.
4% - патріоти. Які крадуть дуже патріотично. З думками про Батьківщину.
1% - це ті, хто лише прийшов на держслужбу і ще не визначився, до якої категорії належить.
12.08.2025 08:58 Відповісти
Бюрократ вже на гиляці показує напрямок вітру?
12.08.2025 08:51 Відповісти
І зверніть увагу - формально, снаряди, завод з їх виробництва, та співпраця з німцями, це тема №1, по важливості.
А тепер уявіть, що в інших сферах, які не настільки публічні.
От як тільки уявите, так і зрозумієте, коли полетять українські ракети ППО, балістика, і т.п.
12.08.2025 08:51 Відповісти
Повний трешак, при перспективі припинення допомоги з боку США, зешобла гальмує будівництво снарядного заводу. Вова, та твої 5 потужних менеджерів після цього мають особисто розчин в ручну цілодобово мішати і цеглу класти.
12.08.2025 08:52 Відповісти
Да, это реальный треш. Если руководитель очень крупной иностранной компании решил выступить с заявой в СМИ - это значит что все нормальные и околонормальные инструменты решения проблемы исчерпаны.
12.08.2025 10:04 Відповісти
де там ті інвестняні чи ще хтось? це вже знаходиться за межами здорового глузду..., це не бюрократія, герр, це інше... це корупція у всій красі та жаху..., коли жируюча в тилу мразота, сидячі на горі з трупів, питає, а де мій інтерес в цій справі..., що саме я буду з цього мати...
показати весь коментар
🔥🔥🔥
12.08.2025 09:53 Відповісти
Після самміту педофілів на Алясці це буде неактуально.
12.08.2025 08:54 Відповісти
Ця подія саме під такою назвою й повинна увійти в історію.
12.08.2025 09:24 Відповісти
Мля..нема слів.
12.08.2025 08:54 Відповісти
армін папперґер, ти як не рідний!
там же десь поруч, в австрії, міндіч.
подзвони, запроси у лязню з *******, запропонуй пару трійку відсотків.
все буде вирішене, вже на на ватра.
12.08.2025 08:55 Відповісти
*на завтра
12.08.2025 09:18 Відповісти
Збиріть тих бюрократів і відпрате наступного дня на Покровськ - наступники все будуть погоджувати наперед !!!
12.08.2025 08:55 Відповісти
А ті, що повинні в виробництві бракованих мін, вже закінчилися? Ok, тоді за ними йдуть до окопів ці бюрократи та хабарники, так точно переможемо.
12.08.2025 09:26 Відповісти
Треба писати чесно, снарядний завод в Україні не добудований через корупцію та розкрадання коштів членами студії Квартал-95!
Лінчувати за зраду Україні!
12.08.2025 08:55 Відповісти
замість друкувати гнівні пости жирним шрифтом - піди та врешті лінчуй, ти чудово прізвища "членів" студії квартал
12.08.2025 09:45 Відповісти
буратінка воює з Україною на усіх фронтах.
12.08.2025 08:57 Відповісти
Які снаряди? Зєля вже здає пуйлу всі окуповані території! Решту України за допомогою зєбанди приберуть потихеньку без боїв, як бульболенд.
12.08.2025 08:59 Відповісти
Дійсно, на хрін ті снаряди. Головне, щоб грошенята і під себе.
Ну як можна було дати владу малограмотному наглому блазню і всілякій швалі? Привести до влади всіляку шваль і мерзоту і надіятись на що? Що то буде адекватна і розумна влада, яка буде толково в тій державі наводити порядок і організовувати її оборону?!
Ну то ж якими дебілами треба бути, щоб хоч на мить припустити таку маячную?
Та вся зелена мерзота вміє лиш одне: загрібати бало, що мимо пропливає та срати на голови зЄбанатам. Ну і ще сцяти їм межи очі...
12.08.2025 09:14 Відповісти
Справа ЗЕ-Міддіча-Чернишова живе та перемагає! Як завжди все потужно, незламно пройобано! Мудрий нарід сцить кіпятком від потужної найвеличності ! Так пабєдім!
12.08.2025 09:05 Відповісти
А прикольно ж то як? зЄбанати, вам весело, ви і далі ржьотє?
12.08.2025 09:05 Відповісти
Зешоблі не до заводу , вони подали до верховної ради законопроект, щоб люди які називають їх підорами, несли кримінальну відповідальність.
12.08.2025 09:08 Відповісти
12.08.2025 09:22 Відповісти
