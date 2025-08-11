УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Виробництво боєприпасів в Україні
756 13

Rheinmetall планує удвічі збільшити виробництво 155-мм снарядів на майбутньому заводі в Україні

Rheinmetall про збільшення виробництва

Німецький концерн Rheinmetall подвоїть заплановані обсяги виробництва артилерійських боєприпасів на своєму майбутньому заводі в Україні, щоб швидше забезпечити ЗСУ снарядами калібру 155 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "German Aid to Ukraine", про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Він наголосив, що подвоєння потужностей на майбутньому заводі дозволить щорічно виготовляти до 300 000 155-мм снарядів.

Це рішення є частиною стратегії України щодо зменшення залежності від постачань західних партнерів і забезпечення більшої автономії у виробництві боєприпасів.

Однак, за словами Паппергера, реалізація цього плану стикається з певними труднощами, зокрема з бюрократичними перепонами в Україні, що уповільнюють процес будівництва заводу.

Водночас він зауважив, що, попри такі плани, Україна не має грошей, щоб реалізувати подібне збільшення виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall планує виробляти в Румунії БМП, боєприпаси та порохові заряди

Автор: 

боєприпаси (2331) виробництво (1708) Rheinmetall (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
За " бюрократичні труднощі " в Україні треба чиновників розвішувати на стовпах!...
... Або , як мінімум, після зміни влади!...
Разом з останньою!...
Всіх запам'ятати!...
показати весь коментар
11.08.2025 14:05 Відповісти
+5
подвоїть заплановані обсяги виробництва артилерійських *********** на своєму майбутньому заводі ….. ще ні одного снаряду не зійшло з конвеєра…. а вони вже подвоюють…
показати весь коментар
11.08.2025 14:02 Відповісти
+4
Чудово. Завод "на папері", але вже планує подвоїти "виробництво".
А як вирішувати бюрократичні перепони нещодавно дав рецепт Малюк - два ріжки в тіло "перепони".
показати весь коментар
11.08.2025 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подвоїть заплановані обсяги виробництва артилерійських *********** на своєму майбутньому заводі ….. ще ні одного снаряду не зійшло з конвеєра…. а вони вже подвоюють…
показати весь коментар
11.08.2025 14:02 Відповісти
На майбутнє, алде грошей НЕМАЄ, А некдот.
показати весь коментар
11.08.2025 14:09 Відповісти
Вы так и не услышали главный посыл - с бюрократическими преградами в Украине, замедляющими процесс строительства завода. Источник: https://censor.net/ru/n3568080
Т.е постройка немецкого завода тормозится самой же Украиной.
показати весь коментар
11.08.2025 14:37 Відповісти
Чудово. Завод "на папері", але вже планує подвоїти "виробництво".
А як вирішувати бюрократичні перепони нещодавно дав рецепт Малюк - два ріжки в тіло "перепони".
показати весь коментар
11.08.2025 14:04 Відповісти
За " бюрократичні труднощі " в Україні треба чиновників розвішувати на стовпах!...
... Або , як мінімум, після зміни влади!...
Разом з останньою!...
Всіх запам'ятати!...
показати весь коментар
11.08.2025 14:05 Відповісти
Або тут, або потім ловити у Ростові чи по віллах Бразилії.
показати весь коментар
11.08.2025 14:53 Відповісти
В ефірі Українського Радіо експерт констатував: "якщо 2021 року вартість 155-мм звичайного снаряду була орієнтовно 1,5 тисячі доларів, то зараз НАТО законтрактувало ті самі звичайні снаряди за 5,5 тисяч доларів за одиницю".======дороговато...
показати весь коментар
11.08.2025 14:07 Відповісти
Маск строит свои гигафабрики за 2-3 года, неужели построить завод по производству снарядов сложнее и сильно дороже, а учитывая срочную необходимость это делать надо было даже быстрее. Слышал, что одна лишь несчастная С. Корея поставила артснарядов рф больше чем весь Запад, если это правда, это позор для Запада. ПС. Да они хуже западных, но при обстрелах по площадям это большой роли не играет.
показати весь коментар
11.08.2025 14:29 Відповісти
Чудова новина.
А кількість зрадофілів все одно на рівні "зради".
Певне вони за дрібні гроші у телеграмі знайшли підробіток.
показати весь коментар
11.08.2025 14:48 Відповісти
на майбутньом заводі... планує збільшити... Яка гарна новина! Чого вам ще для щастя не вистачає, українці?
показати весь коментар
11.08.2025 14:52 Відповісти
Не вистачає малееееесенької такої детальки - шоб все це не було в майбутньому часі. Ато майбутні снаряди на майбутньому заводі ростуть як мільярд зєліних дерев..
показати весь коментар
11.08.2025 15:04 Відповісти
Коли скінчиться війна Рейнметал почне виробляти снаряди які ми повинні будемо купляти. Коли скінчиться війна відразу буде надлишок снарядів у світі. А до речі яка там ціна у Рейнметалу? Десь чув що 4000 евро, вони намагалися підняти ціну до 7000, але там вже втрутився німецький уряд.
показати весь коментар
11.08.2025 14:53 Відповісти
Капець, вони ще нічого не виробляють, а вже дають комсомольські обіцянки виконати пʼятирічку за три роки
показати весь коментар
11.08.2025 15:02 Відповісти
 
 