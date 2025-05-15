Велика Британія та Німеччина розроблять нову зброю з дальністю дії понад 2 000 кілометрів, - Reuters
Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву британського уряду.
Британський міністр оборони Джон Гілі і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проєкт озброєнь великої дальності.
"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники стоять разом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", - сказав Гілі у своїй заяві.
Очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків і оголосять про угоду щодо закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи ніколи не були братами Українцям. Про "братів" то брехня та вигадки щоб приховати злочини московії проти України.
а можна все те бабло не в дерева, а в культівірованіє зелених баранів?
Європа переживає період, який, судячи з вересневої доповіді експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі, можна вважати технологічним застоєм. І це відбувається на тлі дедалі більшої залежності країн континенту від зовнішніх постачань енергоносіїв і високотехнологічної продукції, наприклад, мікрочипів.
"Насамперед - і це найважливіше - Європі необхідно зосередитись на скороченні інноваційного розриву із США та Китаєм, особливо в галузі передових технологій. Європа застрягла в застарілій промисловій структурі, де мало нових компаній, здатних розворушити наявні галузі або створити нові джерела зростання", - йдеться в його доповіді "Майбутнє європейської конкурентоспроможності", підготовленій на замовлення Єврокомісії.
Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.
Повернути виробництво озброєнь і військової техніки в Європу - одна з головних цілей Єврокомісії. Специфіка оборонних контрактів така, що виконують їх довго, бо зазвичай поставки здійснюють з підприємств, і вкрай рідко - з наявних арсеналів країн-постачальників.
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Хто у нас "телепень" - ще треба розібраться... Бо бить можна і по пустих танкерах - про що я й написав у іншому коментарі, пів години тому...