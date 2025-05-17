Rheinmetall і американська Lockheed Martin спільно вироблятимуть у Європі озброєння для Patriot та ATACMS

Німецький оборонний концерн Rheinmetall і американська компанія Lockheed Martin створюють спільне підприємство для виробництва літальних апаратів і ракет, зокрема для системи протиповітряної оборони Patriot, на території Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "ІФ-У", про це повідомляє видання Hartpunkt.

Причина - обмежені інвестиційні можливості у США

"Rheinmetall володітиме 60% у спільному підприємстві, процес створення якого має розпочатися найближчим часом. Причиною такого кроку стали обмежені інвестиційні можливості у США, які не дозволяють задовольнити наростальний попит у Європі", - йдеться в повідомленні.

"Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати літальний апарат зі США – це занадто довго", – зазначив гендиректор Rheinmetall Арсін Паппергер.

Одночасне виробництво ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM і PAC-3

У новому європейському Центрі компетенції планують одночасне виробництво ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM і PAC-3. Заплановано потужності до 10 тис. літальних апаратів і такої ж кількості ракетних двигунів на рік. Передбачається повна вертикальна інтеграція виробництва, включно з дослідно-конструкторськими роботами. Інтелектуальні права при цьому належатимуть європейській стороні.

Очікується, що виробництво двигунів розпочнеться у 2026 році, а ракет — у 2027-му. 2028–2029 роки стануть періодом активного нарощування потужностей. Загальний обсяг інвестицій у проєкт може сягнути 5 млрд євро.

Планують перенести лінії збирання ATACMS зі США

Rheinmetall також планує перенести лінії збирання ATACMS зі США та максимально залучити власні компоненти. Щорічно очікується попит на 600–800 ATACMS, 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM і 250–300 PAC-3

"У Lockheed Martin підтверджують плани створення європейського Центру ракетної досконалості. Компанія зазначає, що будь-яка співпраця відбуватиметься у взаємодії з урядами США та Німеччини. Переговори ще тривають, усі деталі залишаються попередніми", зазначено в повідомленні.

