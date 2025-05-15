УКР
Новини
Велика Британія та Німеччина розроблять нову зброю з дальністю дії понад 2 000 кілометрів, - Reuters

Велика Британія та Німеччина розроблять нову зброю

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву британського уряду.

Британський міністр оборони Джон Гілі і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проєкт озброєнь великої дальності.

"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники стоять разом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", - сказав Гілі у своїй заяві.

Очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків і оголосять про угоду щодо закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться в заяві.

Велика Британія (5741) Німеччина (7661) зброя (7692) Пісторіус Борис (300) Гілі Джон (59)
Топ коментарі
+5
а буба розробить нову схему в асфальтилово мілліардa дерев!
а можна все те бабло не в дерева, а в культівірованіє зелених баранів?
15.05.2025 07:48 Відповісти
+3
навіть не сподіваюся щє колись побачити вибори в Україні - 2019 це були останні...
15.05.2025 08:25 Відповісти
+2
Торпеди - це цікаво... Сумніваюся, що проти підводних чрвнів - це малоефективно. Надводний флот ***** побоїться посилать - бо рознесуть, як ми - Чорноморський... Тому, я так думаю, ці торпеди - проти тіньового танкерного флоту...
15.05.2025 07:58 Відповісти
А ти впевнений, касаб, шоб вам через Польшу було б легше.
15.05.2025 07:56 Відповісти
Колишні закляті вороги будуть виробляти зброю разом...
15.05.2025 07:40 Відповісти
Нічого дивного , колишні браття ще не таке витворяють -- світом править сатана .
15.05.2025 07:57 Відповісти
Vasyl це ти про кого?
15.05.2025 10:17 Відповісти
Про сатану .
15.05.2025 11:02 Відповісти
Які колишні "браття"?
Кацапи ніколи не були братами Українцям. Про "братів" то брехня та вигадки щоб приховати злочини московії проти України.
15.05.2025 11:38 Відповісти
Не поспійшайте розробляти, у вас є 15 років,ну може 14
15.05.2025 07:45 Відповісти
Клован-наркоман потужно висре дальнобійними відосиками
15.05.2025 10:11 Відповісти
BBC

Європа переживає період, який, судячи з вересневої доповіді експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі, можна вважати технологічним застоєм. І це відбувається на тлі дедалі більшої залежності країн континенту від зовнішніх постачань енергоносіїв і високотехнологічної продукції, наприклад, мікрочипів.

"Насамперед - і це найважливіше - Європі необхідно зосередитись на скороченні інноваційного розриву із США та Китаєм, особливо в галузі передових технологій. Європа застрягла в застарілій промисловій структурі, де мало нових компаній, здатних розворушити наявні галузі або створити нові джерела зростання", - йдеться в його доповіді "Майбутнє європейської конкурентоспроможності", підготовленій на замовлення Єврокомісії.
15.05.2025 07:57 Відповісти
Поки що європейські країни не настільки близькі, щоб відмовлятися від своїх національних амбіцій і почати координувати виробництво і закупівлі озброєнь. Десятки років вони відточували національні доктрини, будували свої збройні сили, розвивали власну оборонну промисловість або ж закуповували техніку в певних постачальників, найчастіше - на інших континентах.

Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.
15.05.2025 08:06 Відповісти
"Європейська оборонна промисловість надто роздроблена, що ускладнює масштабне виробництво, і вона страждає від відсутності стандартизації та взаємодії обладнання, що послаблює здатність Європи діяти як згуртована сила. Наприклад, у Європі експлуатують дванадцять різних типів бойових танків, тоді як США виробляють тільки один", - йшлося в доповіді Драгі.

Повернути виробництво озброєнь і військової техніки в Європу - одна з головних цілей Єврокомісії. Специфіка оборонних контрактів така, що виконують їх довго, бо зазвичай поставки здійснюють з підприємств, і вкрай рідко - з наявних арсеналів країн-постачальників.
15.05.2025 08:09 Відповісти
Торпеди - це цікаво... Сумніваюся, що проти підводних чрвнів - це малоефективно. Надводний флот ***** побоїться посилать - бо рознесуть, як ми - Чорноморський... Тому, я так думаю, ці торпеди - проти тіньового танкерного флоту...
15.05.2025 07:58 Відповісти
Торпеди в танкери,а нафту в море...Коцапе,ти повний телепень..
15.05.2025 09:22 Відповісти
Слухай, дурню! Ти мені поясни одну річ - бо я вас, "гімноплюїв", ніяк зрозуміть не можу: що ВАМИ, рухає? Приходите на форум, і лізете до того дописувача, про якого вам достеменно відомо, що він вважає вас недоумками, і відкрито зневажає... Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть, а просто "пошлють нах". Але все одно претеся і провокуєте "срач"...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Хто у нас "телепень" - ще треба розібраться... Бо бить можна і по пустих танкерах - про що я й написав у іншому коментарі, пів години тому...
15.05.2025 09:30 Відповісти
Телепню,порожніх танкерів від палива не буває,якщо тільки в доці,або на ремонті..Мінімум сотні тон соляри і мастила в танках плюс льяльні води ...Це тобі,телепню,пояснює судовий механик з 20 річним стажем..Обтікай..
15.05.2025 10:16 Відповісти
....................................
15.05.2025 10:21 Відповісти
Як завжди..
15.05.2025 10:30 Відповісти
................................
15.05.2025 10:37 Відповісти
Телепень-торпедист...
15.05.2025 10:43 Відповісти
.................................
15.05.2025 10:54 Відповісти
років за п'ять впораються. Але це не точно.
15.05.2025 07:59 Відповісти
Які 5 років?Нема нічого нового.Все давно відомо.Головне фінансування.Рік-два максимум і буде поставлене на конвеер.
15.05.2025 08:18 Відповісти
хіба що взяти "Аріан" і переробити його, тоді може і за два роки. Але ж знов це не точно.
15.05.2025 08:30 Відповісти
ви погано знаєте бубу - він в Україні пожиттево!
15.05.2025 08:18 Відповісти
А буба яким боком,чи консультантом візмуть ???
15.05.2025 08:19 Відповісти
всіма боками
15.05.2025 08:26 Відповісти
навіть не сподіваюся щє колись побачити вибори в Україні - 2019 це були останні...
15.05.2025 08:25 Відповісти
 
 