Ну що тут скажеш, - лідори...
12.08.2025 09:29 Відповісти
😀
а закон про світлофори у час війни ? І ДОСІ АВТОРИ ЗАКОНУ НЕ ВІСЯТЬ НА ФОНАРЯХ КОЛО РАДИ .
12.08.2025 09:38 Відповісти
зеленський завів українських хлопців в западню уготовлену ворогами українського народу.всі дії зеленського - це план по знищенню українських чоловіків,відтіль і корупція під час війни,саботаж,пусті балачки про перемогу і зрада солдата керівництвом ЗСУ.без зміни влади Україна пощезне.
12.08.2025 09:08 Відповісти
😢😢😢
12.08.2025 09:56 Відповісти
Якби влада була повністю українська, то за скаргою німців всі причетні до саботажу повинні би бути покарані. Але у нас таких бюрократів підвищують, або, як засвітились, беруть долю і відпускають з награбованим. Американці прямо кажуть, що у нас скрізь корупція, і коли їм кажуть, що Україні треба допомогти, то вони одразу за корупцію. Навіть поиклади їх допомоги іншим корумпованим країнам не впливають. Бо сьогодні вони вже так вирішили.
12.08.2025 09:09 Відповісти
Це б у мирний час було б бюрократією. А під час війни саботаж будівництва заводу з виробництва снарядів називається диверсією.
Цікаво, що ж це за диверсант такий, з бабушкою в ростові і братом в фсб? Це не ларьок з чебуреками, рішення по такому заводу приймаються на рівні одного з 5-6 "потужних менеджерів".
12.08.2025 09:09 Відповісти
Німці не зрозуміли головного : Поки не занесуть ЗЕленим тварюкам, нічого не покращиться. Стадо ЗЕбанутих, яких тупе бидло привело до влади в 2019 році, прийшло на кормленіє. Бубочка всюди де тільки можливо поставив своїх ЗЕбанутих тварюк. Так що, дебіли, які голосовали за ЗЕбанутих покидьків, не нарікайте, це ваш вибір.
12.08.2025 09:11 Відповісти
"Снарядний завод в Україні не добудований через"зелено- диверсійний рашистський філіал " в українській владв
12.08.2025 09:12 Відповісти
очікувано, так же як пару років тому з турецькою компанією що виробляла байрактари - хотіли будувати завод а коли наші крадії почали вимагати відкати по 30 мільйонів за узгодження проекту енергопостачання то ті послали нах і закрили тему.
12.08.2025 09:13 Відповісти
Ось зараз би назвати усі призвища і конфіскувати майно ціх сволот
Чому журналісти призвищ називають ?
12.08.2025 09:35 Відповісти
Як завжди стримані німці дипломатично назвали корупцію в Україні бюрократією. Для цієї влади немає війни.
12.08.2025 09:14 Відповісти
Хтось на Заході повірив нашій владі)))
12.08.2025 09:15 Відповісти
А вони не знають ож шо то е "відкат"?
12.08.2025 09:16 Відповісти
А як відмазувати всяких чернишових - де й бюрократія дівається.
12.08.2025 09:17 Відповісти
12.08.2025 09:17 Відповісти
Ну не може німець прямо казати, що зєля = ворог України
12.08.2025 09:20 Відповісти
У зелених гнид війни немає.
12.08.2025 09:25 Відповісти
12.08.2025 09:32 Відповісти
Інвест няні не встигають допомагати, а бо німці ніяк не зрозуміють що таке відкат (((
12.08.2025 09:26 Відповісти
12.08.2025 09:31 Відповісти
Мабуть знову винен Червінський або НАБУ й САП.
12.08.2025 09:28 Відповісти
Де той бюрократ ? Дайте народу за його шію потримати
12.08.2025 09:29 Відповісти
СБУ НАБУ - фас
12.08.2025 09:30 Відповісти
Э, панi Cофiя, такий шанс буде лишень на наступних виборах. А може й перевиберуть, а не за шиворiт потримають.
12.08.2025 09:50 Відповісти
Енергетикам -дай , санітарній службі-дай , пожежникам- дай , екології -дай , і т/д --ось і бюрократія по укр.
12.08.2025 09:30 Відповісти
"Я від Фрідріха Германовича, ось конверт"
12.08.2025 09:31 Відповісти
Здається мені, що з цим заводом буде те, що з заводом Байрактарів. Якого немає вже років 3
12.08.2025 09:38 Відповісти
"Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію"
====================
Це шкідництво та саботаж ворожих агентів. А ніяка не бюрократія
12.08.2025 09:48 Відповісти
30.01.23

