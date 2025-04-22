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Новости Производство оружия странами НАТО
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Французское оборонное объединение KNDS отправляет в Украину 90% произведенных стволов для САУ Caesar, - Le Monde

Caesar

Французское оборонное объединение KNDS значительно увеличило объемы производства артиллерийских систем Caesar, подавляющее большинство которых - около 90% - предназначено для поставки в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Le Monde.

Если до начала полномасштабного вторжения России в Украину заводы KNDS выпускали всего две САУ Caesar в месяц, то сегодня их количество выросло до шести, с амбициозными планами достичь 12 единиц ежемесячно к концу 2025 года. Кроме того, на предприятии в Ла-Шапель-Сент-Юрсен удвоены объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов - до конца текущего года планируется выпустить до 100 тысяч боеприпасов.

В связи с наращиванием темпов производства предприятия KNDS расширили свой штат. Издание пишет, что с 2022 года компания приняла на работу 160 новых сотрудников, а на 2025 год запланирован прием еще 50 специалистов.

САУ Caesar: какие характеристики?

Самоходная артиллерийская установка Caesar - разработка французской компании Nexter-KNDS. Проще говоря - это пушка на колесах. За "колеса" отвечает платформа Renault Sherpa 6x6. Также есть вариант платформы от чехов - Tatra T-815 8x8.

САУ предназначена для контрбатарейной борьбы, а также ликвидации вражеской техники и живой силы. Весомым аргументом является дальность в 40 километров, точность и мобильность, которая по сравнению с российскими аналогами делает Caesar снайпером среди артсистем.

Тактико-технические и другие характеристики:

  • Вес: 18,5 тонн

  • Длина пушки: 10 метров

  • Длина корпуса: 10,5 метра

  • Высота: 3,26 метра

  • Ширина: 2,55 метра

  • Двигатель: дизельный

  • Скорость движения: по шоссе - 80 км/ч, по пересеченной местности - 50 км/ч

  • Запас хода по шоссе: 600 км

  • Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1

  • Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту

  • Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6)

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от пуль (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

На Caesar стоит цифровая система управления огнем. Этот блок постоянно обновляют и модернизируют.

В САУ Caesar используются два привода наведения: основной - гидравлический и вспомогательный - ручной. Для стрельбы самоходная артиллерийская установка может применять кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые снаряды, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные снаряды.

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Автор: 

производство (465) Франция (3512) САУ (208)


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Топ комментарии
+6
Пацани, правильно робите! Чим більше українці наскирдують кацапні, тем менше шансів, шо вони потім приїдуть до вас. Відправляйте 100%.
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22.04.2025 10:44
+5
А головне завдання росіян знищити Україну і українців. А ще вкидів про капітуляцю навкидати. І шо робити будемо?
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22.04.2025 10:59
+5
Хто на шо вчився. Польща та країни Балтії як тільки звільнилися з ярма, тутже побігли в НАТО. Нагадати куди побігли українці?
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22.04.2025 11:08
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Пацани, правильно робите! Чим більше українці наскирдують кацапні, тем менше шансів, шо вони потім приїдуть до вас. Відправляйте 100%.
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22.04.2025 10:44 Ответить
Хороша тактика обрана, а те що скирдуючи кацапів ми теж непогано наскирдовуємось то вас нікого не хвилює. Головне завдання українців - будь-якою ціною набити побільше кацапів
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22.04.2025 10:52 Ответить
А головне завдання росіян знищити Україну і українців. А ще вкидів про капітуляцю навкидати. І шо робити будемо?
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22.04.2025 10:59 Ответить
Хто на шо вчився. Польща та країни Балтії як тільки звільнилися з ярма, тутже побігли в НАТО. Нагадати куди побігли українці?
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22.04.2025 11:08 Ответить
P.S. "Рашка нікому не пробачає спроби з нею дружити" (С)
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22.04.2025 11:17 Ответить
НАТО від нас саме вже майже 20 років тікає
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22.04.2025 11:24 Ответить
Брнхня.Ми самі втікаємо від нато
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22.04.2025 12:21 Ответить
а у нас є вихід робити по іншому ??? ваші пропозиції !!!
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22.04.2025 11:22 Ответить
А у нас це в кого? В Зеленського з Єрмаком? В поліцейського з СБУшником, в простого дядька з вулиці? Ми це дуже загальне поняття
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22.04.2025 11:26 Ответить
Ну так і йдіть тоді козі в абстракцію.
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22.04.2025 11:34 Ответить
В оригіналі було "в тріщину", але оскільки Ви, це дуже загальне поняття...
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22.04.2025 11:35 Ответить
у нас це в українців, що хочуть українську Україну без кацапського, імперського, шовіністичного та кацапо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу !!! Україну без кацапського недо-язіка, кацапської фсб/кгб/секти, кацапських, часто видуманих, "хероїв" типу вофки ч-леніна, йоськи сталіна, жукова, ватутіна, петьки1, катьки2, кольки2, чи місцевих запарподанців колоборантіва що зсужиликацапам - коповського, щосша, ковпака, кожедуба, іншпго комиуно-кацапського окупаційного лайна, біонепотребу !!!
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22.04.2025 15:10 Ответить
Досить цих тріпотінь крилами вже - тільки зліпий зебілодаун може вірити в якийсь договорнячок з русньою, особливо за часів таких "видатних" переговірників як Трампиня і Зебіл.
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22.04.2025 11:24 Ответить
Оооо...батєнька...та таких повно!!!!Українці вже еволіцінували від "кордонів 1991р" до "кордонів 2022р" потім до "справедливого миру" і тепер хочуть просто "мир".Вони хочуть "мир" без конкретики який він має бути.
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22.04.2025 12:24 Ответить
ТАК ОСЬ ЗВІДКИ ЦИФРА ВИРОБНИЦТВА ШІСТЬ БОГДАН НА МІСЯЦЬ ...
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22.04.2025 11:39 Ответить
 
 