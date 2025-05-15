Великобритания и Германия разработают новое оружие с дальностью действия более 2 000 километров, - Reuters

Великобритания и Германия совместно будут разрабатывать новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью действия более 2000 километров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Британский министр обороны Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в Берлине объявят о новом проекте вооружений большой дальности.

"В более опасном мире НАТО и европейские союзники стоят вместе. Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста - создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии", - сказал Гили в своем заявлении.

Ожидается, что министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства, говорится в заявлении.

