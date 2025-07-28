Rheinmetall планує виробляти в Румунії БМП, боєприпаси та порохові заряди

Німецький концерн Rheinmetall розгортає в Румунії нову виробничу мережу. Вона охопить виробництво бойових машин піхоти Lynx, боєприпасів і порохових зарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це сказано в пресрелізі виробника.

До мережі залучають і власні підприємства концерну, і румунські компанії. Серед партнерів концерн називає місцеві компанії Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL та MarcTel-SIT.

Виробництво бойових машин піхоти Lynx

На підприємстві Rheinmetall Automecanica планується налагодити локальне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Воно мінімально залежатиме від зовнішніх постачальників.

Виготовлення боєприпасів середнього калібру і порохових зарядів

Водночас Rheinmetall Munitions Romania виготовлятиме боєприпаси середнього калібру для БМП і систем ППО, а Victoria Explosive Powder – порохові заряди. Rheinmetall надасть технології та експертизу для запуску виробництва на Victoria.

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Центр підготовки кадрів

Також у Румунії створюють центр підготовки кадрів – Rheinmetall Excellence Centre. Його обладнають сучасними симуляторами та програмами навчання, щоб забезпечити місцевих фахівців знаннями для обслуговування та розвитку оборонних технологій, зокрема Lynx.

Rheinmetall заявляє, що ініціатива створить сотні робочих місць у сферах виробництва, інженерії та технічного сервісу. Концерн розглядає проєкт як внесок у зміцнення румунської оборонної промисловості та розвиток локальних ланцюгів постачання.

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Раніше повідомлялося, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.