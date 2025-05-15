Велика Британія та Німеччина розроблять нову зброю з дальністю дії понад 2 000 кілометрів, - Reuters

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів.

Британський міністр оборони Джон Гілі і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проєкт озброєнь великої дальності.

"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники стоять разом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", - сказав Гілі у своїй заяві.

Очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків і оголосять про угоду щодо закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться в заяві.

