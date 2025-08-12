"Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію", - Rheinmetall

Наразі темпи зведення заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.

"Але є й позитив: тепер вони хочуть подвоїти потужності першого заводу. Це гарна новина. Ще один плюс - вони готові рухатися далі та збільшувати обсяги виробництва, але зараз бракує фінансування", - додав Папперґер.

Як повідомлялося напередодні, Rheinmetall планує удвічі збільшити виробництво 155-мм снарядів на майбутньому заводі в Україні.