Великобритания и Германия разработают новое оружие с дальностью действия более 2 000 километров, - Reuters
Великобритания и Германия совместно будут разрабатывать новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью действия более 2000 километров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Британский министр обороны Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в Берлине объявят о новом проекте вооружений большой дальности.
"В более опасном мире НАТО и европейские союзники стоят вместе. Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста - создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии", - сказал Гили в своем заявлении.
Ожидается, что министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства, говорится в заявлении.
Кацапи ніколи не були братами Українцям. Про "братів" то брехня та вигадки щоб приховати злочини московії проти України.
а можна все те бабло не в дерева, а в культівірованіє зелених баранів?
Європа переживає період, який, судячи з вересневої доповіді експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі, можна вважати технологічним застоєм. І це відбувається на тлі дедалі більшої залежності країн континенту від зовнішніх постачань енергоносіїв і високотехнологічної продукції, наприклад, мікрочипів.
"Насамперед - і це найважливіше - Європі необхідно зосередитись на скороченні інноваційного розриву із США та Китаєм, особливо в галузі передових технологій. Європа застрягла в застарілій промисловій структурі, де мало нових компаній, здатних розворушити наявні галузі або створити нові джерела зростання", - йдеться в його доповіді "Майбутнє європейської конкурентоспроможності", підготовленій на замовлення Єврокомісії.
Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.
Повернути виробництво озброєнь і військової техніки в Європу - одна з головних цілей Єврокомісії. Специфіка оборонних контрактів така, що виконують їх довго, бо зазвичай поставки здійснюють з підприємств, і вкрай рідко - з наявних арсеналів країн-постачальників.
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Хто у нас "телепень" - ще треба розібраться... Бо бить можна і по пустих танкерах - про що я й написав у іншому коментарі, пів години тому...