За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar.
12.08.2025 09:52 Відповісти
Це не бюрократія , це зрада . і робляться ці перешкоди цілеспрямованно та навмисно. і це все видно з 2019р. прокидайтесь люди !
12.08.2025 09:58 Відповісти
Німці не могли прямо сказати, що в Україні величезна корупція на всіх рівнях державної влади, що вимоги відкатів йдуть за найменшу кому в будь-якому тексті чи то урядового/владного рішення, чи то дозволу/ліцензії... Вигадали ефемерне "заважає бюрократія"!...
Най буде так, ми зрозуміли...
12.08.2025 09:59 Відповісти
Знов Порошенко винний...
12.08.2025 10:04 Відповісти
... саботаж і диверсанти привіт владі .
12.08.2025 10:06 Відповісти
От чому Трамп посилає нас всі ха хрін? Ну чого ж він такий? І, взагалі, ну чому США нас зрадили, по-факту?
А може ось тому?

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10162384342463439?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·

Прості мільярдери з народу.

А як все красиво починалося…

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/24415193461426561?__cft__[0]=AZVskFMKdZZqI6e6WQAHzsnOaBvME_og3DnCpTp6oQQKiQJKauABl-LcKIeN8quQ1i2Y0JphDWdQte2mDJ4zJGGglbuBKLM76cwou1MEtH_cWsbVMYc9F2IAAqEUTYP8YZCsTlPRGB0m_bBIzaxIr8d4vGXX0dyTPispwRlrIu4I8TuD3kCpBBIXkLzZnDNaO8I&__tn__=%2CO%2CP-y-R 17 год ·

ПЛІВКИ МІНДІЧА

ІСТОРІЯ 1: Про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк

Ця влада «ближча до людей» і тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи в нерухомості.

Крипта їм здається таким активом, який не можна відстежити і яким легко можна користуватися по всьому світу.

Це і правда, і не зовсім правда.

Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО В КРИПТІ - це стає величезною проблемою.

А саме така сума фігурує на плівках НАБУ.

Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати?

Виникла топова ідея: КУПИТИ БАНК, А КРАЩЕ - ФРАНЦУЗЬКИЙ БАНК.

Європа - досить бюрократична частина світу, але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною.

І тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості:

Ця людина - своя.

У цієї людини є «білий» дохід.

Цією людиною став Олег Шурма - рідний брат ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи і він точно має отримати дозвіл.

Але що відбувається далі?

А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку.

І тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що, можливо, потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. )))))))))

Як закінчилася ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку - я не знаю.

Але що знаю точно: обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний і з цією справою теж.

Тобто, що маємо на виході:

Є 5 млрд євро в крипті.

Спроба купити французький банк для відмивання цих коштів.

Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалися відмити ці кошти.

Якщо про це знають німецькі правоохороні органи, як думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп?
12.08.2025 10:08 Відповісти
Не бюрократії дядя. В нас вона значно менше за німецьку, вот не треба ляля. В от шо точно є - корупція. І поки не буде відкату, то ніхто нічого не робитиме
12.08.2025 10:08 Відповісти
Бггг, о чуваки. Ви шо думали, шо Україні можна допомогати безкоштовно? Спочатку проплатіть а потім будете допомогати.
12.08.2025 10:13 Відповісти
 
 