Rheinmetall планує удвічі збільшити виробництво 155-мм снарядів на майбутньому заводі в Україні
Німецький концерн Rheinmetall подвоїть заплановані обсяги виробництва артилерійських боєприпасів на своєму майбутньому заводі в Україні, щоб швидше забезпечити ЗСУ снарядами калібру 155 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "German Aid to Ukraine", про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.
Він наголосив, що подвоєння потужностей на майбутньому заводі дозволить щорічно виготовляти до 300 000 155-мм снарядів.
Це рішення є частиною стратегії України щодо зменшення залежності від постачань західних партнерів і забезпечення більшої автономії у виробництві боєприпасів.
Однак, за словами Паппергера, реалізація цього плану стикається з певними труднощами, зокрема з бюрократичними перепонами в Україні, що уповільнюють процес будівництва заводу.
Водночас він зауважив, що, попри такі плани, Україна не має грошей, щоб реалізувати подібне збільшення виробництва.
Т.е постройка немецкого завода тормозится самой же Украиной.
А як вирішувати бюрократичні перепони нещодавно дав рецепт Малюк - два ріжки в тіло "перепони".
... Або , як мінімум, після зміни влади!...
Разом з останньою!...
Всіх запам'ятати!...
А кількість зрадофілів все одно на рівні "зради".
Певне вони за дрібні гроші у телеграмі знайшли підробіток.