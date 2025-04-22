Французское оборонное объединение KNDS отправляет в Украину 90% произведенных стволов для САУ Caesar, - Le Monde

Французское оборонное объединение KNDS значительно увеличило объемы производства артиллерийских систем Caesar, подавляющее большинство которых - около 90% - предназначено для поставки в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Le Monde.

Если до начала полномасштабного вторжения России в Украину заводы KNDS выпускали всего две САУ Caesar в месяц, то сегодня их количество выросло до шести, с амбициозными планами достичь 12 единиц ежемесячно к концу 2025 года. Кроме того, на предприятии в Ла-Шапель-Сент-Юрсен удвоены объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов - до конца текущего года планируется выпустить до 100 тысяч боеприпасов.

В связи с наращиванием темпов производства предприятия KNDS расширили свой штат. Издание пишет, что с 2022 года компания приняла на работу 160 новых сотрудников, а на 2025 год запланирован прием еще 50 специалистов.

САУ Caesar: какие характеристики?

Самоходная артиллерийская установка Caesar - разработка французской компании Nexter-KNDS. Проще говоря - это пушка на колесах. За "колеса" отвечает платформа Renault Sherpa 6x6. Также есть вариант платформы от чехов - Tatra T-815 8x8.

САУ предназначена для контрбатарейной борьбы, а также ликвидации вражеской техники и живой силы. Весомым аргументом является дальность в 40 километров, точность и мобильность, которая по сравнению с российскими аналогами делает Caesar снайпером среди артсистем.

Тактико-технические и другие характеристики:

Вес: 18,5 тонн

Длина пушки: 10 метров

Длина корпуса: 10,5 метра

Высота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигатель: дизельный

Скорость движения: по шоссе - 80 км/ч, по пересеченной местности - 50 км/ч

Запас хода по шоссе: 600 км

Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1

Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту

Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от пуль (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

На Caesar стоит цифровая система управления огнем. Этот блок постоянно обновляют и модернизируют.

В САУ Caesar используются два привода наведения: основной - гидравлический и вспомогательный - ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может применять кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.

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